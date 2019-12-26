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26.12.19 18:23
Сабыр
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
Брат,пачем будет стоить антикор на камри трицатка?))
26.12.19 18:22
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Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95: Вот тут не нужно лукавить. С 13-го поста вы сами пошли во снежки, да не у нас. До того ветка по теме развивалась. 8-)
26.12.19 18:19
сайлау курманов
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
 49 открытых кабинетов мы установили, акимы регионов в этих кабинетах сами сегодня сидят, принимают людей А вы такой мило беседуете и на краю листа карандашом выводить десять лямов и мило...
26.12.19 18:19
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Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?

Георгий ГОВОРОВ

26 декабря 2019, 17:51 |  Государство

Сервисный центр «Антикор орталыгы» открылся сегодня, 26 декабря, в Костанае. Открыли его аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ и руководитель аппарата агенства РК по противодействию коррупции Куаныш ЖАПАКОВ.

- Здесь будут работать специалисты антикоррупционной службы и юристы, - рассказал глава региона. - Самое главное, населению и предпринимателям будет оказываться здесь правовая помощь, оперативно реагировать на самые острые вопросы в противодействии коррупции. В нашей области активно внедряется проект «Open space». 49 открытых кабинетов мы установили, акимы регионов в этих кабинетах сами сегодня сидят, принимают людей, всё прозрачно, всё видно. Кроме того, в рамках проекта «Костанай адалдык аланы» мы открываем фронт-офисы. В этом году открыли их в Костанае, его посетил президент, Мендыкаринском районе, Аркалыке, а через несколько часов откроют в Рудном. В планах Лисаковск, Жетыкара и Костанайский район. В ближайшие 2 года откроем во всех регионах. Помещения подобраны, осталось только их отремонтировать и поставить оборудование.

Сам центр расположился по ул. Гашека, 4. Здание площадью 200 кв. м. Было построено в этом году. Почётный сотрудник КНБ Михаил ДАУЕНОВ, выступая на открытии, отметил, что общество «перешло с установки, что коррупция помогает жить, на понимание того, что с ней надо бороться».

- После получения суверенитета, Казахстану надо было  решать задачи по сохранению государственности, - считает Дауенов. - Мы прошли этапы коррупционной истории. Постепенно к борьбе с коррупцией начали привлекаться все государственные и негосударственные структуры. Я могу гордиться тем, что вот эти проекты начали повсеместно осуществляться. Главное, что опасность коррупции теперь понимает гражданское общество.

Как сообщил корреспонденту «НГ» Куаныш Жапаков, вцентре «Антикор орталыгы» будет работать офис специальной мониторинговой группы, проектный офис «Костанай адалдык аланы».

- Здесь будут давать консультации по вопросам оказания государственных услуг, - отметил он. - Также, насколько я понимаю, здесь будет реализована карта бюджетов. То есть вы как неравнодушный гражданин можете проконтролировать, как расходуются бюджетные средства в госорганизациях, сколько и куда выделено денег. Мы планируем, что здесь будут осуществлять общественный контроль за бюджетом и исполнением государственных обязательств перед гражданами.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2336
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Жетыкара//


Что-то вроде она не так называется)

[Исправлено: abaika95, 26.12.2019 - 18:08]
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* сайлау курманов
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 49 открытых кабинетов мы установили, акимы регионов в этих кабинетах сами сегодня сидят, принимают людей
А вы такой мило беседуете и на краю листа карандашом выводить десять лямов и мило улыбаешься, а ваш собеседник мило соглашается решить вопрос и тоже на краю листа рисует номер карточки
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§ Сабыр
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брат,пачем будет стоить антикор на камри трицатка?))
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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