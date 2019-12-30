Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года

О том, как в Костанайской области будет действовать система обязательного социального медицинского страхования, которую внедряют с 1 января 2020 года, рассказали сегодня, 30 декабря, на аппаратном совещании с участием главы региона Архимеда МУХАМБЕТОВА.

- За 2,5 года в фонде аккумулировано свыше 233 млрд тенге, из них по плательщикам Костанайской области поступило 9 млрд 614 млн тенге за 353 421 человек, - сообщила директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Костанайской области Сауле АЙМУХАМБЕТОВА. - Одна из целей внедрения ОСМС - повышение эффективности системы здравоохранения путем улучшения доступной и качественной медицинской помощи. За счет внедрения медстрахования финансирование здравоохранения области в 2020 году увеличится с 40 млрд тенге до 50 млрд тенге в 2020 году. Сейчас проводится работа по выравниванию тарифов в целом по республике, что позволит увеличить финансирование на противотуберкулезную, наркологическую, психиатрическую службы и службу центра СПИД.

Именно эти направления медицины хуже всего финансировались в Костанайской области, пояснила Аймухамбетова. Она добавила, что в результате внедрения ОСМС планируется повышение тарифов на медуслуги для дальнейшего повышения заработной платы медработников.

Финансирование на консультативно-диагностическую помощь увеличится в 5,2 раза, на стационарно-замещающую - в 2,2 раза, на паллиативную - в 6 раз, на восстановление направления медицинской реабилитации - в 24 раза.

В связи с тем, что количество средств с нового года существенно вырастет, в облакимате проанализировали, на что можно потратить эти деньги.

- С 1 декабря 2019 года созданы дополнительно 163 койки сестринского ухода в 22 медицинских организациях области, - пояснила Сауле Аймухамбетова. - В 24 медорганизациях перепрофилированы 236 коек для увеличения количества мест на восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию. Кроме того, с 2020 года организации, оказывающие консультативно-диагностические, в том числе стоматологические услуги, переходят из категории исполнителей в категорию соисполнителей. Оказание этих услуг фонд будет оплачивать поликлиникам, а те, по договору соисполнения, данным организациям.

Стоматологические услуги, как пояснила Аймухамбетова, с 2020 года будут входить в пакет ОСМС. Это означает, что для отдельных категорий населения экстренная стоматологическая помощь будет оказываться бесплатно. К таким категориям относятся: дети до 18 лет, беременные женщины, участники ВОВ, инвалиды всех групп, многодетные матери, получатели АСП, пенсионеры и пациенты с социально значимыми заболеваниями. В плановом порядке стоматологическую помощь будут бесплатно получать дети до 18 лет и беременные женщины.

Как отметила директор филиала, в Костанайской области проведена большая работа по актуализации статуса жителей, претендующих на получением ОСМС, однако статус около 24 000 человек остается не актуализированным. Наибольшая доля таких граждан - в Костанае, Костанайском и Сарыкольском районах. Эта работа продолжается.

- В Костанайской области 256 000 наемных работников, входящих в систему ОСМС, - сообщила Аймухамбетова. - До сих пор имеются риски выпадения 32 000 наемных работников из системы ОСМС ввиду нерегулярности отчислений. Необходимо своевременно и в полном объеме осуществлять платежи. Система начинает работать с 1 января, но льготный период продлится первые три месяца. В первом квартале все услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в рамках ОСМС будут доступны всем. С 1 апреля - в зависимости от статуса застрахованности. Незастрахованные лица смогут платить взносы через платежные терминалы, установленные в медорганизациях.

На данный момент терминалы установлены в 14-ти из 26-ти медицинских организаций. Граждане, не входящие в систему ОСМС, имеют возможность уплатить взнос через филиалы Казпочты и банки второго уровня.

- С 1 января 2020 года мы работаем в новом формате, - подытожил Архимед Мухамбетов. - Медорганизации будут тратить больше денег на лечение и другие нужды. От внедрения ОСМС будут только положительные результаты. Поэтому нужно быстрее устанавливать терминалы, обеспечить бесперебойную работу по поступлению средств в фонд, чтоб завтра мы не оголили тылы.

Фото пресс-службы облакимата