WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах

В последней бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на WABetaInfo.

Новая функция будет доступна только в групповых чатах. Она позволяет пользователям создавать сообщения с таймером. То есть сообщения будут сами удаляться через некоторое время, будь то час, день, неделя, месяц или год, таким образом освобождая память телефона от старых сообщений.

Включить автоматическую очистку можно в настройках группы. Воспользоваться функцией смогут только администраторы, для обычных участников групп она будет недоступна.