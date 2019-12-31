Новогодние госзакупки. Как готовятся к праздникам казахстанские чиновники

Сколько денег госорганы тратят на украшение городов, как именно их украшают и какие подарки дарят детям на утренниках у акимов.

Корреспонденты Informburo.kz изучили сайт госзакупок и составила картину того, как проходит подготовка к Новому году в Казахстане: сколько денег тратится на организацию праздника и какие подарки детям чиновники заказывают на тендерах.

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Понедельник начинается в субботу. Январские тендеры на подготовку Нового года

Закономерность номер один: чем крупнее город, тем больше у него бюджет и тем раньше он начинает готовиться к новогодним праздникам.

Закономерность номер два: чем крупнее город, тем крупнее и структурированнее лоты. Например, это будет тендер не только на празднование Нового года, а на организацию всех праздников в течение года. При этом понять, сколько денег тратится именно на новогодние праздники, из опубликованной технической спецификации невозможно: требования к поставщику идут огромным блоком, в массе своей – это как вступление к лабораторной работе по химии в школе: сухое перечисление видов работ и набора инструментов, который придётся использовать победителю.

Более 600 млн тенге в общей сложности составили лоты на украшение ко всем праздникам в течение года только для Сарыаркинского района столицы: на эти деньги предусматриваются монтажные и демонтажные работы, прокладка километров дюралайта, установка светящихся неоновых фигур и металлоконструкций и многое другое. В числе победителей – ТОО "Advart Construction", ТОО "АПК-Новый век" и ИП PR-"Капитал Медиа".

"Ёлочка, зажгись!" Подготовка к Новому году в Нур-Султане / Фото Informburo.kz

Не намного меньше лоты и у других районов столицы. Оформление Алматинского района Нур-Султана к праздникам потянуло на 245 млн тенге (победитель – ТОО "Victoria 2008"). Этот тендер предусматривает оформление города только на декабрьские праздники, и сумма, выделенная на них, больше, чем оформление весенне-летних праздников вместе взятых (те вытянули в сумме на 178 млн тенге).

Есильский район столицы выставил два тендера на украшение улиц: в размере 250 млн тенге (победитель – ТОО "Advart Construction") и 183 млн тенге (победитель – ТОО "Аль").

По Байконырскому району Нур-Султана информацию на поверхности мы на сайте госзакупок найти не смогли.

Самые загадочные госзакупки - в южной столице / Фото с сайта акимата Алматы

Лот на оформление Алматы к государственным, национальным и городским мероприятиям в 2019 году вытянул на 405 млн тенге (в эту сумму входило украшение города к Наурызу, Дню победы, Дню города и Новому году). Тендер пытались провести трижды – в феврале, марте и апреле, однако в итоге он не состоялся, и следы его затерялись. Похожего по объёму тендера мы не нашли – возможно, его раздробили на более мелкие, однако и те затерялись в муравейнике сайта госзакупок.

Шымкент выставил лот на украшение города к праздникам на 160 млн тенге (победители – ТОО "Аксешн Групп" и рекламное агентство "April").

Новогоднее оформление города – значит много светящихся фигур / Фото с сайта акимата Шымкента

Готовят сани летом. Меньше город – подробнее сценарий

В городах поменьше, не республиканского значения, к Новому году готовятся за несколько месяцев, порой за полгода. Лоты нередко посвящены именно новогодней тематике, а в технической спецификации более подробно прописывают, как именно нужно украшать улицы и площади.

В Костанае всего за 11,6 млн тенге прописали создание настоящего ледового городка: горки высотой в два и в три метра, туннели опять-таки из льда, где свободно могут пройти и взрослые, и дети, а также каток. У входа в это снежное царство должны быть отлиты ледяные Дед Мороз и Снегурочка. Ледяной город должен простоять до середины марта.

У Актау своя специфика: там Новый год пахнет солёным морем, а гирлянды вешают не на клёны и тополя, а на туи. Лот на оформление города к празднику потянул на 37,6 млн тенге. На эти деньги подрядчик должен развесить гирлянды на 700 метров кустарников и несколько сотен деревьев, установить две новогодние ёлки и украсить памятник "Каравелла". А кроме этого – выставить круглосуточную охрану, чтобы казённые украшения не пропали.

