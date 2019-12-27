Парламент одобрил поправки в закон о железнодорожном транспорте и направил документ на подпись главе государства, передает корреспондент Sputnik Казахстан .

Штраф за незаконную продажу и перепродажу железнодорожных билетов увеличат со 100 до 500 месячных расчетных показателей (один МРП равен 2 651 тенге в 2020 году, то есть до ‭1 325 500‬ тенге) в Казахстане. Соответствующие поправки по вопросам железнодорожного транспорта в двух чтениях приняли депутаты сената.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов сообщил, что значительное увеличение штрафа предложили депутаты мажилиса.

"Возвращена административная ответственность за незаконную реализацию и перепродажу проездных документов на физических и юридических лиц с увеличением суммы штрафа от 100 до 500 МРП", – сказал министр.

Принятый парламентом документ решает сразу три вопроса: упрощение и прозрачность субсидирования пассажирских перевозок, предотвращение скрытого транзита грузов и регулирование услуг подъездных путей с учетом защиты прав потребителей.

Принятый сенаторами законопроект отправляется на подпись президента Казахстана.