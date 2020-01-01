Как костанайцы встречают Новый год?

Дорогие читатели "НГ"! Вот и подходит к концу 2019 год. Делитесь в этой ветке историями о том, каким он стал для вас. Размещайте фото и видео своих наряженных елок, селфи с мандаринами и веселых гуляний на улице. Счастливого Нового года!

А пока напоминаем, какая праздничная программа ожидает нас в центре города и как туда добраться, если шампанское в семейном кругу уже распито.

В 19.00 на центральной площади возле областного акимата начнется новогодний концерт «Жана жыл отбасылық мереке», где выступят творческие коллективы и артисты областного центра. Завершится концерт к 21.00.

В 01.00 костанайцев порадует традиционное новогоднее музыкально-пиротехническое шоу. А после него начнется часовой концерт «Новогодний серпантин», где прозвучат любимые новогодние хиты.

Те костанайцы, которые после боя курантов пожелают отправиться в гости, в центр города, или же, наоборот, вернуться после новогоднего фейерверка домой, не останутся без транспорта.

До 23.00 вторника, 31 декабря, автобусы будут ходить в прежнем режиме, а в 00.30 на улицы выйдут 20 автобусов, которые поровну распределят по пяти маршрутам: №№ 3, 10, 13, 18 и 38. Интервал движения составит 30 минут.

Большинство маршрутов сохранят свои схемы движения без изменений. Но у двух из них путь станет короче. Маршруты №3 и № 38 довезут костанайцев только до центра города. Автобус №3 выйдет на линию с остановки «Аэропорт» и доедет до «Драмтеатра». Маршрут автобуса №38 начнется с остановки «Автовокзал» и до остановки «ЖД Вокзал», заезд на ТРЦ «Kostanay Plaza» он делать не будет.

Развозить костанайцев по городу автобусы будут до 02.00.