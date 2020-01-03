Обязательная регистрация абонентских устройств действует в Казахстане уже год, но реализация главной идеи всё ещё хромает, считают эксперты.

С 1 января 2019 года в Казахстане вступили в действие правила по обязательной регистрации абонентских устройств. Появлялась информация о том, что незарегистрированным лицам не будут оказываться услуги связи. Для регистрации нужно было отправить свой ИИН через SMS-сообщение на короткий номер.

Запуск системы должен был серьёзно сократить число телефонных краж – после обращения жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Однако государство не справилось с основной задачей, считают эксперты.

Informburo.kz выслушал мнения юристов, специалистов по кибербезопасности и политологов по этой теме.

Даурен Абаев: кражи телефонов станут бессмысленными

Схема регистрации работает по простому алгоритму: IMEI-код + SIM-карта + ИИН лица. Во время внедрения системы абонентов волновал вопрос: если IMEI-код станет доступен спецслужбам, то смогут ли они устроить слежку и чем обернётся регистрация для простых граждан?

Успокоить волнения поспешил занимавший тогда пост министра информации и коммуникаций Даурен Абаев. Он сказал, что сам по себе IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца устройства. Для того чтобы новая норма работала на практике в полном объёме, необходима привязка IMEI-кода устройства к ИИН и номеру абонента.

"Вам будет приходить SMS. Вы должны будете просто подтвердить – для большинства абонентов. Если будет какая-то неувязка, вам придёт уведомление с просьбой посетить ближайшего оператора. При разработке был учтён положительный международный опыт создания базы IMEI-кодов, в частности таких стран, как Великобритания, Турция, Азербайджан. Запуск системы должен серьёзно сократить число телефонных краж. Фактически кражи телефонов станут бессмысленными", – сказал Даурен Абаев во время отчётной встречи с населением.

Министр поделился нерадужной статистикой: каждый год в Казахстане похищается порядка 60 тысяч телефонов. Из них полиция находит меньше 5%. Более того, в большинстве случаев жертвами кражи телефонов являются дети. "Теперь же у нас будет серьёзный инструмент обезопасить их от столкновения с преступниками", – заключил министр, объясняя цель нововведения.

Позже в Министерстве информации и коммуникаций пояснили, что с 1 января 2019 года тотального отключения незарегистрированных абонентских устройств сотовой связи не будет. Устройство привяжется к той SIM-карте, которая в нём установлена, и будет принадлежать тому человеку, на которого была оформлена SIM-карта.

ЦАРКА: "Идея хорошая, но реализация хромает"

1 января 2020 будет ровно год, как внедрили обязательную регистрацию устройств. Глава Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) Олжас Сатиев считает, что задумка у государства была хорошая, а вот с реализацией возникли проблемы.

"Сама по себе процедура регистрации простая. Людей просили просто отправить ИИН на определённый номер. Я не знаю, как можно было это сделать ещё проще. Проблема была в том, если человек покупал сим-карту где-то на рынке. В таком случае сотовый оператор не мог зарегистрировать того, кому принадлежит этот номер. Учитывая такие моменты, срок на регистрацию дали достаточный, около года. Это хороший срок. Но давайте не забывать об основной задаче – борьбе с кражами. Я считаю, что идея хорошая, но реализация хромает", – рассказывает Олжас Сатиев.

Олжас Сатиев, глава ЦАРКА / Фото предоставлено героем

Регистрацию номера собеседник считает нормальной практикой. Например, за рубежом при покупке номера вы должны его зарегистрировать на себя. Для этого у вас сразу спрашивают паспорт.

"А у нас раньше можно было купить номер где-то в переходе, операторы хотели быстро нарастить свою базу, не следуя закону. Были случаи, когда на одного человека регистрировали по 100-200 номеров, и, если будет какое-то расследование, к примеру, о закладке бомбы, то невиновный человек мог пострадать из-за этого. Пока я не вижу, чтобы ситуация изменилась и эта система хорошо работала. Они не успели перестроиться, может, им нужно время", – говорит глава ЦАРКА.

Вопросы нужно задавать к МВД и Министерству цифрового развития, считает спикер. Ведь телефоны как воровали, так и продолжают воровать, полиция их по-прежнему не находит.

"Бывали случаи, когда мошенники регистрировали киви-кошельки на телефонные номера. Также есть так называемые закладчики, которые тоже использовали телефоны. Почему в таком случае МВД не может найти их по номеру телефона? И здесь дело не только в правоохранительных органах, но и в сотовых операторах. Чтобы увеличить базу пользователей, они раздают сим-карты гражданам без подтверждения по удостоверению. Получается, те же мошенники могут прийти в точки продаж и просто зарегистрировать их на левых людей", – рассказал Сатиев.

Юрист: А как же презумпция невиновности?

Юрист Бакытжан Базарбек считает, что требование МВД обязать казахстанцев регистрировать устройства противоречит презумпции невиновности. "Никто не должен доказывать, что его телефон не краденый", – убеждён он.

