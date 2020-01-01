С момента инаугурации второго президента Казахстана прошло полгода. Informburo.kz вспоминает, что изменилось за это время в стране.

В 2019 году впервые в истории независимого Казахстана сменился глава государства. 19 марта Первый Президент Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов обратился к народу и сообщил о прекращении своих полномочий. Они автоматически перешли к председателю Сената Парламента. Тогда эту должность занимал Касым-Жомарт Токаев.

Выборы назначили на 9 июня, на них победил Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,96% голосов. Уже 12 июня прошла инаугурация второго президента Казахстана. Рассказываем, что сделал за это время Касым-Жомарт Токаев на посту президента.

Переименовал Астану в Нур-Султан

Первым решением Касым-Жомарта Токаева стало предложение переименовать столицу в честь Первого Президента Казахстана. 20 марта во время вступления в должность главы государства он заявил о необходимости переименования.

"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника следующим образом. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нур-Султан. Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось по случаю 25-летия независимости Казахстана", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

23 марта Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию в связи с переименованием Астаны.

Он также предложил назвать центральные улицы областных центров Казахстана именем Первого Президента и воздвигнуть в столице монумент в честь Нурсултана Назарбаева.

"Как бывший председатель Сената считаю необходимым предоставить Елбасы статус почётного сенатора. Все портреты и фото с изображением Елбасы останутся непременным атрибутом в зданиях госучреждений", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Перенёс сроки введения всеобщего декларирования

4 июля Токаев подписал закон о переносе сроков введения всеобщего декларирования с 2020-го на 2021-й год. 26 декабря Парламент принял соответствующие поправки:

С 1 января 2021 года предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним и их супругам.

С 1 января 2023 года к декларированию о доходах перейдут работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и так далее) и их супруги;

С 1 января 2024 года – руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

Повысил студентам стипендии

С 1 сентября Касым-Жомарт Токаев поручил повысить размер стипендии студентам, обучающимся по рабочим специальностям в колледжах. До этого они получали 15 250 тенге в месяц. С этого учебного года размер стипендий увеличили на 30% – до 21 787 тенге.

Дополнительно по поручению президента выделили пять тысяч грантов для студентов вузов из малообеспеченных семей.

После ЧП в Арыси местных бизнесменов освободил от уплаты налогов

С 1 января 2020 года ещё на 25% повысят стипендии студентам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и учащимся колледжей.

24 июня в городе Арысь Туркестанской области на территории воинской части произошло самое масштабное за последние годы ЧП: после серии взрывов на складах боеприпасов начался пожар, создалась угроза разрыва снарядов. Всё население города было эвакуировано. Жертвами стали четыре человека: ребёнок, гражданский и двое военнослужащих.

Аварийными и ветхими признали 466 домов, 258 объектов бизнеса пострадало.

Из-за ЧП в Арыси Токаев уволил из Вооружённых сил бывшего министра обороны РК Сакена Жасузакова и объявил строгий выговор:

Мурату Бектанову – первому заместителю министра обороны РК;

Мурату Майкееву – бывшему первому заместителю министра обороны РК;

Талгату Жанжуменову – бывшему заместителю министра обороны РК.

Президент перечислил однодневный заработок в Фонд помощи пострадавшим, а владельцев малого и среднего бизнеса освободил от уплаты налогов до конца года. Для предпринимателей запустили программу "Қамқор" по предоставлению бизнесменам льготных беззалоговых кредитов до 5 млн тенге под 1% годовых сроком на четыре года.

В конце сентября город восстановили.

Отменил национальный сертификат безопасности

В июле жителям нескольких городов Казахстана пришло сообщение от операторов связи с просьбой установить сертификат безопасности. В противном случае абонентам грозили отсутствием доступа к отдельным интернет-ресурсам.

По словам экспертов, с помощью этой технологии можно подменять содержимое интернет-страниц, читать сообщения электронной почты, перехватывать пароли и авторизационные данные.

В начале августа в КНБ заявили, что тестирование сертификата безопасности завершено, его можно удалить. В дальнейшем его будут применять только в случае угрозы национальной безопасности в виде кибер- и информационных атак.

