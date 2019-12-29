"Половина сборной укомплектована костанайцами" - кто ещё стал чемпионами новогоднего турнира по греко-римской борьбе?
Георгий ГОВОРОВ
Областной новогодний турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2007 г. р. завершился 27 декабря в Костанае. Турнир проходил уже в 21-й раз. В этом году на него съехались 150 спортсменов из областного центра, Рудного, Лисаковска, районов Беимбета Майлина, Аулиекольского, Мендыкаринского и Костанайского.
- По результатам этого турнира мы укомплектовали сборную команду области, - рассказал главный судья турнира Михаил ДОСМОГОМБЕТОВ. – Их ждёт участие в республиканском турнире и первенстве Казахстана. Половина сборной укомплектована костанайцами. Это первый старт наших борцов. На подготовке к республиканским соревнованиям с каждым борцом будем работать индивидуально, составлять им отдельную программу тренировок.
Амантай Тюлюбаев и Никита Захарченко разминаются перед выходом на ковёр
Один из чемпионов области - костанаец 14-летний Амантай ТЮЛЮБАЕВ, победивший в весовой категории 62 кг. Кроме того, судьи наградили его специальным призом «За волю к победе», а главным призом стала новая борцовская форма.
- Греко-римской борьбой занимаюсь 7 лет вместе с братом, - рассказал «НГ» Амантай. – Финал был сложный - соперник немного тяжелее меня, поэтому броски давались нелегко. А у меня любимый приём - кочерга: нужно ухватиться за руку соперника, встать под него, потянуть за руку и выполнить бросок. Главное перед выходом на ковёр - успеть побороть страх. В этом мне хорошо помогает разминка.
Амантай Тюлюбаев стал чемпионом области в весовой категории 62 кг, награду ему вручил Михаил Досмогомбетов
Чаще всего Амантай разминается в борьбе со своим другом - 13-летним костанайцем Никитой ЗАХАРЧЕНКО. Он, кстати, на этом турнире взял серебряную медаль в весовой категории 68 кг.
- Мне стоит поработать над тактикой, - считает Никита. – Нужно научиться быстрее собираться с мыслями. В борьбе есть две основные тактики: выжидать ошибку противника или активно атаковать. Я выбрал выжидание и мне не хватило сил на атаку. Я тренируюсь по полтора часа 6 дней в неделю. Думаю, в будущем ещё заберу золото.
Специальную награду «За лучшую технику» присудили 14-летнему борцу из Костанайского района Санжару САБИТОВУ. Он стал чемпионом в весовой категории 68 кг. А в 2018 году он был бронзовым призёром чемпионата Казахстана.
Санжару Сабитову вручили специальный приз "За лучшую технику"
- Свою технику оттачиваю уже 9 лет, - рассказал Санжар. – Коронный приём - бросок бедром. На каждой тренировке делаю, минимум, сотню бросков. Мои противники на тренировках злятся, но привыкли к моим броскам.
В итоге в 11 весовых категориях 5 чемпионов из Костаная, 5 из Костанайского района и один из Кушмуруна.
Победители турнира
|
Борец
|
Весовая категория
|
Регион
|
Георгий Обруч
|
35 кг
|
Костанай
|
Семён Ермаков
|
38 кг
|
Костанай
|
Тарлан Сиитов
|
41 кг
|
Костанай
|
Расул Оспан
|
44 кг
|
Костанайский район
|
Чингиз Таукелов
|
48 кг
|
Костанайский район
|
Ельдар Атултанов
|
52 кг
|
Костанайский район
|
Таир Амангельды
|
57 кг
|
Костанай
|
Амантай Тюлюбаев
|
62 кг
|
Костанай
|
Санжар Сабитов
|
68 кг
|
Костанайский район
|
Даулет Касымханов
|
75 кг
|
Аулиекольский район
|
Темирлан Темиргали
|
85 кг
|
Костанайский район
Фото Георгия ГОВОРОВА
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drakon: А куда он - днвался? b.radikal.ru
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