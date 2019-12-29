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Почему самолет BekAir врезался в дом

ratel.kz

28 декабря 2019, 20:41 |  Происшествия

 Известный юрист полагает, что пренебрежение нормами Земельного кодекса привело к человеческим жертвам, сообщает ratel.kz.

Сегодня, 28 декабря, специализирующийся на земельном праве юрист Бакытжан БАЗАРБЕК на своей странице в Facebook рассказал о том, как застроили территорию рядом со взлетной полосой.

Информация, начинающаяся с фразы «Срочно!!! Новые шокирующие обстоятельства, по земельным участкам и частным домостроениям, где произошло крушение воздушного судна BekAir» в первые же часы набрал более тысячи лайков и больше сотни перепостов.

По словам Бакытжана Базарбека, земельные участки площадью в 150 га, в районе между сёлами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолёта, были землёй сельскохозяйственного назначения (орошаемые сельхозугодия) и находились в частной собственности.

 

Как сообщает юрист, земельные участки расположены всего 300-400 метрах от взлётно-посадочной полосы, в запретной зоне, в которой запрещено не только стоительство жилых зданий. Также запрещено «занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанных с животноводством».

Базарбек ссылается на статью 97 Земельного кодекса, которая запрещает строительство жилых домов на орошаемых сельхозугодиях. Это сделано, чтобы не привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов.

Юрист сообщает о том, каким образом было изменено целевое назначение участка.

По мнению юриста, это было сделано  «невзирая на запретные нормы и архитектурные требования о запрете строительства жилых зданий в радиусе трех километров».

 «27 декабря в 7:00 часов утра самолет авиакомпаний BekAir потерпел крушение и врезался в частный дом, который был построен и оформлен по незамысловатой схеме. …Дома построены там, где их не должны быть.Построены там, где они несут риск воздушным полётам самолётов и работе аэропорта. Вся надежда на комиссию, что она будет тщательно копаться в этом грязном белье и наведет порядок в политике застройки окрестностей мегаполиса», - пишет юрист.

Базарбек полагает, что самолет мог бы продолжить движение по полю и человеческих жертв удалось бы избежать, если бы на его пути не стояло бы здание.

Если всё обстоит именно так, как расписал Бакытжан Базарбек, то правительственной комиссии предстоит огромная работа.

Источник: страница Бакытжан БАЗАРБЕК.

Фото: Denis Krivosheyev.
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