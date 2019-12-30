Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный ликеро-водочный завод в Челябинской области
В городе Верхнеуральск Челябинской области три пенсионерки организовали незаконное производство алкоголя на заброшенном ликеро-водочном заводе, передает Радио Азаттык. За полгода им удалось создать незаконной продукции на 25,6 млн рублей. Сейчас женщин обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям.
Иллюстративное фото Reuters
Одной пенсионерке 59 лет, двум другим – по 64 года.
По версии следствия, у пенсионерок был доступ на территорию законсервированного в 2016 году завода в Верхнеуральске (одна из обвиняемых была ликвидатором завода). В здании осталось и находилось в исправном состоянии все оборудование по приготовлению, розливу, упаковке и этикетированию алкоголя.
Женщины привлекли наемных рабочих из числа местных жителей, не сообщив им, что действуют незаконно, и организовали производство немаркированной алкогольной продукции.
С ноября 2017 года по март 2018 года на заводе выпустили более 40 тысяч бутылок немаркированной водки общей стоимостью свыше 7,1 млн рублей. Ущерб, нанесенный правообладателям, составил 540 тысяч рублей.
В прокуратуре сообщают, что соучастницы планировали выпустить и продать свыше 90 тысяч бутылок алкоголя стоимостью свыше 18,5 млн рублей, однако довести свои действия до конца не смогли – в марте 2018 года их обнаружила полиция.
Сейчас пенсионерки обвиняются по трем статьям:
- производство и хранение, а также покушение на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере,
- использование для маркировки алкоголя заведомо поддельных федеральных специальных марок,
- использование чужого товарного знака.
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