Касым-Жомарт Токаев в своём Twitter написал, что тестирование проводили по его поручению и казахстанцам не о чем беспокоиться.

"КНБ по моему поручению провёл тестирование сертификата безопасности в рамках программы "Киберщит". Доказана защищённость информационного пространства РК и возможность использования сертификата только в случаях вторжения извне. Неудобств пользователям интернета нет", – написал президент.

Создал Национальный совет общественного доверия и упростил порядок организации митингов

12 июня Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального совета общественного доверия при президенте. В состав вошли 44 человека и три омбудсмена по защите прав: детей, человека и бизнеса. Заседания НСОД проводят по мере необходимости, но не реже трёх раз в год.

Таким образом президент показал, что готов к диалогу с представителями общественных групп по принципу "Слышащее государство", о чём объявил в своей предвыборной программе. Уже прошло два заседания НСОД.

На последнем заседании НСОД 20 декабря Токаев заявил буквально следующее:

"Власть не считает, что несогласие – это деструктив".

В своём Послании президент заявил, что если мирные акции не нарушают закон и покой граждан, то нужно давать разрешение на их проведение. Выделять для этого места не на окраинах городов. Теперь практически во всех городах маслихаты утверждают дополнительные места для проведения митингов. Санкционированные акции полиция не разгоняет.

20 декабря Касым-Жомарт Токаев заявил, что митинги можно будет проводить по уведомлению. Однако предстоит ещё оформить это законодательно.

Снял вопрос о налогообложении с безналичных платежей

В начале ноября вице-министр финансов Руслан Енсебаев на брифинге в Правительстве заявил, что ведомство планирует запретить механизм расчёта за покупки с помощью платёжных систем, в частности Kaspi Gold. Проблема в том, что в бюджет от таких операций не поступают налоговые отчисления.

Токаев поручил снять вопрос возможного введения налогов на безналичные переводы с повестки дня. Он подчеркнул, что проблема требует тщательной проработки государственными органами.

"Следующим шагом должен стать переход оплаты крупных транзакций исключительно в безналичный формат. Правительству и Нацбанку следует подготовить пакет законодательных поправок, обеспечивающих внедрение безналичного расчёта при первичной реализации жилья и автотранспортных средств. Конечно же, в нём необходимо предусмотреть особенности нашего территориального развития, особенно сельской местности", – сказал на заседании НСОД Токаев.

Отсрочил ввод пенсионных взносов работодателей до 2023 года

Обязательные пенсионные взносы работодателя в Казахстане планировали ввести с 1 января 2020 года. Согласно принятому ещё в 2015 году закону, работодатель перечислял бы в Единый накопительный пенсионный фонд дополнительные 5% от зарплаты каждого сотрудника, помимо того, что уже отчисляет 10%.

Касым-Жомарт Токаев поручил отложить введение дополнительных пенсионных взносов работодателя до 2023 года. За это время Правительство, представители бизнеса и эксперты должны прийти к согласованному решению.

Списал долги по кредитам малоимущим казахстанцам

26 июня президент Казахстана поручил Правительству и Нацбанку списать долги по беззалоговым потребительским кредитам в размере 300 тысяч тенге социально уязвимым слоям населения. Остальным казахстанцам – простить пеню и штрафы по кредиторской задолженности.

Эта мера коснулась 5 млн казахстанцев. Правительство выделило из республиканского бюджета 105 млрд тенге для погашения задолженности по потребительским беззалоговым кредитам 629 тысяч заёмщиков.

Минтруда готовит дополнительный список граждан, которым погасят кредиты, потому что не все казахстанцы из числа социально уязвимых слоёв населения попали в список лиц, которым государство обязалось погасить задолженность.

Запретил строительство горнолыжного курорта Кок-Жайляу в Алматы

Вокруг строительства горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу в Алматы несколько лет велись жаркие дискуссии. Общественность выступала против.

