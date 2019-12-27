Штрафы за спекуляции с ж/д билетами увеличили в пять раз в Казахстане
Парламент одобрил поправки в закон о железнодорожном транспорте и направил документ на подпись главе государства, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
© Sputnik / Болат Шайхинов
Штраф за незаконную продажу и перепродажу железнодорожных билетов увеличат со 100 до 500 месячных расчетных показателей (один МРП равен 2 651 тенге в 2020 году, то есть до 1 325 500 тенге) в Казахстане. Соответствующие поправки по вопросам железнодорожного транспорта в двух чтениях приняли депутаты сената.
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов сообщил, что значительное увеличение штрафа предложили депутаты мажилиса.
"Возвращена административная ответственность за незаконную реализацию и перепродажу проездных документов на физических и юридических лиц с увеличением суммы штрафа от 100 до 500 МРП", – сказал министр.
Принятый парламентом документ решает сразу три вопроса: упрощение и прозрачность субсидирования пассажирских перевозок, предотвращение скрытого транзита грузов и регулирование услуг подъездных путей с учетом защиты прав потребителей.
Принятый сенаторами законопроект отправляется на подпись президента Казахстана.
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