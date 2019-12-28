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Не рассылать фото и видео с места падения самолета Bek Air попросили врачи

Tengrinews.kz

28 декабря 2019, 13:42 |  Общество

Алматинские врачи попросили не рассылать фото и видео с места падения самолета Bek Air, так как это может повлиять на психологическое состояние пострадавших, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городской больнице скорой неотложной помощи Алматы (БСНП).

Место трагедии. Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

В БСНП находятся 12 пострадавших в результате крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Специалисты говорят, что их психологическое состояние стабильное, но они нуждаются в покое.

"В психике у пострадавших сработал защитный механизм, для того, чтобы мозг мог забыть трагедию. Поэтому наша общая задача сейчас не напоминать этим людям о пережитом, не возвращать их к перенесенным эмоциям страха и ужаса. Я очень прошу казахстанцев ограничить массовые рассылки видео и фото с авиакатастрофы. Сейчас все мы просто должны помочь друг другу и прежде всего пострадавшим пережить эту трагедию", - сказала психолог Ксения Зидинская.

По словам врачей, физическое состояние 12 пациентов больницы тоже стабилизируется. 

"Пациенты получают все необходимое лечение. Ночь они провели спокойно, сон, аппетит у людей не нарушен. Пациента, которому вчера провели операцию на голени, планируется перевести из реанимации в отделение", -  рассказал заместитель главного врача больницы Онласын Ибекенов.

Напомним, всего после авиакатастрофы госпитализировали 51 пассажира. Двое из них умерли в больнице. Тех, кто пострадал больше всего, увезли в городскую клиническую больницу №4. Семеро из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Девять пострадавших детей попали в центр детской неотложной медицинской помощи Алматы.
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§ electro
Re: Не рассылать фото и видео с места падения самолета Bek Air...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 28.12.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
название: Не рассылать фото и видео с места
в статье фото с места
:-x
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§ Vit
Re: Не рассылать фото и видео с места падения самолета Bek Air...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8711
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В психике у пострадавших сработал защитный механизм, для того, чтобы мозг мог забыть трагедию

Просьба какая то детская. Да не забудут они уже некогда это. Для них как второе рождение произошло. А вот для тех кто потерял близких, это огромная трагедия и не какие васапы не помогут забыть даже через 20 лет. Знаю по себе.
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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