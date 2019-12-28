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WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
Tengrinews.kz
28 декабря 2019, 15:46 | Общество
В последней бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на WABetaInfo.
Новая функция будет доступна только в групповых чатах. Она позволяет пользователям создавать сообщения с таймером. То есть сообщения будут сами удаляться через некоторое время, будь то час, день, неделя, месяц или год, таким образом освобождая память телефона от старых сообщений.
Включить автоматическую очистку можно в настройках группы. Воспользоваться функцией смогут только администраторы, для обычных участников групп она будет недоступна.
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