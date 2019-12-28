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Гога
WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
alex_60: нокия x 1 с двумя симками Прав , дружище - классный аппарат - тоже работает !! b.radikal.ru
28.12.19 18:31
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: так ты на вопрос не ответила. А вы на вопросы вообще не отвечаете никогда. Отстаньте от девушки !!
28.12.19 18:17
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
или полет на луну вдвоем. Источник:www.ng.kz Счастливого пути !! Можно и в одну сторону.
28.12.19 18:14
dvb
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
юля елиссева: Зато наши вертолеты будут летать на оригинальных движках украинского производителя, а не на китайских клонах. Какие оригинальные движки, что вы несете? Немного в теме по этому...
28.12.19 17:52
alex_60
WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
alex_60: большая часть населения,вот так и мучается таскает кирпичи-смартфоны, не знаю , большая или меньшая. вот жена , у нее сумка, она таскает. в мой "кейс с правами и карточками он...
28.12.19 17:31
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WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах

Tengrinews.kz

28 декабря 2019, 15:46 |  Общество

В последней бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на WABetaInfo.

Новая функция будет доступна только в групповых чатах. Она позволяет пользователям создавать сообщения с таймером. То есть сообщения будут сами удаляться через некоторое время, будь то час, день, неделя, месяц или год, таким образом освобождая память телефона от старых сообщений. 

Включить автоматическую очистку можно в настройках группы. Воспользоваться функцией смогут только администраторы, для обычных участников групп она будет недоступна.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6643
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главное чтобы кнопочные не отметили.
нокия x 1 с двумя симками всегда со мной.
ответит на любой вызов.
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§ Добринцофф
Re: WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6886
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.12.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
главное чтобы кнопочные не отметили. нокия x 1 с двумя симками всегда со мной. ответит на любой вызов.

Моя Мама старше тебя и я долго не мог научить ёё читать СМС,пока в один прекрасный день у неё не появился смартфон,теперь мы без проблем общаемся по ватцапу,она обзвонила всех подружек из дальнего и ближнего зарубежья и говорит ,что смартфон намного проще и понятнее кнопочного тел. :-)
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§ alex_60
WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6643
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
что смартфон намного проще и понятнее кнопочного тел.


разные вещи.
таскать кирпич смартфон так весело..
я с собой только нокию x1 таскаю,пока живая.
смартфон или в машине или дома лежит. или по необходимости.
ну ты то понятно цены снимаешь в маркетах на видео.
апельсин весь снял?

[Исправлено: alex_60, 28.12.2019 - 17:11]
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§ Добринцофф
WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6886
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.12.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну ты то понятно цены снимаешь в маркетах на видео. апельсин весь снял?

Я в апельсине не был.
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§ Добринцофф
WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6886
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.12.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
таскать кирпич смартфон так весело..

Ты не поверишь,большая часть населения,вот так и мучается таскает кирпичи-смартфоны,особенно страдают молоденькие хрупкие девушки,у них кирпичи особенно большие :lol:
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§ alex_60
WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6643
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ты не поверишь,большая часть населения,вот так и мучается таскает кирпичи-смартфоны,особенно страдают молоденькие хрупкие девушки,у них кирпичи особенно большие


поверю,
постоянно вижу, в карман задний ,
в который входит одна третья часть аппарата.
все норм .у них.
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§ alex_60
WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6643
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
большая часть населения,вот так и мучается таскает кирпичи-смартфоны,


не знаю , большая или меньшая.
вот жена , у нее сумка, она таскает.
в мой "кейс с правами и карточками он немного не входит.
я к моему кейсу привык,
приходится иногда засовывать смартфон, да.
осень и зима. там карманы есть ы куртках. проблем нет.

[Исправлено: alex_60, 28.12.2019 - 17:33]
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§ Гога
Re: WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1843
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.12.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
нокия x 1 с двумя симками
----Прав , дружище - классный аппарат - тоже работает !!
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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