Если вину Kcell докажут, оператору грозит административный штраф до 250 тысяч тенге, передает Informburo.kz

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Что случилось. Регулятор начал внеплановую проверку Kcell после жалобы на некорректную регистрацию номеров. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков.

Внеплановая проверка началась по обращению абонента о регистрации на его имя более 60 номеров без согласия. Если вина оператора будет доказана, Kcell грозит административный штраф до 100 МРП (252 500 тенге), а дилеру – от 5 до 10 МРП (от 12 625 до 25 250 тенге).

Контекст. В октябре министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запустило сервис, с помощью которого абоненты могут проверить количество зарегистрированных на них номеров сотовой связи, расположен по ссылке imei.rfs.gov.kz/checkiin/. После этого регулятору поступило 15 жалоб на операторов связи и дилеров из-за регистрации "левых" номеров.

Почему это важно знать. Операторы мобильной связи признавали, что есть случаи, когда дилеры при продаже SIM-карт регистрируют их на чужих людей. С такого номера могут быть совершены правонарушения, а правоохранительные органы в первую очередь придут к человеку, на чьё имя оформлена SIM-карта. Чтобы потом не доказывать свою невиновность, лучше убедиться, что на вас не зарегистрированы чужие номера, а если они есть, то обратиться с жалобой к регулятору.