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Vit
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
По началу думал серый нормальный тип. Че нибудь по делу скажет. Ну незнаю, может типа у нас в Дубне есть бесплатно общага для студентов из Казахстана. Или что то в этом роде. Зачем нам говорить о...
31.12.19 17:12
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
лимон: с наступающим всех! Новым Годом крысы! :lol: :lol: :lol:
31.12.19 17:11
лимон
Флуд и оффтопик (часть 4)
с наступающим всех! :-)
31.12.19 17:07
Серый волк
Ледовый городок вслед за колесом обозрения - под занавес года Рудный отметился еще одним скандалом
Таланты! Исключительные таланты в Рудном! Так обстряпать дельце с специально найденным подрядчиком, чтоб и жителей противных не хотящих околёсиваться кинуть и десять лимончиков потерянных на проколе...
31.12.19 16:58
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon: Рано, ещё. Тебе не кажется? Дети со внуками первый заход, Гусь. Поэтому в 20.00.
31.12.19 16:51
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Пиццерия "Додо пицца" ограблена в Костанае

31 декабря 2019, 12:29 |  Криминал

По данным "НГ", ограбление произошло в 6  утра 30 декабря, когда заведение не работало и в помещении был только охранник. Мужчина в маске, угрожая ножом охраннику, забрал деньги, находящиеся в кассе, и скрылся.

Фото со страницы "Додо пиццы" Вконтакте

Пресс-служба ДВД на запрос "Нашей Газеты" ответила скупо, подтвердив, тем не менее, сам факт ограбления.

- Факт ограбления одной из пиццерий Костанае подтверждаем. В настоящее время для раскрытия преступления создана следственно-оперативная группа. Сумма ущерба устанавливается.

В новогодние праздники полицейские переходят на усиленный вариант несения службы, сообщили также в пресс-службе ведомства. Количество  патрулей в местах  массовых гуляний будет увеличено. На дорогах области  будут нести службу дополнительные патрули. 
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Пиццерия "Додо пицца" ограблена в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6701
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пиццу не взяли.
Значит профессионалы.
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§ abaika95
Re: Пиццерия "Додо пицца" ограблена в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2384
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.12.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Пресс-служба ДВД на запрос "Нашей Газеты" ответила скупо, подтвердив, тем не менее, сам факт ограбления.//


Ну а как по другому?) Если всех подробностей ещё не известно,да если и известно не все можно раскрывать)
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Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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