Если задача регистрации – это борьба с кражами, то логично было бы сделать использование устройств свободным, считает спикер. И в случае кражи смотреть, кто в данный момент использует украденный телефон.

"А так, получается, вопреки презумпции невиновности всем по умолчанию отказали в доступе к связи, и только после регистрации устройства к ней можно получить подключение. Если мы перейдём к такому этапу, когда каждый человек будет доказывать свою невиновность, то сами не заметим, как перейдём эту грань, где право частной собственности станет формальным понятием. А ведь частная собственность защищается Конституцией", – говорит собеседник.

Мониторингом и анализом краденых телефонов должно заниматься МВД, а по факту госорган взвалил на граждан функции, чтобы те сами наполняли и формировали базу полиции, регистрируя вручную мобильные устройства.

"Ответьте мне на вопрос: Кто из людей открыто признается, что у него краденый телефон? Второй момент: какой продавец скажет покупателю: "Я продаю тебе краденый телефон". В-третьих: какой покупатель может быть уверен, краденый у него аппарат или нет, если он купил его с рук? Сотни тысяч аппаратов каждый день уходят с прилавков в маленьких магазинчиках, на рынках, где никто не имеет понятия о происхождении продаваемого устройства", – говорит юрист Бакытжан Базарбек.

Простой добросовестный человек не должен подтверждать, что он не вор. Позиция МВД здесь неправильная, считает юрист.

IMEI-код расположен под крышкой телефона и на заводской коробке / Фото с сайта keddr.com

"Есть ещё такое понятие, как запрет на использование устройства третьими лицами. Фактически правила регистрации не предусматривают того, что вы можете доверить телефон другу, брату, пусть даже со своего согласия. Может, они так хотели бороться с телефонным терроризмом, но эта система не работает. После регистрации ваш аппарат становится подконтрольным, но это нарушает права человека. Такой степени угрозы, чтобы заставлять людей переходить на регистрацию, я не вижу. У нас нет войн или террористов, как на Ближнем Востоке", – заключил юрист.

Политолог Бурнашев: "прослушка" и регистрация не связаны

Политолог Рустам Бурнашев считает, что государство с внедрением регистрации смартфонов столкнулось с традиционной проблемой, когда принимаются хорошие решения, но их исполнение оказывается на нулевом уровне.

"Сама идея регистрации номеров не является проблемной, но вопрос в том, что в дальнейшем использование этих позиций практически окажется на нуле. Мы не видим никаких кардинальных решений для того, чтобы предотвращать нелегальные продажи. И, как показывают мои наблюдения, каких-то серьёзных изменений до сих пор нет. Что касается контроля ввозимых в Казахстан из-за рубежа смартфонов и выплаты соответствующих налогов, то этот вопрос достаточно давно стоял. Предрекали, что будут какие-то сложности с ввозом, но их я не вижу", – говорит Бурнашев.

Что касается опасений граждан о тотальной слежке после регистрации смартфонов, то тут политолог убеждён: линейной зависимости между двумя явлениями нет.

"Я не думаю, что есть необходимость следить за каждым человеком в нашей стране. И, во-вторых, это требует достаточно серьёзных ресурсов. Прослушивание каких-то разговоров, фиксация каких-то высказываемых идей могут проводиться и без регистрации телефона. Мировая практика показывает, что это делается совершенно спокойно. Если возвращаться к регистрации устройств, то она создана не для слежки за населением или борьбы с экстремизмом, а для достаточно массовой проблемы, такой как кража телефонов и их нелегальное использование. Но в этом направлении мы не имеем результатов", – заключил Бурнашев.

Что такое IMEI-код?

Что же такое IMEI-код, который не даёт покоя казахстанским госорганам, и зачем он нужен? Informburo.kz специально для своих читателей постарался выделить самое главное.

Итак, аббревиатура IMEI расшифровывается как international mobile equipment identifier, что в переводе означает "международный идентификатор мобильного оборудования". IMEI – уникальный идентификационный код абонентского устройства или абонентской станции, присваиваемый заводом-изготовителем, который передаётся в сеть оператора связи при подключении к ней этого устройства. В IMEI зашифрована вся информация о модели устройства, стране производителе, рынке продаж, дате выпуска.

15-значный набор цифр появился благодаря Международной ассоциации операторов связи (GSMA). Именно она присваивает IMEI-коды ведущим производителям абонентских устройств. По этим цифрам можно, кстати, определить, легальный у вас на руках продукт или подделка.

В интернете множество ресурсов, благодаря которым вы можете многое узнать о своём смартфоне благодаря IMEI-коду. Достаточно хорошенько поискать такой сервис в поисковых системах. Сегодня производители приклеивают специальные стикеры с IMEI-кодом на упаковку устройства, на его корпус и даже размещают его внутри аппарата. Но можно узнать международный идентификатор мобильного оборудования и самостоятельно, просто набрав на своём мобильном такую комбинацию – *#06#.

Как сообщили в компаниях сотовых операторов, никого из абонентов от связи они не отключали. На сегодняшний день в базе регистрацию IMEI-кода устройств и номера телефона прошли все абоненты, заверили в Altel, Tele2, Beeline.