В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю ёлку
Жители города украсили ёлку своими фотографиями, сделанными до аварии, передает ZIK.ua. Новогоднюю елку в Припяти установили впервые с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Фото zik.ua
Елку поставили возле одного из центральных зданий Припяти, дворца культуры "Энергетик". На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства.
Фото reuters.com
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года примерно в 01:24 ночи, в ходе проведения проектного испытания турбогенератора №8 на энергоблоке №4. Во время испытания произошёл гидротермический взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока, кровля машинного зала частично обрушились. В различных помещениях и на крыше возникло более 30 очагов пожара.
В результате аварии произошёл огромный выброс в окружающую среду. И сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн. га земель. Вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены сотни мелких населённых пунктов, среди которых и город Припять, около 200 тыс. человек было эвакуировано из зон, подвергшихся загрязнению.
Фото zik.ua
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