Весной 2019 года начались работы по строительству электрических сетей и канализационного коллектора курорта. Проводился тендер на предоставление земельных участков Иле-Алатауского нацпарка для строительства дороги и лыжных трасс. По данным за 2018 год, на проект потратили более 12 млрд тенге.

Всё это время активисты обращались к президенту с просьбой сохранить урочище и обратить внимание на экологические вопросы.

29 октября Касым-Жомарт Токаев запретил строить курорт на территории урочища Кок-Жайляу. В Организации Объединённых Наций поддержали решение президента.

Антикоррупционная служба поручила департаменту внутреннего госаудита Алматы проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на проект строительства курорта.

Также он поручил запретить плотную застройку города в центральной части.

Ввёл персональную ответственность госслужащих за коррупцию подчинённых

В мае на совещании с руководителями госорганов по вопросам борьбы с коррупцией президент заявил, что госслужащие должны подавать в отставку, если их подчинённых уличили в коррупционных преступлениях.

"Никто не может быть выше закона. Первые руководители как в центре, так и на местах будут отвечать за своих подчинённых, уличённых в коррупции. При этом нужно принимать меры не постфактум, а выработать комплексные и системные предупредительные механизмы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

28 ноября Токаев подписал поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, которые предусматривают ответственность руководителей госорганов за коррупцию подчинённых.

Создал президентский кадровый резерв

По поручению Токаева в Казахстане сформировали президентский кадровый резерв, в который вошли 300 перспективных управленцев. Отбор стартовал в сентябре и состоял из шести этапов. 26 декабря объявили имена победителей.

Они могут стать:

министрами и их заместителями;

акимами и их заместителями;

председателями комитетов центральных исполнительных органов;

председателями и членами правлений национальных управляющих холдингов, нацкомпаний;

ответственными секретарями центральных исполнительных органов;

руководителями аппаратов.

Цель проекта – сформировать новую волну эффективных менеджеров и выстроить систему действенных социальных лифтов для нового поколения страны.

Уволил акима Тараза из-за случая с изнасилованием школьницы и ужесточил наказание педофилам

В Таразе 12-летнюю ученицу седьмого класса средней школы №6 изнасиловали в школьном туалете, расположенном на улице. Подозреваемого задержали через несколько часов. Классного руководителя девочки, вахтёра и завуча школы уволили.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить акима Тараза из-за случая с изнасилованием 12-летней школьницы. А в своём Послании народу он поручил ужесточить наказание за преступления против детей.

"Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей", – сказал он.

26 декабря Парламент принял поправки, по которым педофилам грозит пожизненное лишение свободы. Закон предусматривает ужесточение наказания за педофилию, браконьерство, вождение в нетрезвом виде и распространение наркотиков. Документ отправлен на подпись главе государства.

Запретил сдавать в аренду земли сельхозназначения иностранцам

В 2016 году должны были вступить в силу поправки к Земельному кодексу, разрешающие долгосрочную аренду земель сельхозназначения иностранцам. Из-за этого в разных городах проходили митинги, пока Первый Президент Казахстана не ввёл мораторий на действие поправок на пять лет.

В 2021 году истекает срок моратория и в обществе снова начал будироваться этот вопрос.

Касым-Жомарт Токаев поручил снять вопрос возможности передачи участков иностранцам, изъять неиспользуемые сельскохозяйственные земли у латифундистов и отдать их добросовестным фермерам и крестьянам.

Уже в ноябре в Казахстане ввели запрет на использование иностранцами земель сельхозназначения, которые находятся в пограничных зонах.

За отстрел сайгаков ввёл уголовное наказание

23 июля в Жаркаинском районе Акмолинской области двое инспекторов "Охотзоопрома" получили огнестрельные ранения во время преследования браконьеров. Один из пострадавших скончался по пути в больницу.

Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибшего егеря и заявил о необходимости ужесточить наказание за отстрел сайгаков. Поправки в закон сейчас находятся на рассмотрении в Сенате.

Но уже ужесточили наказание за браконьерство. Теперь за экологические нарушения могут конфисковать имущество, а иностранцев и лиц без гражданства выдворить из страны на пять лет. За браконьерство срок максимального наказания увеличили с пяти до 12 лет лишения свободы.

