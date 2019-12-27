Все реформы нужно объяснить доступным языком - Назарбаева депутатам
Спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева озвучила перед депутатами задачи, которые стоят перед ними в будущем году, передает Sputniknews.kz.
© Sputnik / Владислав Воднев
Председатель палаты сообщила, что в начале года сенаторы разъедутся по республике и будут встречаться с жителями.
"На вас возлагается важная и ответственная миссия – встретиться с казахстанцами, услышать предложения, понять настроения, поддержать в их интересах и надеждах. Ваша задача – доступным языком разъяснить людям, что изменится в их жизни с 1 января 2020 года со вступлением в силу принятых парламентом за последнее время законов", – сообщила Назарбаева.
Спикер сената также отметила, что с первого января в стране изменится размер соцвыплат, государственных спецпособий, гарантированного социального пакета и адресной социальной помощи.
"Новый механизм должен пресечь иждивенчество и мотивировать людей к трудоустройству. Также с нового года в стране начнет действовать обязательное медицинское страхование", – сказала Дарига Назарбаева.
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