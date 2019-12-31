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Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
По началу думал серый нормальный тип. Че нибудь по делу скажет. Ну незнаю, может типа у нас в Дубне есть бесплатно общага для студентов из Казахстана. Или что то в этом роде. Зачем нам говорить о...
31.12.19 17:12
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
лимон: с наступающим всех! Новым Годом крысы! :lol: :lol: :lol:
31.12.19 17:11
лимон
Флуд и оффтопик (часть 4)
с наступающим всех! :-)
31.12.19 17:07
Серый волк
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
Таланты! Исключительные таланты в Рудном! Так обстряпать дельце с специально найденным подрядчиком, чтоб и жителей противных не хотящих околёсиваться кинуть и десять лимончиков потерянных на проколе...
31.12.19 16:58
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon: Рано, ещё. Тебе не кажется? Дети со внуками первый заход, Гусь. Поэтому в 20.00.
31.12.19 16:51
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Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом

Георгий ГОВОРОВ

31 декабря 2019, 14:19 |  Общество

Подрядчик, который занимался возведением ледового городка в Рудном, не выполнил работы в полном объеме. Теперь его ждёт судебное разбирательство, а недоделанный городок уже осваивают дети.

- Нам пришлось демонтировать арку, её не доделали, - пояснил «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного Олжас УМУРЗАКОВ. – В технической спецификации, которая есть на сайте государственных закупок, всё очень конкретно расписано, предусмотрены красивые горки. А то, что подрядчик сделал по факту, далеко от указанных норм. Мы подали на подрядчика в суд, чтобы его признали недобросовестным исполнителем госузакупок. За такую работу платить бюджетные деньги, извините, я не могу. Гарантийный взнос подрядчика, 100 000 тенге, мы не вернём.

Конкурс на строительство ледяного городка выиграл ИП Баймухан из Караганды. Изначально в проекте значилась сумму 13 352 000 тенге. Но, по словам Умурзакова, подрядчик согласился выполнить работы за 10 млн. Завершить работы должны были до 25 декабря.

- Мы силами местных подрядных организаций почистили территорию, - отметил Умурзаков. – Сделано всё возможное, ледовый городок сейчас действительно работает, дети уже катаются. Горки есть, но они оставляют желать лучшего. Их уже невозможно переделать. Новый конкурс объявлять бессмысленно, к его окончанию уже весна наступит.

«НГ» получила комментарий от подрядчика, его контактный телефон указан на сайте госзакупок. С обвинениями отдела ЖКХ он не согласился и заявил, что все работы выполнил в срок, но акт приёма пока не подписан.

- Объект полностью завершён, мы его 26 декабря уже сдали, - сообщил предприниматель Маржан БАЙМУХАН. – Были претензии со стороны заказчика, но мы их устранили. Даже возвели дополнительно 5 скульптур, которых не было в проекте.

Кто прав в этом споре, предстоит решить суду уже в новом году.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3368
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.12.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За десять лямов тут можно такое наворотить,
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§ alex_60
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6701
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще какой то идиотизм.
Горку в Рудном строит человек из Караганды.
Местные не в силах, высокие технологии.
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§ electro
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 31.12.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рубим, рубим бабло
:lol: :lol:
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§ abaika95
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2384
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Горку в Рудном строит человек из Караганды//



Ахиллесова пята наших госзакупок) выигрывает тот кто меньше цену даёт) но все мы знаем что меньше цена,хуже качество) в этом и проблема...
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§ alex_60
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6701
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что жкх города не может построить
Без тендеров?
Кто то же там мусор подметает, ну вписали бы заодно.

[Исправлено: alex_60, 31.12.2019 - 15:32]
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§ abaika95
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2384
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кто то же там мусор подметает, ну вписали бы заодно.//



Нельзя несколько операций в один госзакуп вписать) это кстати большая проблема) может случится что в Шымкенте к новому году будет работать фирма из Петропавловска и наоборот)
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§ olegggon
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1054
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 31.12.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скульптуры классные - артхаус, понятные только автору🤪
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§ abaika95
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2384
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//артхаус, понятные только автору🤪//




Современное искусство Гугенхайма никто не отменял)) в Европе любят)
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§ Сабыр
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 288
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уже эти баймуханы перестанут лезть не в свои области! Лишь бы выиграть! Потом приезжает на поезде с печатью и начинает искать работяг для работы.
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* Серый волк
Re: Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10980
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таланты! Исключительные таланты в Рудном!
Так обстряпать дельце с специально найденным подрядчиком, чтоб и жителей противных не хотящих околёсиваться кинуть и десять лимончиков потерянных на проколе с колесом прямо к новому году отжать!

Все прекрасно знают как выигрываются эти тендеры нужными людьми.

:lol:
Это вам не грызущие по ночам пеньки деревьев мелкие костанайские жулики!
Это птицы большого колеса бюджетных талантов!

Там просто обязана быть норка в дебрях бюджетных колыханий, и дырка этими деньгами попользоваться.

С Новым годом вас, рудничане!
С новыми нандеждами!
:lol:
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§ Vit
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8726
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По началу думал серый нормальный тип. Че нибудь по делу скажет. Ну незнаю, может типа у нас в Дубне есть бесплатно общага для студентов из Казахстана. Или что то в этом роде. Зачем нам говорить о корупционера наших когда ваши корупционеры сидят на золотых унитазах. Непонятно.
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* Серый волк
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10980
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.12.19 - 17:21
Комментарий проходит проверку.
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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