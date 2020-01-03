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Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил

«Элементарные нормы приличий сползли с людей, как старая краска»
3 января 2020, 12:42 |  Мнения

Уж сколько раз твердили миру, что суд - территория закона. А также зона приличного поведения для всех, кто туда попадает. Я даже не институт имею в виду, а место отправления правосудия. По крайней мере, к журналистам там всегда предъявляют достаточно жесткие требования, касающиеся поведения на процессах да и за дверями зала заседаний. Поэтому мое заблуждение насчет того, чего там никак нельзя делать, было добросовестным. Но недавно рамки нормы раздвинул один из адвокатов.

Дело было в Костанайском специализированном межрайонном экономическом суде - на процессе по одиозному рудненскому колесу обозрения. Спор длинный, мутный и, кажется, уже надоевший всем сторонам. На заседании люди общались раздраженно. Судья не раз призывала сдерживать эмоции. Однако вскоре один из участников разбирательства выразил ей недоверие. Взялся писать ходатайство. Заседание прервали. У народа в зале суда образовался досуг, который стал заполняться неофициальным общением по теме разбирательства.

Тогда и прозвучали оскорбительные фразы в адрес истца, который сам, видите ли, на судебные заседания не ходит, где-то сидит, но всем «мозги парит». Его надо в конце концов поймать, полицию подключить, тех же участковых, да если надо будет - начальник горотдела сам за ним поедет...

- И надо его тоже запинать хорошо. Поняли, власть? - витийствовал один из адвокатов, обращаясь к целой команде, представляющей акимат Рудного. - Так надо с людьми решать! Молчать опасно, а то демократия эта доведет... Чиновники должны уметь себя отстаивать. Добро?

Чиновники внимали, кивали в ответ на воспитательные тирады, поддакивали, улыбались. Дама, которая была в их числе, с сожалением заметила, что у них-то, госслужащих, методы другие, не позволяют...

Не цитирую адвокатскую речь полностью. Там реально были оскорбительные вещи. После одной фразы я не выдержала и посоветовала оратору придержать язык.

Он в ответ заявил, что никого и ничего не боится в свои 60 лет, что работал в прокуратуре и тогда ничего не боялся, чтобы я мужу своему советы давала по поводу вольности языка, и еще много раз про то, что не боится, не боится, не боится. И прессу в том числе.

- Вас никто бояться не призывает, - отвечаю, - вас призывают вести себя этичнее, вы все-таки в зале суда находитесь, публично говорите.

Та же реакция: ну и что, что в зале суда, я… ничего... никого...

Акиматовцы, абсолютно индифферентно прослушав нашу перепалку, голос не подали, но дружно засобирались покурить. Не иначе, свой кодекс поведения государственных служащих обсуждать на просторе. Он же есть у чиновников, которые обязаны везде и всюду, а не только на работе, вести себя безупречно. Очень может быть, что у адвокатов тоже подобная хартия имеется. Этих кодексов у профессиональных сообществ - пруд пруди, но, похоже, толку от них как-то не очень.

Как только в зале заседаний не стало судьи и секретаря, так элементарные нормы приличий сползли с людей, как старая краска, как строгий служебный пиджак, неуместный на пивном междусобойчике. Вот вам и кодексы.
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Комментарии к новости
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§ таноми52
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красочная зарисовка!И о многом говорящая
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§ abaika95
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая интересная история) а видео или аудио этого момента с адвокатом есть?) Или все только со слов журналиста?)
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§ yudjin
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6315
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.01.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё верно... как только из грязи в баи залезут, так сразу и гонор и пренебрежение появляются и надменность... а внутренняя цензура, мораль и этика уже забытые понятия.
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§ maxsaf
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4696
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или все только со слов журналиста?)

Только со слов. Это что-то меняет? )
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§ maxsaf
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4696
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.01.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкер на форуме больше не появляется. Странно.
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§ Vit
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8771
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Хоть бы жив был и то норм. Бадатся с государством, дорого может выйти. Молодой, большие амбиции. Даже нг умудрились прикрыть в инете, газету которую знает вся страна.

[Исправлено: Vit, 03.01.2020 - 12:46]

[Исправлено: Vit, 03.01.2020 - 12:47]
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§ Victor Yang
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12333
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чиновники внимали, кивали в ответ на воспитательные тирады, поддакивали, улыбались. Дама, которая была в их числе, с сожалением заметила, что у них-то, госслужащих, методы другие, не позволяют...

