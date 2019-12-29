Журналистка порадовалась аресту критиковавшего начальника полиции ЗКО журналиста

Журналистка порадовалась аресту критиковавшего начальника полиции Западно-Казахстанской области журналиста, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Буквально минут 10 назад завершилось судебное заседание по делу Айболата Букенова. И у меня хорошая новость. Я выиграла этот суд! Виновный получил 5 суток административного ареста. Ура!» - говорит на распространенном в Сети видео журналистка Дана Дуйсекенова.

Также распространяется видео, на котором журналистка бьет по камере оператора, который попытался ее снимать. Инцидент произошел на собрании полицейских после череды ДТП с участием сотрудников правоохранительных органов. Там приглашенный Букенов хотел подняться на трибуну и выступить. Как сообщает пользователь социальной сети Facebook Алтынай Адилова, его с криками останавливает Дуйсекенова.

«Возмутилась она типа из-за того, что ему дали слово, а ей нет. Выглядело это больше, как не допустить Айболата к микрофону. После ее криков его снимают с трибуны и просят дождаться, когда его сами позовут. Дело в том что с Айболатом был его оператор, который должен был снять его выступление на телефон. Вместо этого снял крикливую Дану, именно на это она сделала акцент, начала возмущаться и напала на оператора, выхватила сотку. Как любой нормальный человек, Айболат начал отбирать свой собственный телефон. Итог - она подает на Айболата в суд за побои, это вам не кома от наезда полицейского», - пишет Адилова.

Административный суд Уральска накануне вынес постановление по обвинению блогера Айболата Букенова.

«Суд признал его виновным по статье 73 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) КоАП РК и арестовал на 5 суток. Поводом для обвинения послужило заявление журналистки газеты «Пульс города» Даны Дуйсекеновой о том, что он якобы избил ее во время заседания общественного совета полиции в департаменте полиции ЗКО», - сообщает портал «Уральская неделя».

До вынесения постановления блогеру предлагали признать вину, выплатить деньги и гарантировать, что ни одно СМИ не будет освещать процесс.

«Айболату предложили примирение на следующих условиях — он должен выплатить Т100 тыс. Дане Дуйсекеновой, признать вину, принести извинения, гарантировать, что ни одно СМИ больше не будет освещать этот процесс и взять на себя обязательство не допускать в социальных сетях критических комментариев со стороны других пользователей по отношению к Дане Дуйсекеновой. Айболат заявил, что такие условия примирения для него неприемлемы и не выполнимы. Со своей стороны он заявил, что готов извиниться перед Даной Дуйсекеновой без признания вины, так как виновным себя в этой ситуации не считает», — говорит адвокат блогера Абзал Куспан.

К мировому соглашению обе стороны так и не пришли, поэтому процесс был все-таки начат.

«После этого суд приступил к основному разбирательству по административному делу и заслушал показания свидетелей. Со стороны обвинения были заслушаны показания сотрудников полиции, которые подтвердили в суде, что видели, как Айболат Букенов применял физическую силу к Дане Дуйсекеновой. Со стороны защиты был заслушан журналист «Уральской недели» Алексей Воробьев, который рассказал, что видел, как между Айболатом Букеновым и Даной Дуйсекеновой произошел конфликт из-за того, что она отобрала смартфон блогера и отказывалась его возвращать», - уточняет «Уральская неделя».

Адвокат Айболата Букенова Абзал Куспан заявил, что не согласен с решением и углядел в действиях судьи Ернара Халыкова, как минимум, два правонарушения.

«Со стороны судьи были нарушены нормы как материального, так и процессуального права. Следователь был обязан ознакомить Айболата с результатами судмедэкспертизы, разъяснить ему права и дать возможность ходатайства судмедэкспертизы. Я обратил внимание на это нарушение во время процесса несколько раз, однако никакой реакции со стороны судьи не последовало. Второе нарушение заключается в том, что Айболата обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью, тогда как все опрошенные свидетели с обеих сторон говорили о том, что Айболат пытался забрать свой телефон, — соответственно, неправильно составлен акт правонарушения. Мы намерены обжаловать решение суда, но, скорее всего, это состоится только после того, как Айболат уже отсидит 5 суток ареста», пояснил Куспан.

Напомним, 2 декабря в 6.00 в поселке Таскала Таскалинского района старший государственный инспектор группы дорожно-технической инспекции Сакен Козжанов сбил пешехода и скрылся с места аварии. Потерпевшим оказался 56-летний мужчина, который переходил проезжую часть в неразрешенном месте. В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в городскую многопрофильную больницу. В отношении сотрудника полиции Сакена Кожанова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и по части 1 статьи 347 (оставление места ДТП) УК РК.

Утром 13 декабря мужчина скончался в реанимационном отделении городской многопрофильной больницы. Туда он был доставлен с открытой черепно-мозговой травмой. У погибшего осталось пятеро детей, старшему из которых 29 лет, а младший – студент.

10 декабря МИА КазТАГ сообщало, что жители ЗКО массово требуют отставки начальника департамента полиции региона Махсудхана Аблазимова после ряда резонансных ДТП с участием полиции – последнее из которых произошло 7 декабря – в 3.00 по улице Жангир хана в Уральске водитель Audi B4 допустил столкновение с автомашиной марки Chevrolet Lacetti под управлением 29-летней девушки. По данным местных СМИ, за рулем Audi находился помощник инспектора полиции ОУИП ОМПС УП Уральска старший лейтенант полиции Медет Рахадилов, который с 30 ноября находится в очередном трудовом отпуске. В результате ДТП 29-летняя девушка с диагнозом открытая черепно-мозговая травма была госпитализирована в реанимационное отделение областной многопрофильной больницы, где позже она скончалась. У нее остались четверо детей.

Еще два ДТП с участием полицейских произошло в регионе незадолго до этого.

Ранее в регионе разразился скандал с участием Махсудхана Аблазимова. Вечером 18 ноября главный полицейский ЗКО прибыл на место ДТП, в котором патрульная машина полиции сбила 21-летнюю Ларису Бейсову. Там же присутствовал блогер Айболат Букенов, который снимал на камеру смартфона обстоятельства ДТП.

«Когда блогер обратился к генералу за комментарием, тот запретил блогеру снимать его, а позже, по словам Айболата Букенова, выхватил из рук блогера его смартфон и приказал подчиненным удалить из гаджета все фото и видео, имеющие отношение к ДТП. Также по приказу генерала Аблазимова Айболат Букенов был доставлен в наркологию, а затем – в Зачаганский отдел полиции, где в отношении блогера был составлен административный протокол по статье 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», - уточняло издание.

Позже издание сообщило, что Махсудхан Аблазимов приходится родным братом долларовому мультимиллионеру Бахаридину Аблазимову, состояние которого оценивается в $167 млн.

По информации популярной региональной газеты «Уральская неделя», в партнерстве с Тимуром Кулибаевым, Динмухаметом Идрисовым и другими бизнесменами Бахаридин Аблазимов владеет ТОО «КазАзот», которое расположено в Мангистауской области, органы внутренних дел которой в течение восьми лет (с 2001 по 2009 годы) возглавлял Махсудхан Аблазимов. Также Бахаридин Нугманович имеет доли в ТОО «Ансаган Петролеум», АО «Матен Петролеум», ТОО «ТриасМунайГаз» и ТОО «Petro Chemical Company». Ранее сайт «Уральской недели» был заблокирован – журналисты связывают ситуацию с публикацией ряда критических статей, в том числе и об Аблазимове, а также приближением Дня Независимости.

Источник фото: uralskweek.kz