Ввёл налоговые каникулы для малого бизнеса

В Послании народу президент поручил освободить компании микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года. Поправки уже разработаны, они вступят в силу с января 2020 года. Также в течение трёх лет будет действовать запрет на проверки субъектов микро- и малого бизнеса.

"Мы верим в добропорядочность и законопослушность нашего бизнеса", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Налоговые каникулы коснутся не всех. Сферы деятельности, которые не освободят от уплаты налогов:

производство и оптовая продажа подакцизной продукции;

игорный бизнес, проведение лотерей;

розничная продажа бензина, дизтоплива и мазута;

оборот наркотических и психотропных веществ;

хранение зерна на хлебоприёмных пунктах;

оборот радиоактивных материалов;

банковская, аудиторская, страховая деятельность, рынок ценных бумаг, кредитное бюро;

охранная деятельность;

оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

недропользование, в том числе деятельность старателей;

внешнеэкономическая деятельность.

Мораторий не будет распространяться на проверки:

связанные с предотвращением массовой угрозы населению;

по обращению самого предпринимателя;

таможенных и налоговых органов;

органов прокуратуры;

в области оценки соответствия;

по основаниям, предусмотренным Законом "О госрегулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и Уголовно-процессуальным кодексом;

в целях мониторинга санитарно-эпидемиологической безопасности продукции.

Поручил усовершенствовать казахский язык на латинице

В феврале 2018 года в Казахстане утвердили редакцию казахского алфавита на основе латинской графики. Но этот вариант, как и все предыдущие, критиковали как общественность, так и учёные.

Касым-Жомарт Токаев поручил не торопиться в этом вопросе и усовершенствовать предложенный вариант.

"Предложенные три варианта оказались несовершенными. Нужен научный подход к этой проблеме. Речь не о простом переложении кириллицы на латиницу. Нужна реформа казахского языка, модернизация. Мы реформируем именно казахский язык. В таком судьбоносном для нации вопросе кампанейщина, легковесность недопустимы", – сказал президент.

Гуманизировал статью о возбуждении розни

В статью 174 Уголовного кодекса ("Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни") предложил внести изменения.

"Предлагается гуманизировать статью, внести изменения в соответствующую редакцию и более корректно её изложить. Например, отказаться от формулировки "возбуждение" и использовать более точное понятие "разжигание". Такая формулировка позволит чётко зафиксировать более справедливое применение статьи и снимет основные вопросы по ней", – сказал на втором заседании НСОД Касым-Жомарт Токаев.

Уже подготовлен законопроект об исключении финансовых ограничений в отношений лиц, отбывших уголовное наказание по этой статье. Им разрешат распоряжаться своими финансами и имуществом.

Декриминализировал статью о клевете

Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о декриминализации статьи о клевете.

"По итогам анализа всех позиций и нюансов мною принято решение декриминализировать статью 130 Уголовного кодекса и перевести её в Кодекс об административных правонарушениях. При этом нужно сохранить высокую меру ответственности, чтобы гарантировать права других граждан защитить их от клеветнических измышлений и нападок", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Изменил квоту иностранной рабочей силы

Касым-Жомарт Токаев поручил уравнять зарплаты казахстанских и иностранных рабочих и изменить квоту на привлечение рабочей силы извне.

"Значительно сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2020 год. Сокращение составит около 40% – с 49 тысяч в 2015 году до 29 тысяч в 2020 году. Во-вторых, все предприятия численностью более 250 человек, привлекающие более 30 иностранных работников, будут охвачены регулярными проверками", – сообщил президент 20 декабря.

По его поручению будет сокращён иностранный персонал по рабочим специальностям, а также ужесточены требования по местному содержанию в кадрах.

Поручил повысить зарплату учителей в два раза

Выступая на ежегодной августовской конференции учителей президент поручил Правительству увеличить зарплату учителей в два раза в течение четырёх лет. На доплаты педагогам предусмотрено 5,2 трл тенге: