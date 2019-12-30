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Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане

30 декабря 2019, 14:26 |  Государство

За пьяное вождение казахстанцам может грозить до 10 лет лишения свободы и пожизненное лишение водительских прав. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Ежегодно выявляется, к сожалению, более 30 тысяч случаев нахождения нетрезвых водителей за рулем автомобилей. В результате ДТП, совершенных по вине пьяных водителей, только в этом году в Казахстане более 1000 граждан получили ранения или погибли", - рассказал Ахметжанов на брифинге СЦК.

 

Сейчас, по его словам, уголовная ответственность за совершение ДТП одинаковая как при трезвом вождении, так и в состоянии алкогольного опьянения.

"Вводим новую статью за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Это будет тяжким преступлением без возможности примирения. Если сегодня вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривает лишение прав до двух лет и арест до 40 суток, то теперь им грозит лишение свободы до года и лишение прав до 10 лет.

Лишение свободы на 10 лет - это максимальное наказание по этой статье, когда имеется смерть гражданина от ДТП. Им грозит лишение свободы от семи до 10 лет и пожизненное лишение прав", - уточнил Ахметжанов.

Он добавил, что если гражданин был лишен прав на определенный срок, но, будучи лишенным прав, вновь сел за руль автомобиля и был задержан в состоянии алкогольного опьянения, то он лишится водительского удостоверения пожизненно.
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§ alex_60
Re: Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Машин слишком много в городе.
Надо как то ограничить.
Права с тридцати лет например выдавать.
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* Revizorro
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
Revizorro


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 30.09.19
Отправлено: 30.12.19 - 16:57
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Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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