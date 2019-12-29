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Эстафета семей, забег собак и резиденция Деда Мороза - наступающий Новый год начали отмечать в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

29 декабря 2019, 17:22 |  Общество

Зимний семейный фестиваль "QostanayWinterFamilyFest" прошел сегодня, 29 декабря, на площади перед облакиматом. Стартовала программа с забега по скандинавской ходьбе. А самым эмоциональным моментом праздника стала эстафета "Папа, мама, я - спортивная семья".

- Такой фестиваль проходит впервые, - рассказала "НГ" руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Айсулу АУБАКИРОВА. - Новый год всё же семейный праздник, поэтому эта эстафета - самый лучший способ повеселиться всей семьёй. Людей пока мало, погода подвела. Но концертная программа рассчитана до 18 часов. Мы ждём всех костанайцев. А то заготовили много подарков, но получать их некому.

Эстафета состояла из четырех конкурсов. Участники сыграли на брусчатке в аналог "крестиков-ноликов", катались на время на прогулочных машинках.

- Один из этапов называется "Новогодний супермаркет", - пояснила организатор фестиваля Зульфия НАБИЕВА. - На столе были сложены продукты, папы и дети бегали в магазин, "покупали" продукты и кидали в пакет маме. У кого в итоге было больше продуктов, тот выигрывал.

 

Среди участников мы увидели и нашу коллегу Татьяну МОРОЗ. В конкурсе она выступала вместе с дочкой и мужем.

- Конкурсы интересные, непривычные, - поделилась Татьяна. - Дочке больше всего понравились доски: нам выдали две доски, их нужно было втроём переставлять - проходишь вперёд и переставляешь доски. Из-за перчаток было сложно взять доски, они скользили. Я всем советую вступать в игру последними - можно понаблюдать за ошибками соперников и не допустить их самим. 

Пока ждали объявления результатов, семья Мороз согревалась танцами, благоЮ движения показывали на сцене и ритм весёлый. Ожидание не прошло даром. В итоге у семьи Мороз - серебро.

Бронза - у семьи Шултуковых.

А золото - у семьи Примкуловых. 

- Когда мы играли в "Крестики-нолики", я сделала первый ход и заняла центральную клетку, - рассказала Алмагуль ПРИМКУЛОВА. - Муж Асхат не понял, зачем я так сделала. А я ему объясняю, что это такая тактика - чтобы у других меньше вариантов для ходов было. Дети Мансур и Алихан с нами играли. Сначала они скромничали, но  потом мы их раскрепостили: сказали, что победа - не главное. 

В центре площади установили юрту. Здесь разместились новогодние товары ручной работы и резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Они пользуются огромной популярностью у детей.

- Дети рассказывают мне стихи, фотографируются на память, - рассказал "НГ" костанайский Дед Мороз Никита ШПЕХТ. - Один ребёнок даже письмо неожиданно принёс. Дети ведут себя хорошо, за бороду не дёргают. Костанайцам желаю оставить всё плохое в старом году, а всё самое лучшее забрать в год наступающий!

- Нам весело, дети верят в нас и стихи читают, - добавляет Снегурочка Александра ЧЕРЕТЕНКО. - Поздравляли одного мальчика в инвалидной коляске, он так и светился от счастья, а мне так хорошо на душе... Мы замерзли, но дети нас согревают. Костанайцам желаю счастья и самое главное - здоровья!

Рядом с резиденцией Деда Мороза горожане натягивали на палочки бесплатный маршмеллоу. Сами и поджаривали. Корреспондент "НГ" тоже попробовал - очень вкусно.

Возле сцены прошел забег с собаками, организованный клубом "Канис-профи".

В нем приняли участие американский питбуль Джесси, американский булли Вайпер, рассел-терьер Берталетта, немецкие овчарки Рита и Жорик, золотистый ретривер Черри, мопс Чарли, кавалер кинг чарльз спаниель Чико, хаски Юки и вельш-корги Лучик.

Одной из самых милых была такса по кличке Сосиска. Совсем недавно у собаки появились щенки, но такса всё же не отказывалась пройти дистанцию. Тем более, что хозяйка Милина ТРЕТЬЯК сама готова броситься сквозь обруч и обойти конусы.

- Моя такса была долгожданным подарком родителей, - рассказала Милина. - Она мне как друг, ей уже 4 года. Сосиска очень умная, всегда меня выслушает. Но она не любит общаться с людьми и гулять. А в конкурсах мы участвуем, если приглашают.

В итоге пьедестал почёта разделили представители крупных пород. Бронза у немецкой овчарки Риты и её хозяйки Анны Еремеевой.

Серебро у золотистого ретривера Черри и его хозяна Александра Кима.

Золото у еще одной немецкой овчарки - Жорика и его хозяйки Варвары ШЕСТАКОВОй

- На самом деле Жорика зовут "Юг Урала Зидан", - рассказала Варвара. - К нам он попал из питомника Челябинска специально для разведения. 

Фото Георгия ГОВОРОВА
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§ Добринцофф
Re: Эстафета семей, забег собак и резиденция Деда Мороза -...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6888
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.12.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Людей пока мало, погода подвела. Но концертная программа рассчитана до 18 часов. Мы ждём всех костанайцев. А то заготовили много подарков, но получать их некому.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37218

Те кто не пришёл на площадь,то же участвуют в конкурсах и эстафетах,называются они "попробуй проедь на ОРТ" "или найди свободное место на парковке ТЦ" если повезло и всё таки припарковался то потом будет второй уровень,"обгони всех с тележкой ,накидай туда продуктов и первый приди на кассу.
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