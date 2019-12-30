Особенности нового подхода к выплате АСП с 1 января 2020 года разъяснили в акимате Костаная

Брифинг по вопросам, связанным с новыми подходами в выплате адресной социальной помощи, провели сегодня, 30 декабря, заместитель акима Костаная Рустем КАРКЕНОВ и представители социальных служб.

Главным отличием от существующего порядка Каркенов назвал введение государственных социальных пособий для многодетных матерей, размер которых будет определяться количеством детей в семье. Вторая особенность - предоставление возможности устройства на постоянную работу трудоспособным гражданам, подавшим заявку на получение АСП.

- Если трудоспособный член семьи откажется от участия в мерах занятости, он и вся его семья будут лишены права получения адресной социальной помощи, - отметил заместитель акима Костаная.

Будет усилена роль участковых комиссий, дающих заключение о нуждаемости заявителя в оказании соцподдержки. Их мнение может стать одним из оснований для отказа в получении АСП.

Детям из малообеспеченных семей, входящих в число получателей АСП, с января 2020 года, будут предоставляться гарантированные соцпакеты. В возрасте 1-6 лет это будет продовольственный набор и гигиенические принадлежности, от 6 до 18 лет – горячее питание в школах, проезд до места учебы, а также школьная форма и принадлежности.

- Оператором услуги по выдаче социальных пакетов в Костанае определена СПК «Тобол», доставка будет производиться через Казпочту, - пояснил Каркенов. – Родителям будет рассылаться SMS, после его получения нужно будет прийти и получить пакет.

Содержание таких пакетов, как сообщила руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе МАНАТОВА, будет указано в постановлении правительства, которое выйдет в ближайшее время.

Для получения бесплатного горячего питания в школах родители детей из малообеспеченных семей должны обратиться к директору школы или к лицу, назначенному приказом ответственным за оказание этой услуги.

- Нужно подать заявление от имени родителя этого ребенка, свидетельство о рождении и акт обследования материально-бытового положения, составленного комиссией школы, - отметила заместитель руководителя отдела образования акимата Костаная Гульсум УРАЗБАЕВА. – Сейчас горячее питание получают более 2 000 детей из разных категорий. В течение января они будут питаться по-прежнему, но для получения этой услуги детям из семей, получающих АСП, нужно в течение января подать новое заявление.

Заявки на получение АСП от жителей Костаная начнут принимать в городском Центре занятости населения с 5 января.

- Прием заявлений будет идти по графику, который составлен по первой букве фамилии потенциальных заявителей, - сообщил руководитель Центра занятости населения Жанибек ЕРСУЛТАНОВ. – Этот график опубликован в средствах массовой информации и социальных сетях.

Еще одна особенность нового подхода - необходимость подтверждать свое право на АСП ежеквартально. До последнего времени это делалось один раз в год.

В 2019 году в Костанае было 2 418 получателей АСП. Как отметил Рустем Каркенов, при составлении графика исходили из того, что ежедневно смогут принять 160-170 заявителей.

- Для органов исполнительной власти важно, чтобы в первые дни января не создавались ажиотаж, ненужная нервозность, - сказал Каркенов. – Очень важно, чтобы люди пришли в Центр занятости со своим заявлением именно в тот день, который обозначен по первой букве его фамилии. Если по какой-то причине человек это не сможет сделать, его в индивидуальном порядке примут позже, вплоть до последнего дня января. Адресную помощь за этот месяц он все равно получит. Если нужно получить справку, то для этого в акимате будет работать «горячая линия» на тел. 50-29-99 или 52-20-46.

Фото Евгения ШИБАРШИНА