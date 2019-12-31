То морозно, то ветрено: погода праздничных дней в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в последний день уходящего года, на большей части территории области будет идти снег, местами возможна низовая метель. Но в областном центре осадков не ожидается.

Фото Ксении РЕБИК



В первые два дня нового, 2020 года снег будет идти по всей области, включая Костанай. Кроме того, прогнозируются метель и гололед.

- В ночь на 31 декабря ожидаем -17...-22, местами 25 градусов мороза,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем термометры покажут -10...-15, местами 7 градусов мороза. В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января будет уже теплее: -7...-12, местами 15 градусов ниже нуля. Первый день нового года будет теплым: от 0 до -5 °С, лишь местами столбики термометров опустятся до отметки 10 градусов мороза. В четверг, 2 января, ночью будет -2...-7, местами 10 градусов мороза. День будет теплым: ожидается от 0 до -5, местами 8 градусов мороза.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный, 9-14 м/с, местами до 18 м/с 31 декабря и до 20 м/с в первые дни января. Порывами скорость ветра 1-2 января может достигать 23-28 м/с.