Форум
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
///Особый суд Пакистана издал беспрецедентное и не имеющее аналогов в мировой практике дополнение к приговору по делу бывшего президента страны Первеза Мушаррафа: в случае его смерти до казни он...
30.12.19 16:44
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
купить новое постельное белье и фужерчики. Новогодний тренд. Коты плохого не посоветуют.
30.12.19 16:33
Victor Yang
Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
alex_60: Заголовок статьи в корне не правильный. Надо написать большими буквами-Но Не Для Всех. Верно. А то я уже обрадовался, что хотя бы часть расходов можно страховкой покрыть. Ан нет.
30.12.19 15:55
alex_60
Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
Заголовок статьи в корне не правильный. Надо написать большими буквами-Но Не Для Всех. А это асп уже везде где только не можно, И деньгами, и продуктами, и зубы им бесплатно. Перебор. [Исправлено:...
30.12.19 15:38
dandiv
Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования
Категории воздушных судов по влиянию турбулентности спутного следа распределяются по максимальным сертифицированным взлётным массам: - тяжёлый (H) – все типы ВС массой 136000 кг или больше; -...
30.12.19 15:20
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Особенности нового подхода к выплате АСП с 1 января 2020 года разъяснили в акимате Костаная

Евгений ШИБАРШИН

30 декабря 2019, 14:54 |  Государство

Брифинг по вопросам, связанным с новыми подходами в выплате адресной социальной помощи, провели сегодня, 30 декабря, заместитель акима Костаная Рустем КАРКЕНОВ и представители социальных служб.

Главным отличием от существующего порядка Каркенов назвал введение государственных социальных пособий для многодетных матерей, размер которых будет определяться количеством детей в семье. Вторая особенность - предоставление возможности устройства на постоянную работу трудоспособным гражданам, подавшим заявку на получение АСП.

- Если трудоспособный член семьи откажется от участия в мерах занятости, он и вся его семья будут лишены права получения адресной социальной помощи, - отметил заместитель акима Костаная.

Будет усилена роль участковых комиссий, дающих заключение о нуждаемости заявителя в оказании соцподдержки. Их мнение может стать одним из оснований для отказа в получении АСП.

Детям из малообеспеченных семей, входящих в число получателей АСП, с января 2020 года, будут предоставляться гарантированные соцпакеты. В возрасте 1-6 лет это будет продовольственный набор и гигиенические принадлежности, от 6 до 18 лет – горячее питание в школах, проезд до места учебы, а также школьная форма и принадлежности.

- Оператором услуги по выдаче социальных пакетов в Костанае определена СПК «Тобол», доставка будет производиться через Казпочту, - пояснил Каркенов. – Родителям будет рассылаться SMS, после его получения нужно будет прийти и получить пакет.

Содержание таких пакетов, как сообщила руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе МАНАТОВА, будет указано в постановлении правительства, которое выйдет в ближайшее время.

Для получения бесплатного горячего питания в школах родители детей из малообеспеченных семей должны обратиться к директору школы или к лицу, назначенному приказом ответственным за оказание этой услуги.

- Нужно подать заявление от имени родителя этого ребенка, свидетельство о рождении и акт обследования материально-бытового положения, составленного комиссией школы, - отметила заместитель руководителя отдела образования акимата Костаная Гульсум УРАЗБАЕВА. – Сейчас горячее питание получают более 2 000 детей из разных категорий. В течение января они будут питаться по-прежнему, но для получения этой услуги детям из семей, получающих АСП, нужно в течение января подать новое заявление.

Заявки на получение АСП от жителей Костаная начнут принимать в городском Центре занятости населения с 5 января.

- Прием заявлений будет идти по графику, который составлен по первой букве фамилии потенциальных заявителей, - сообщил руководитель Центра занятости населения Жанибек ЕРСУЛТАНОВ. – Этот график опубликован в средствах массовой информации и социальных сетях.

Еще одна особенность нового подхода - необходимость подтверждать свое право на АСП ежеквартально. До последнего времени это делалось один раз в год.

В 2019 году в Костанае было 2 418 получателей АСП. Как отметил Рустем Каркенов, при составлении графика исходили из того, что ежедневно смогут принять 160-170 заявителей.

- Для органов исполнительной власти важно, чтобы в первые дни января не создавались ажиотаж, ненужная нервозность, - сказал Каркенов. – Очень важно, чтобы люди пришли в Центр занятости со своим заявлением именно в тот день, который обозначен по первой букве его фамилии. Если по какой-то причине человек это не сможет сделать, его в индивидуальном порядке примут позже, вплоть до последнего дня января. Адресную помощь за этот месяц он все равно получит. Если нужно получить справку, то для этого в акимате будет работать «горячая линия» на тел. 50-29-99 или 52-20-46.

Фото Евгения ШИБАРШИНА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.12.19 15:25 Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
30.12.19 14:59 Итоги новогоднего турнира по настольному теннису подвели в Костанае
30.12.19 14:41 Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования
30.12.19 14:38 Токаев подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за изнасилование детей
30.12.19 14:26 Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
30.12.19 11:28 Глава МВД назвал 3 версии крушения самолета Bek Air
30.12.19 08:53 Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
30.12.19 08:03 Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный ликеро-водочный завод в Челябинской области
29.12.19 17:22 Эстафета семей, забег собак и резиденция Деда Мороза - наступающий Новый год начали отмечать в Костанае
29.12.19 15:11 Журналистка порадовалась аресту критиковавшего начальника полиции ЗКО журналиста

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 0
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх