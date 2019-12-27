Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
Казахстанская вертолётная авиакомпания признала свою вину и выплатила 2,2 млн тенге, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото eaa.kz
Казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air выплатила штраф Украине за полёт над Крымом. Это первый случай погашения штрафа за нарушение запрета использования воздушного пространства Украины, сообщается на сайте информагентства Минобороны страны Army inform.
Борт Euro-Asia Air пролетел над Крымом 8 августа. После этого украинская Госавиаслужба выписала авиакомпании штраф на 136 тысяч гривен (2,2 млн тенге). Казахстанские авиалинии признали свою вину и добровольно выплатили эти средства, говорится в сообщении.
В марте 2014 года Украина запретила взлёт и посадку в аэропорту "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над территорией Крыма. С тех пор страна зафиксировала больше 200 тысяч нарушений запрета, но прежде ни и за одно из них никто не понёс финансовой ответственности.
АО "Евро – Азия Эйр" – крупная вертолётная авиакомпания в Казахстане. Была основана 9 июля 1997 года в соответствии с постановлением Правительства РК. С 8 ноября 2017 года учредителем Euro-Asia Air является ТОО "Sky Logistics Services".
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