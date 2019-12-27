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pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Тема одна. Трагедия. И в данном случае, будь я на Вашем месте, просто физически не смог бы нажимать скобку, пусть даже в общении с форумчанами.
27.12.19 17:05
abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Цитата-//Вы может быть частным бортом летаете?// Самым опасным способом) на индрайвере,или на автобусах,статистику не буду приводить) там вообще все плачевно...
27.12.19 16:57
Rexyn
Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", 26 декабря 2019 года в 15:00 часов авария на сетях водопровода была устранена и произвели полную подачу холодной воды. Дополнительно сообщаем,...
27.12.19 16:56
Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Про теорию вероятности слышали?) А что по этому поводу говорит статистика? Какие самолеты валятся с неба чаще, старые или новые? Вы то сами с семьей на каком бы полетели самолете, старым или...
27.12.19 16:48
pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95: Вот первые эксперты в авиастроении подошли) почему-то мой комментарий на такую реакцию удалили, хотя это был обычный, присущий простым смертным комментарий. Трагедия в стране, столько...
27.12.19 16:38
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Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом

27 декабря 2019, 16:42 |  Общество

Казахстанская вертолётная авиакомпания признала свою вину и выплатила 2,2 млн тенге, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото eaa.kz

Казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air выплатила штраф Украине за полёт над Крымом. Это первый случай погашения штрафа за нарушение запрета использования воздушного пространства Украины, сообщается на сайте информагентства Минобороны страны Army inform.

 

Борт Euro-Asia Air пролетел над Крымом 8 августа. После этого украинская Госавиаслужба выписала авиакомпании штраф на 136 тысяч гривен (2,2 млн тенге). Казахстанские авиалинии признали свою вину и добровольно выплатили эти средства, говорится в сообщении.

В марте 2014 года Украина запретила взлёт и посадку в аэропорту "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над территорией Крыма. С тех пор страна зафиксировала больше 200 тысяч нарушений запрета, но прежде ни и за одно из них никто не понёс финансовой ответственности.

АО "Евро – Азия Эйр" – крупная вертолётная авиакомпания в Казахстане. Была основана 9 июля 1997 года в соответствии с постановлением Правительства РК. С 8 ноября 2017 года учредителем Euro-Asia Air является ТОО "Sky Logistics Services".
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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