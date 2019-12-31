Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом

Подрядчик, который занимался возведением ледового городка в Рудном, не выполнил работы в полном объеме. Теперь его ждёт судебное разбирательство, а недоделанный городок уже осваивают дети.

- Нам пришлось демонтировать арку, её не доделали, - пояснил «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного Олжас УМУРЗАКОВ. – В технической спецификации, которая есть на сайте государственных закупок, всё очень конкретно расписано, предусмотрены красивые горки. А то, что подрядчик сделал по факту, далеко от указанных норм. Мы подали на подрядчика в суд, чтобы его признали недобросовестным исполнителем госузакупок. За такую работу платить бюджетные деньги, извините, я не могу. Гарантийный взнос подрядчика, 100 000 тенге, мы не вернём.

Конкурс на строительство ледяного городка выиграл ИП Баймухан из Караганды. Изначально в проекте значилась сумму 13 352 000 тенге. Но, по словам Умурзакова, подрядчик согласился выполнить работы за 10 млн. Завершить работы должны были до 25 декабря.

- Мы силами местных подрядных организаций почистили территорию, - отметил Умурзаков. – Сделано всё возможное, ледовый городок сейчас действительно работает, дети уже катаются. Горки есть, но они оставляют желать лучшего. Их уже невозможно переделать. Новый конкурс объявлять бессмысленно, к его окончанию уже весна наступит.

«НГ» получила комментарий от подрядчика, его контактный телефон указан на сайте госзакупок. С обвинениями отдела ЖКХ он не согласился и заявил, что все работы выполнил в срок, но акт приёма пока не подписан.

- Объект полностью завершён, мы его 26 декабря уже сдали, - сообщил предприниматель Маржан БАЙМУХАН. – Были претензии со стороны заказчика, но мы их устранили. Даже возвели дополнительно 5 скульптур, которых не было в проекте.

Кто прав в этом споре, предстоит решить суду уже в новом году.

Фото Георгия ГОВОРОВА