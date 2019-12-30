Итоги новогоднего турнира по настольному теннису подвели в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Традиционный новогодний турнир по настольному теннису прошёл 29 декабря в социально-техническом колледже Костаная. Соревновались спорсмены в двух возрастных категориях: 2009 г. р. и моложе, 2010 г. р. и старше. Всего - около 60 участников.
Основная задача турнира - дать возможность молодым игрокам попробовать свои силы против уже взрослых и опытных теннисистов, отмечает тренер отделения настольного тенниса ДЮСШ № 2 Татьяна МУСИНА. Повышенное внимание - к участникам 2009 г. р., они выступают на турнире такого уровня впервые.
- Последние лет 8 уровень игры теннисистов из районов и городов почти не отличается, - считает Мусина. - В районах работают специалисты, которые хорошо тренируют и часто выезжают вместе с подопечными на разные соревнования. Хотя спортсмены из районов редко продолжают свою спортивную карьеру в теннисе. Но тренироваться надо, много у нас участников-новичков. Летом лучшие поедут на чемпионат республики.
Один из таких спортсменов-учителей - 53-летний костанаец Александр СКИБА - увлекается теннисом уже 25 лет.
- Я по игре - защитник и разрушитель, играю в комбинированном стиле, - рассказал он «НГ». - Я, с одной стороны, принимаю подачу на шипованную сторону ракетки и долго концентрируюсь на атаке соперника, а с другой - как противник чуть ослабит натиск, быстро перехожу в нападение используя гладкую поверхность ракетки. Большинство юных теннисистов только атакуют гладкой стороной. Я их учу выбирать тактики, объясняю ошибки.
Александр завершил игру против 14-летней Алины РАБЧЕНЮК предсказуемой победой со счётом 3:0.
- Я занимаюсь теннисом всего 2,5 года, - рассказала Алина. - У меня не получалось атаки справа со спины. Больше играю в атаке, вращаю мяч.
Александр Скиба стал серебряным призёром среди мужчин в старшей возрастной группе. Он обошел по очкам костанайца Руслана Байгазинова, но уступил золото теннисисту из Костанайского района Асхату Тюлебаеву.
Среди девушек в старшей возрастной группе золото и серебро у костанайцев Агизы Шалабаевой и Даны Шокобалиновой, бронза - у спортсменки из Карабалыка Даны Исимовой.
Фото Георгия ГОВОРОВА
Итоги турнира в младшей группе
|
Место
|
Спортсмен
|
Регион
|
Юноши
|
1
|
Мади Сабиев
|
Костанайский район
|
2
|
Дархан Еркасым
|
Костанайский район
|
3
|
Ернар Урумбаев
|
Костанай
|
Девушки
|
1
|
Ксения Нестерова
|
Карабалык
|
2
|
Кира Кропотина
|
Карабалык
|
3
|
Виктория Урюмцева
|
Костанай
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