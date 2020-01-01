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Доплачивать за зарубежные посылки дороже 200 евро придется казахстанцам

1 января 2020, 12:30 |  Государство

С 1 января 2020 года начнут действовать новые правила ввоза товаров в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz. Казахстанцам придется оплачивать таможенную пошлину, если стоимость товара будет превышать 200 евро, а вес - более 31 килограмма.

Иллюстративное фото: transport-gazeta.by

Новые правила распространяются на физических лиц, указали в Комитет государственных доходов Минфина.

- Эти правила действуют на основании решения Евразийской экономической комиссии и не только в Казахстане, а по всей территории ЕАЭС. Это не касается предпринимательской деятельности, только физических лиц и товаров для личного пользования. Бизнесмены занимаются заказом каких-либо товаров за границей, тогда они заполняют таможенную декларацию. Эта норма вообще не для них. Эта норма для физических лиц, которые заказывают товары для личного пользования. Если заказ будет превышать 200 евро, а вес - более 31 килограмма, то таможенная пошлина составит 2 евро за килограмм, то есть 15 процентов от стоимости товара, - сказал руководитель управления экспортного контроля КГД Ануар Мадиев.

В КГД уточнили, что если ввозимый товар будет одновременно весить более 31 килограмма и стоимость будет превышена 200 евро, то таможенную пошлину будут взимать по одной из двух категорий, выгодной бюджету.

- Если же наши граждане под видом этой деятельности хотят заказывать большое количество товаров и делать из этого предпринимательскую деятельность, то, конечно, мы будем смотреть и контролировать. В 2019 году лимит был определен на уровне 500 евро (один заказ на 500 евро). Я не могу сказать, что ранее у нас были крупные выявления, так как частота заказов была раз в месяц, - отметил он.

С 2020 года ввоз товаров не ограничен по времени.

- Если раньше можно было ввозить без пошлины лишь один товар в течение месяца, то с 1 января 2020 года - сколько угодно посылок в любое время, хоть каждый день, - добавил Ануар Мадиев.

При этом он отметил, что изменения не коснулись товаров, ввозимых на территорию стран ЕАЭС в сопровождаемом перевозчиком багаже.

Из-за рубежа по-прежнему можно будет привезти покупки до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограммов. За ввоз сопровождаемого багажа автотранспортом, железной дорогой, морским сообщением или другим путем беспошлинный порог равен 500 евро, а вес - не более 25 килограммов.
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Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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