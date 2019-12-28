Не рассылать фото и видео с места падения самолета Bek Air попросили врачи
Tengrinews.kz
Алматинские врачи попросили не рассылать фото и видео с места падения самолета Bek Air, так как это может повлиять на психологическое состояние пострадавших, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городской больнице скорой неотложной помощи Алматы (БСНП).
Место трагедии. Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
В БСНП находятся 12 пострадавших в результате крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Специалисты говорят, что их психологическое состояние стабильное, но они нуждаются в покое.
"В психике у пострадавших сработал защитный механизм, для того, чтобы мозг мог забыть трагедию. Поэтому наша общая задача сейчас не напоминать этим людям о пережитом, не возвращать их к перенесенным эмоциям страха и ужаса. Я очень прошу казахстанцев ограничить массовые рассылки видео и фото с авиакатастрофы. Сейчас все мы просто должны помочь друг другу и прежде всего пострадавшим пережить эту трагедию", - сказала психолог Ксения Зидинская.
По словам врачей, физическое состояние 12 пациентов больницы тоже стабилизируется.
"Пациенты получают все необходимое лечение. Ночь они провели спокойно, сон, аппетит у людей не нарушен. Пациента, которому вчера провели операцию на голени, планируется перевести из реанимации в отделение", - рассказал заместитель главного врача больницы Онласын Ибекенов.
Напомним, всего после авиакатастрофы госпитализировали 51 пассажира. Двое из них умерли в больнице. Тех, кто пострадал больше всего, увезли в городскую клиническую больницу №4. Семеро из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Девять пострадавших детей попали в центр детской неотложной медицинской помощи Алматы.
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