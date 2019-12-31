То морозно, то ветрено: погода праздничных дней в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в последний день уходящего года, на большей части территории области будет идти снег, местами возможна низовая метель. Но в областном центре осадков не ожидается.
Фото Ксении РЕБИК
В первые два дня нового, 2020 года снег будет идти по всей области, включая Костанай. Кроме того, прогнозируются метель и гололед.
- В ночь на 31 декабря ожидаем -17...-22, местами 25 градусов мороза,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем термометры покажут -10...-15, местами 7 градусов мороза. В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января будет уже теплее: -7...-12, местами 15 градусов ниже нуля. Первый день нового года будет теплым: от 0 до -5 °С, лишь местами столбики термометров опустятся до отметки 10 градусов мороза. В четверг, 2 января, ночью будет -2...-7, местами 10 градусов мороза. День будет теплым: ожидается от 0 до -5, местами 8 градусов мороза.
Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный, 9-14 м/с, местами до 18 м/с 31 декабря и до 20 м/с в первые дни января. Порывами скорость ветра 1-2 января может достигать 23-28 м/с.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 0
Всего: 69
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
poster3.radikal.ru poster3.radikal.ru [Исправлено: elektron, 30.12.2019 - 19:23]
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
ACROS: На трассе 3 из 10 водителей едут со слепящими противотуманками ACROS: деревнях можно и без фар, и не пристёгнутым , десять человек в салоне, и иногда и под мухой (время согымов) ...
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
На трассе водители более-менее дисциплинированные, ПДД соблюдают, а в деревнях можно и без фар, и не пристёгнутым , десять человек в салоне, и иногда и под мухой (время согымов) , вот они и заезжают...
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
alex_60: У меня права до 2028 Нет у вас прав - есть только водительское удостоверение :lol: :lol:
Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
Какое вопиющее безобразие под итоги Нурнового года! И это НЕОДНОКРАТНО после 30 лет безостановочного прогресса и процветания! Rexyn: Дополнительно сообщаем, что замена водопроводных сетей...