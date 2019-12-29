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"Половина сборной укомплектована костанайцами" - кто ещё стал чемпионами новогоднего турнира по греко-римской борьбе?

Георгий ГОВОРОВ

29 декабря 2019, 13:37 |  Спорт

Областной новогодний турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2007 г. р. завершился 27 декабря в Костанае. Турнир проходил уже в 21-й раз. В этом году на него съехались 150 спортсменов из областного центра, Рудного, Лисаковска, районов Беимбета Майлина, Аулиекольского, Мендыкаринского и Костанайского.

 

- По результатам этого турнира мы укомплектовали сборную команду области, - рассказал главный судья турнира Михаил ДОСМОГОМБЕТОВ. – Их ждёт участие в республиканском турнире и первенстве Казахстана. Половина сборной укомплектована костанайцами. Это первый старт наших борцов. На подготовке к республиканским соревнованиям с каждым борцом будем работать индивидуально, составлять им отдельную программу тренировок.

Амантай Тюлюбаев и Никита Захарченко разминаются перед выходом на ковёр

Один из чемпионов области - костанаец 14-летний Амантай ТЮЛЮБАЕВ, победивший в весовой категории 62 кг. Кроме того, судьи наградили его специальным призом «За волю к победе», а главным призом стала новая борцовская форма.

- Греко-римской борьбой занимаюсь 7 лет вместе с братом, - рассказал «НГ» Амантай. – Финал был сложный - соперник немного тяжелее меня, поэтому броски давались нелегко. А у меня любимый приём - кочерга: нужно ухватиться за руку соперника, встать под него, потянуть за руку и выполнить бросок. Главное перед выходом на ковёр - успеть побороть страх. В этом мне хорошо помогает разминка.

Амантай Тюлюбаев стал чемпионом области в весовой категории 62 кг, награду ему вручил Михаил Досмогомбетов

Чаще всего Амантай разминается в борьбе со своим другом - 13-летним костанайцем Никитой ЗАХАРЧЕНКО. Он, кстати, на этом турнире взял серебряную медаль в весовой категории 68 кг.

- Мне стоит поработать над тактикой, - считает Никита. – Нужно научиться быстрее собираться с мыслями. В борьбе есть две основные тактики: выжидать ошибку противника или активно атаковать. Я выбрал выжидание и мне не хватило сил на атаку. Я тренируюсь по полтора часа 6 дней в неделю. Думаю, в будущем ещё заберу золото.

Специальную награду «За лучшую технику» присудили 14-летнему борцу из Костанайского района Санжару САБИТОВУ. Он стал чемпионом в весовой категории 68 кг. А в 2018 году он был бронзовым призёром чемпионата Казахстана.

Санжару Сабитову вручили специальный приз "За лучшую технику"

- Свою технику оттачиваю уже 9 лет, - рассказал Санжар. – Коронный приём - бросок бедром. На каждой тренировке делаю, минимум, сотню бросков. Мои противники на тренировках злятся, но привыкли к моим броскам.

В итоге в 11 весовых категориях 5 чемпионов из Костаная, 5 из Костанайского района и один из Кушмуруна.

Победители турнира

Борец

Весовая категория

Регион

Георгий Обруч

35 кг

Костанай

Семён Ермаков

38 кг

Костанай

Тарлан Сиитов

41 кг

Костанай

Расул Оспан

44 кг

Костанайский район

Чингиз Таукелов

48 кг

Костанайский район

Ельдар Атултанов

52 кг

Костанайский район

Таир Амангельды

57 кг

Костанай

Амантай Тюлюбаев

62 кг

Костанай

Санжар Сабитов

68 кг

Костанайский район

Даулет Касымханов

75 кг

Аулиекольский район

Темирлан Темиргали

85 кг

Костанайский район

Фото Георгия ГОВОРОВА
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