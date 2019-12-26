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dandiv
В отношении Kcell начали внеплановую проверку из-за жалобы о регистрации 60 номеров на одного человека
Операторы мобильной связи признавали, что есть случаи, когда дилеры при продаже SIM-карт регистрируют их на чужих людей. С такого номера могут быть совершены правонарушения, а правоохранительные...
26.12.19 18:52
dandiv
На перекрестке перед ТЦ "Костанай плаза" снова не работает светофор
С кольцом было проще, но нет нужен перекресток со светофорами (которые как автор указал частенько не работают)
26.12.19 18:23
Сабыр
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
Брат,пачем будет стоить антикор на камри трицатка?))
26.12.19 18:22
elektron
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95: Вот тут не нужно лукавить. С 13-го поста вы сами пошли во снежки, да не у нас. До того ветка по теме развивалась. 8-)
26.12.19 18:19
сайлау курманов
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
 49 открытых кабинетов мы установили, акимы регионов в этих кабинетах сами сегодня сидят, принимают людей А вы такой мило беседуете и на краю листа карандашом выводить десять лямов и мило...
26.12.19 18:19
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В отношении Kcell начали внеплановую проверку из-за жалобы о регистрации 60 номеров на одного человека

26 декабря 2019, 17:47 |  Государство
Если вину Kcell докажут, оператору грозит административный штраф до 250 тысяч тенге, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото tengrinews.kz

Что случилось. Регулятор начал внеплановую проверку Kcell после жалобы на некорректную регистрацию номеров. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков.

Внеплановая проверка началась по обращению абонента о регистрации на его имя более 60 номеров без согласия. Если вина оператора будет доказана, Kcell грозит административный штраф до 100 МРП (252 500 тенге), а дилеру – от 5 до 10 МРП (от 12 625 до 25 250 тенге).

Контекст. В октябре министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запустило сервис, с помощью которого абоненты могут проверить количество зарегистрированных на них номеров сотовой связи, расположен по ссылке imei.rfs.gov.kz/checkiin/. После этого регулятору поступило 15 жалоб на операторов связи и дилеров из-за регистрации "левых" номеров.

Почему это важно знать. Операторы мобильной связи признавали, что есть случаи, когда дилеры при продаже SIM-карт регистрируют их на чужих людей. С такого номера могут быть совершены правонарушения, а правоохранительные органы в первую очередь придут к человеку, на чьё имя оформлена SIM-карта. Чтобы потом не доказывать свою невиновность, лучше убедиться, что на вас не зарегистрированы чужие номера, а если они есть, то обратиться с жалобой к регулятору.
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§ dandiv
Re: В отношении Kcell начали внеплановую проверку из-за жалобы...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 837
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.12.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Операторы мобильной связи признавали, что есть случаи, когда дилеры при продаже SIM-карт регистрируют их на чужих людей. С такого номера могут быть совершены правонарушения, а правоохранительные органы в первую очередь придут к человеку, на чьё имя оформлена SIM-карта.

Цитата:
Если вина оператора будет доказана, Kcell грозит административный штраф до 100 МРП (252 500 тенге), а дилеру – от 5 до 10 МРП (от 12 625 до 25 250 тенге)

А не маловат ли штраф дилеру?
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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