Новогодняя ёлка Актау окружена пальмами / Фото с сайта lada.kz

В Павлодаре провели тендер на 13,4 млн тенге. За эту сумму в городе установили ёлку и ещё почти 60 малых архитектурных форм, украсили город гирляндами, новогодними игрушками и создали несколько фигур из ледяных блоков. На дополнительные украшения и новогоднюю иллюминацию потратили ещё 34 млн тенге.

Приз за самую красочную техническую спецификацию мы бы отдали Талдыкоргану. Тендер готовил отдел ЖКХ, но создалось ощущение, что в ком-то из чиновников погиб талантливый и дотошный сценарист. Инструкции лота всего на 17,8 млн тенге были такими, что подготовить город к праздникам смог бы, кажется, любой дилетант. Список того, что нужно сделать на эти деньги, с трудом помещается в 500 строк документа в Exсel. В перечень входит оформление парка светодиодным символом 2020 года и обустройство тоннелей из хвойных веток, развешивание золотистых гирлянд и праздничных баннеров, установка светящихся фигур – шара, цифр 2020, организация неонового фонтана, украшение набережной реки Каратал и центральной площади. Эта техническая спецификация, написанная как учебник по украшению города, не усыпляла, как многие другие документы, а пробуждала воображение.

В Талдыкоргане установили ёлку с 3D-эффектом / Фото из группы "Талдыкорганец"

Стоит отметить, что по техническим спецификациям не только Талдыкоргана, но и других городов отлично видно, когда их составляют в отделе ЖКХ, досконально знающем местность, а где – в каком-нибудь управлении госзакупок.

Риддер стал одним из немногих городов, где на центральной площади установят натуральную ель высотой в 20 метров. В большинстве других городов ели искусственные. В Темиртау отдельно прописали, чтобы все конструкции выдерживали ветер со скоростью 70 км/час.

Украсить некоторые здания стоит как украсить небольшой город

Бюджет для новогоднего оформления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев мог бы сравниться с бюджетом небольшого города – 9,5 млн тенге. На эти деньги администрация заказала яркую подсветку, двух- и полутораметровые снежинки и такие же двухметровые ёлочные игрушки, а ещё 15-метровый логотип "2020", ещё снежинки и игрушки поменьше, неоновые волны, фигуру в форме часов и поздравительную надпись "С Новым годом!".

Управление образования Алматинской области на оформление зала в спортивном комплексе "Жастар", где должна была пройти ёлка от имени президента Казахстана, выделило 8,5 млн тенге. В статье расходов самое дорогое – это оформление потолка: там установят металлоконструкцию с декоративными элементами из металла: 22 круга диаметром по 2 метра и восемь кругов диаметром по 2,5 метра. Это обойдётся в 2,7 млн тенге. Оформить стену баннером общей площадью более 670 м2 – ещё 900 тысяч тенге, два баннера – уже почти 2 млн. Кроме этого стены задрапируют красивой тканью.

Подарки на Новый год. Ожидание и реальность

На сайте госзакупок лоты на подарки начинаются от 5000 тенге и до нескольких миллионов, но суть у них всех одна: государственные органы и компании закупают преимущественно сладкие наборы. Где-то партия совсем маленькая, где-то заказывают несколько тысяч наборов. Состав стандартный: конфеты, шоколадки, сок, печенье, вафли, орехи, мармелад и другие кондитерские изделия.

Самый стандартный подарок детям на Новый год - это сладости / Фото с сайта shutterstock

В этом смысле ожидания детей и реальность никак не вступают в противоречия: подарки от госорганов очень стандартные. И хотя обычно считается, что на Новый год надо ждать чуда, это, как правило, не от государственных органов. За чудом детям стоит обращаться к собственным родителям.

В некоторых регионах были попытки закупить для детей наборы из шапок и шарфов, курток, но, насколько мы можем судить, в основном закупки не состоялись, потому что не поступило ни одного предложения от потенциальных подрядчиков. Возможно, чиновникам всё же удалось каким-то образом заключить сделки. Единственный состоявшийся тендер, который мы отследили, был по лоту отдела образования Талдыкоргана. В этом городе дети на ёлке акима получили комплекты из шарфа и шапочки.

Фантазию проявили в городе Приозёрске Карагандинской области. Там к ёлке акима закупили коньки – почти 300 пар. На эти подарки из бюджета выделили 3,6 млн тенге.