Нормальная реакция на неадекватов, когда нужно сохранить моральные силы.
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§ abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Только со слов. Это что-то меняет//


Да нет конечно же)) абсолютно)


Был я тут недавно в школе на круглом столе,и были приглашенные журналисты,так одна журналистка в перерыве побежала курить и на курилке ругалась страшным матом что в **** она видела эти школьные одинаковые мероприятия,одно и тоже,вообще всех х** обкладывала от директора школы,учетилей до приглашенных гостей,при чем рядом стояли журналисты и молча улыбались) где этика?)

Видео и аудио этого момента у меня конечно нет) но это же ничего не меняет правда?)

Тенденция какая-то)
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§ Хозяин
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 03.01.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Видео и аудио этого момента у меня конечно нет) но это же ничего не меняет правда?)

Что ты этим хотел сказать, прихвостень акиматовский?
Где ты и где Галина Каткова, троль анонимный?
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§ abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что ты этим хотел сказать, прихвостень акиматовский?Где ты и где Галина Каткова, троль анонимный?//



О видать та журналистка себя узнала) или один из улыбающихся не этичных на курилке)
А этики как не было....)
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§ Ольга Колоколова
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2383
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 03.01.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Какая интересная история) а видео или аудио этого момента с адвокатом есть?) Или все только со слов журналиста?
С какой целью интересуетесь? 8-) С удостоверением в редакцию 5 января - если есть желание. Продемонстрируете удостоверение соответствующее - обсудим тему. а так - извините. Профессиональнее, молодой человек, профессиональнее надо работать.
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§ abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//какой целью интересуетесь?//


Да просто) знаете ли критическое мировосприятие сильно развито) мало ли может ув.Галина Каткова немного не правильно интерпретирует события) а с приложенными видео и аудио к статье было бы проще) и все бы видели этого "грубияна" адвоката) разве плохо?)


Цитата-//- если есть желание. Продемонстрируете удостоверение соответствующее - обсудим тему//


Санкций нет к вам в гости заходить с соответствующими удостоверениями) а так обсудить тему можно и на форуме ведь правда?) Для его он тогда нужен,обмен разными мнениям,я свое высказал,вы свое) красота)
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§ Серый волк
Re: Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11001
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.01.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое замечательное явление "адвоката" с номерочком в форуме!
Так и сыпет!
:lol:
Иха служба и опасна и трудна!
И если даже вора схватят за руку с поличным украденным в руках, (что фактически и случилось) то именно такие будут орать громче всех что у вас нет видео грабежа, что чёрное - это белое, и что "сами вы такие я видел" :lol: :lol: :lol:
Работа у них такая.
:lol:

Ну а любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что попавшаяся банда расчехлителей бюджета должна сидеть тише новогодней мыши в судебной клетке.
И если эта банда грабителей там не сидит - то это прямое доказательство насквозь коррумпированной вертикали.

Сажать их нужно.
Сажать всех полностью на максимальные сроки и конфисковывать имущество под прямой трансляцией.
А то как показывает опыт (в том числе этим отважным жуликам), что посаженный на 13 лет строгача осужденный жулик-аким выходит сухим и довольным из воды через год.
Кстати нужно подавать главе государства на этих жуликов, посмотреть на его работу. Может ли он работать. И на рассмотрение оснований освобождений того жулика, который им пример подал.
В местном коррумпированном болоте этот вопрос решения не имеет, пока как видно только цирк получается.
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§ Ольга Колоколова
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2383
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 03.01.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а с приложенными видео и аудио к статье было бы проще)
Кому? Вам? Но делать вам "проще" - не наша задача. Повторюсь, наращивайте профессионализм. И вы лично, и ваши коллеги. Тогда и таких публикаций будет меньше, и не умных реакций на них - тоже
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§ abaika95
Галина КАТКОВА: Не уважать себя заставил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2407
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.01.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но делать вам "проще" - не наша задача.//



Зачем мне?) Всем,чтоб знали в лицо этого адвоката)


Цитата-//Повторюсь, наращивайте профессионализм. И вы лично, и ваши коллеги. Тогда и таких публикаций будет меньше, и не умных реакций на них - тоже//


Какие коллеги, какие публикации) Просто как рядовой читатель поинтересовался есть ли видео этого "злодияния"?) Видать нету раз столько слов лишних) ну нет так нет)
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