Стала известна погода на январь
Стала известна погода на январь 2020 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Согласно консультативному прогнозу, первая декада января на большей части территории республики прогнозируется с осадками, с туманами и гололедом, в северной половине с метелями и порывистым ветром.
"Первая волна похолодания ожидается в середине первой декады. На западе температура воздуха понизится ночью до 5-15 мороза, в северной половине до 10-25 мороза, в южной половине волна холода сместится на конец декады и составит 3-11 мороза.
Очередные две волны холода предполагаются во второй и третьей декадах. Более существенное понижение температуры воздуха следует ожидать в третьей декаде месяца. В северной половине ночью 20-25, местами 30, днем 15-20, местами 10 мороза, в южной половине ночью 17-22, местами 12, днем 10-15, местами 5 мороза", - говорится в сообщении синоптиков.
В целом, средняя за январь температура воздуха, ожидается выше нормы на один градус, лишь местами на западе, севере и востоке республики около нормы.
Осадки прогнозируются меньше нормы в северо-восточной части страны. Больше нормы в горных и предгорных районах востока, юга и юго-востока Казахстана, на остальной территории около климатической нормы.
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