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Метель не помешала костанайцам насладиться новогодним салютом
1 января 2020, 03:32 | Общество
Ветер, снег, метель, казалось бы, способны потушить энтузиазм любителей потусоваться у главной елки Костаная. Но - не тут то было. Самые смелые посмотрели концерт, потусовались и на фейерверк посмотрели.
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