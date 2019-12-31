Пиццерия "Додо пицца" ограблена в Костанае

По данным "НГ", ограбление произошло в 6 утра 30 декабря, когда заведение не работало и в помещении был только охранник. Мужчина в маске, угрожая ножом охраннику, забрал деньги, находящиеся в кассе, и скрылся.

Фото со страницы "Додо пиццы" Вконтакте

Пресс-служба ДВД на запрос "Нашей Газеты" ответила скупо, подтвердив, тем не менее, сам факт ограбления.

- Факт ограбления одной из пиццерий Костанае подтверждаем. В настоящее время для раскрытия преступления создана следственно-оперативная группа. Сумма ущерба устанавливается.

В новогодние праздники полицейские переходят на усиленный вариант несения службы, сообщили также в пресс-службе ведомства. Количество патрулей в местах массовых гуляний будет увеличено. На дорогах области будут нести службу дополнительные патрули.