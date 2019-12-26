В отношении Kcell начали внеплановую проверку из-за жалобы о регистрации 60 номеров на одного человека
Иллюстративное фото tengrinews.kz
Что случилось. Регулятор начал внеплановую проверку Kcell после жалобы на некорректную регистрацию номеров. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков.
Внеплановая проверка началась по обращению абонента о регистрации на его имя более 60 номеров без согласия. Если вина оператора будет доказана, Kcell грозит административный штраф до 100 МРП (252 500 тенге), а дилеру – от 5 до 10 МРП (от 12 625 до 25 250 тенге).
Контекст. В октябре министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запустило сервис, с помощью которого абоненты могут проверить количество зарегистрированных на них номеров сотовой связи, расположен по ссылке imei.rfs.gov.kz/checkiin/. После этого регулятору поступило 15 жалоб на операторов связи и дилеров из-за регистрации "левых" номеров.
Почему это важно знать. Операторы мобильной связи признавали, что есть случаи, когда дилеры при продаже SIM-карт регистрируют их на чужих людей. С такого номера могут быть совершены правонарушения, а правоохранительные органы в первую очередь придут к человеку, на чьё имя оформлена SIM-карта. Чтобы потом не доказывать свою невиновность, лучше убедиться, что на вас не зарегистрированы чужие номера, а если они есть, то обратиться с жалобой к регулятору.
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В отношении Kcell начали внеплановую проверку из-за жалобы о регистрации 60 номеров на одного человека
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