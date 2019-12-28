В Нур-Султане почтили память жертв авиакатастрофы, озвучив требования к властям
Сания ТОЙКЕН, Радио "Азаттык"
Более десятка человек в Нур-Султане 28 декабря почтили память жертв крушения самолета близ алматинского аэропорта, сообщает Радио "Азаттык". Около полудня они собрались у мемориала жертвам Голода, прочитали молитву за упокой погибших в трагических событиях с начала этого года и возложили цветы.
Молитва по погибшим в авиакатастрофе близ алматинского аэропорта. Нур-Султан, 28 декабря 2019 года
После молитвы некоторые из собравшихся озвучили свои требования к властям, призвав к отставке правительства.
— Я требую отставку правительства. Год начался с трагедии и завершается трагическим событием. Это трагедии простых людей. Сколько трагедий произошло за год по вине властей. Это мое обращение к властям, — сказала Сауле Садуакасова. — Уважаемый господин [президент] Касым-Жомарт Токаев, прошу вас арестовать владельца авиакомпании.
Участники акции памяти высказались за прекращение импорта старой авиационной техники в Казахстан.
28 декабря в Казахстане — день траура по погибшим в авиакатастрофе.
12 человек погибли, десятки получили ранения в результате падения самолета компании Bek Air 27 декабря, направлявшегося из Алматы в Нур-Султан и разбившегося через несколько минут после взлета.
На борту потерпевшего крушение самолета Fokker 100 находилось 98 человек — 93 пассажира и пять членов экипажа. 12 погибли, в том числе журналист портала Informburo.kz Дана Круглова, столичный врач Арман Исина, председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.
Согласно данным министерства здравоохранения, 47 человек находятся в больницах. По состоянию на 28 декабря, восемь госпитализированных — в тяжелом состоянии.
В МВД сообщили о проведении расследования по факту крушения воздушного судна. Рассматриваются версии технической неисправности, погодных и метеорологических условий, а также возможных ошибок при пилотировании.
Действие сертификата Bek Air приостановлено на неопределенный срок. Авиакомпания не выполняет рейсы.
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