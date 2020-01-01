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Как костанайцы встречают Новый год?

31 декабря 2019, 17:31 |  Культура

Дорогие читатели "НГ"! Вот и подходит к концу 2019 год. Делитесь в этой ветке историями о том, каким он стал для вас. Размещайте фото и видео своих наряженных елок, селфи с мандаринами и веселых гуляний на улице. Счастливого Нового года!

А пока напоминаем, какая праздничная программа ожидает нас в центре города и как туда добраться, если шампанское в семейном кругу уже распито.

В 19.00 на центральной площади возле областного акимата начнется новогодний концерт «Жана жыл отбасылық мереке», где выступят творческие коллективы и артисты областного центра. Завершится концерт к 21.00.

В 01.00 костанайцев порадует традиционное новогоднее музыкально-пиротехническое шоу. А после него начнется часовой концерт «Новогодний серпантин», где прозвучат любимые новогодние хиты.

Те костанайцы, которые после боя курантов пожелают отправиться в гости, в центр города, или же, наоборот, вернуться после новогоднего фейерверка домой, не останутся без транспорта.

До 23.00 вторника, 31 декабря, автобусы будут ходить в прежнем режиме, а в 00.30 на улицы выйдут 20 автобусов, которые поровну распределят по пяти маршрутам: №№ 3, 10, 13, 18 и 38. Интервал движения составит 30 минут.

Большинство маршрутов сохранят свои схемы движения без изменений. Но у двух из них путь станет короче. Маршруты №3 и № 38 довезут костанайцев только до центра города. Автобус №3 выйдет на линию с остановки «Аэропорт» и доедет до «Драмтеатра». Маршрут автобуса №38 начнется с остановки «Автовокзал» и до остановки «ЖД Вокзал», заезд на ТРЦ «Kostanay Plaza» он делать не будет.

Развозить костанайцев по городу автобусы будут до 02.00.

 
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6302
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Счастливого Нового года!

Спасибо, дорогая редакция. И вас с наступающим!
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§ electro
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 31.12.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А 27 кому не угодил? ((((
:-x :-x :-x :-x
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§ yudjin
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6302
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Размещайте фото и видео своих наряженных елок

У меня под ёлкой... советские но забронзовевшие фигуры и тот самый олимпийский мишка... которому исполнится в новом году 40 лет:


Детали:
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§ Vit
Как костанайцы встречают Новый год?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8727
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор можно сюда кидать фото, не домашнее.?
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§ Добринцофф
Как костанайцы встречают Новый год?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6890
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.12.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
У меня под ёлкой... советские но забронзовевшие фигуры

Не удивлюсь если у Юджина найдется настоящий пионерский горн с флагом. :-)
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§ alex_60
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6716
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В 01.00 костанайцев порадует традиционное новогоднее музыкально-пиротехническое шоу. А после него начнется часовой концерт «Новогодний серпантин», где прозвучат любимые новогодние хиты.//

ну не знаю.как это весело. и кому. и зачем вообще это.
даже будучи студентом в Свердловске, в общаге праздновали до утра, и потом...
но не шорохались по улицам. ночью.
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§ alex_60
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6716
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
настоящий пионерский горн с флагом.


у меня в гараже висит красный тряпичный- ударник коммунистического труда.
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§ alex_60
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6716
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///В 01.00 костанайцев порадует традиционное новогоднее музыкально-пиротехническое шоу. А после него начнется часовой концерт «Новогодний серпантин», где прозвучат любимые новогодние хиты.//
вот представляю, слушают хиты. танцы до упаду.
все трезвые. с собой ничего нет.
так весело.
ужас.
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§ alex_60
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6716
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и что такое любимые новогодние хиты.
список есть?
хотелось бы его посмотреть.
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§ yudjin
Как костанайцы встречают Новый год?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6302
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Не удивлюсь если у Юджина найдется настоящий пионерский горн с флагом.

горна нет, а флаг, который я спионерил в 1990-м году в лагере "Арман" есть
и галстук тоже есть, причем который носил до 1992-года.
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§ yudjin
Re: Как костанайцы встречают Новый год?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6302
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.12.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот и подходит к концу 2019 год.

Играми, танцами и катанием провожали старый год:
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§ alex_60
Как костанайцы встречают Новый год?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6716
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.12.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Играми, танцами и катанием провожали старый год:

Молодцы!!!
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§ 3DO
Как костанайцы встречают Новый год?
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2015
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 31.12.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня все скромно и архаично, как у труЪ-неудачника и задрота: старый Советский ковер с оленями, старая Советская елочка, старые Советские Дед Мороз и Снегурка :) Не, ну в зале по соседству все повеселее, правда :)
[img]8eaf010db39a.jpg[/img]

[Исправлено: 3DO, 31.12.2019 - 20:50]
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§ 3DO
Как костанайцы встречают Новый год?
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2015
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 31.12.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сорри, лень разбираться, как фото корректно вставлять)
Ну суть в том, что... с Наступающим 2020!
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§ Серый волк
Как костанайцы встречают Новый год?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10985
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.01.20 - 00:54
Комментарий проходит проверку.
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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