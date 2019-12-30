Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
За пьяное вождение казахстанцам может грозить до 10 лет лишения свободы и пожизненное лишение водительских прав. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Ежегодно выявляется, к сожалению, более 30 тысяч случаев нахождения нетрезвых водителей за рулем автомобилей. В результате ДТП, совершенных по вине пьяных водителей, только в этом году в Казахстане более 1000 граждан получили ранения или погибли", - рассказал Ахметжанов на брифинге СЦК.
Сейчас, по его словам, уголовная ответственность за совершение ДТП одинаковая как при трезвом вождении, так и в состоянии алкогольного опьянения.
"Вводим новую статью за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Это будет тяжким преступлением без возможности примирения. Если сегодня вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривает лишение прав до двух лет и арест до 40 суток, то теперь им грозит лишение свободы до года и лишение прав до 10 лет.
Лишение свободы на 10 лет - это максимальное наказание по этой статье, когда имеется смерть гражданина от ДТП. Им грозит лишение свободы от семи до 10 лет и пожизненное лишение прав", - уточнил Ахметжанов.
Он добавил, что если гражданин был лишен прав на определенный срок, но, будучи лишенным прав, вновь сел за руль автомобиля и был задержан в состоянии алкогольного опьянения, то он лишится водительского удостоверения пожизненно.
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