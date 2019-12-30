Форум
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
///Особый суд Пакистана издал беспрецедентное и не имеющее аналогов в мировой практике дополнение к приговору по делу бывшего президента страны Первеза Мушаррафа: в случае его смерти до казни он...
30.12.19 16:44
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
купить новое постельное белье и фужерчики. Новогодний тренд. Коты плохого не посоветуют.
30.12.19 16:33
Victor Yang
Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
alex_60: Заголовок статьи в корне не правильный. Надо написать большими буквами-Но Не Для Всех. Верно. А то я уже обрадовался, что хотя бы часть расходов можно страховкой покрыть. Ан нет.
30.12.19 15:55
alex_60
Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
Заголовок статьи в корне не правильный. Надо написать большими буквами-Но Не Для Всех. А это асп уже везде где только не можно, И деньгами, и продуктами, и зубы им бесплатно. Перебор. [Исправлено:...
30.12.19 15:38
dandiv
Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования
Категории воздушных судов по влиянию турбулентности спутного следа распределяются по максимальным сертифицированным взлётным массам: - тяжёлый (H) – все типы ВС массой 136000 кг или больше; -...
30.12.19 15:20
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный ликеро-водочный завод в Челябинской области

30 декабря 2019, 08:03 |  Общество

В городе Верхнеуральск Челябинской области три пенсионерки организовали незаконное производство алкоголя на заброшенном ликеро-водочном заводе, передает Радио Азаттык. За полгода им удалось создать незаконной продукции на 25,6 млн рублей. Сейчас женщин обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям.

Иллюстративное фото Reuters

Одной пенсионерке 59 лет, двум другим – по 64 года.

По версии следствия, у пенсионерок был доступ на территорию законсервированного в 2016 году завода в Верхнеуральске (одна из обвиняемых была ликвидатором завода). В здании осталось и находилось в исправном состоянии все оборудование по приготовлению, розливу, упаковке и этикетированию алкоголя.

Женщины привлекли наемных рабочих из числа местных жителей, не сообщив им, что действуют незаконно, и организовали производство немаркированной алкогольной продукции.

С ноября 2017 года по март 2018 года на заводе выпустили более 40 тысяч бутылок немаркированной водки общей стоимостью свыше 7,1 млн рублей. Ущерб, нанесенный правообладателям, составил 540 тысяч рублей.

В прокуратуре сообщают, что соучастницы планировали выпустить и продать свыше 90 тысяч бутылок алкоголя стоимостью свыше 18,5 млн рублей, однако довести свои действия до конца не смогли – в марте 2018 года их обнаружила полиция.

Сейчас пенсионерки обвиняются по трем статьям:

  • производство и хранение, а также покушение на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере,
  • использование для маркировки алкоголя заведомо поддельных федеральных специальных марок,
  • использование чужого товарного знака.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.12.19 15:25 Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года
30.12.19 14:59 Итоги новогоднего турнира по настольному теннису подвели в Костанае
30.12.19 14:54 Особенности нового подхода к выплате АСП с 1 января 2020 года разъяснили в акимате Костаная
30.12.19 14:41 Крушение самолета в Алматы. Озвучены итоги внутреннего расследования
30.12.19 14:38 Токаев подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за изнасилование детей
30.12.19 14:26 Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
30.12.19 11:28 Глава МВД назвал 3 версии крушения самолета Bek Air
30.12.19 08:53 Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
29.12.19 17:22 Эстафета семей, забег собак и резиденция Деда Мороза - наступающий Новый год начали отмечать в Костанае
29.12.19 15:11 Журналистка порадовалась аресту критиковавшего начальника полиции ЗКО журналиста

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ лимон
Re: Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1191
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.12.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
старички-разбойнички Урал ver.
с оборудованием то понятно, сырье где они брали? спирт тоже в цехах был?
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3365
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.12.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы они пригласили меня, у них было бы всё по другому
Профайл Посетить вебсайт

§ Victor Yang
Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный ликеро-водочный завод в Челябинской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12313
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.12.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Если бы они пригласили меня, у них было бы всё по другому

Судя по твоим "косякам" - их положение было бы значительно хуже.
Профайл

§ Lex
Re: Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.12.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Судя по твоим "косякам" - их положение было бы значительно хуже.

))))) с языка снял 😂, с такой дипломатией можно сразу на кичи заезжать как к себе домой )))
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 0
Всего: 120

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх