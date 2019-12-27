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Штрафы за спекуляции с ж/д билетами увеличили в пять раз в Казахстане

27 декабря 2019, 08:00 |  Государство

Парламент одобрил поправки в закон о железнодорожном транспорте и направил документ на подпись главе государства, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

© Sputnik / Болат Шайхинов

Штраф за незаконную продажу и перепродажу железнодорожных билетов увеличат со 100 до 500 месячных расчетных показателей (один МРП равен 2 651 тенге в 2020 году, то есть до ‭1 325 500‬ тенге) в Казахстане. Соответствующие поправки по вопросам железнодорожного транспорта в двух чтениях приняли депутаты сената.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов сообщил, что значительное увеличение штрафа предложили депутаты мажилиса.

"Возвращена административная ответственность за незаконную реализацию и перепродажу проездных документов на физических и юридических лиц с увеличением суммы штрафа от 100 до 500 МРП", – сказал министр.

Принятый парламентом документ решает сразу три вопроса: упрощение и прозрачность субсидирования пассажирских перевозок, предотвращение скрытого транзита грузов и регулирование услуг подъездных путей с учетом защиты прав потребителей.

Принятый сенаторами законопроект отправляется на подпись президента Казахстана.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Штрафы за спекуляции с ж/д билетами увеличили в пять раз в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4671
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно пример, что такое незаконная и законная продажа и перепродажа жд билетов? И почему только жд, а не автобусы или самолеты? :-)
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§ Victor Yang
Штрафы за спекуляции с ж/д билетами увеличили в пять раз в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12300
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.19 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И почему только жд, а не автобусы или самолеты?

ЖД для поездок на дальние расстояния у нас наиболее оптимальна - самолёт слишком дорого, автобус - неудобно. В праздники вообще нереально взять.
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§ alex_60
Re: Штрафы за спекуляции с ж/д билетами увеличили в пять раз в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6619
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///500 месячных расчетных показателей (МРП, 2 651 тенге в 2020 году, то есть до 1 325 500 тенге, или 189 300 долларов)//

1325500=(379)= 3497$
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"Нужные деньги"
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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