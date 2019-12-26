В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю ёлку

Жители города украсили ёлку своими фотографиями, сделанными до аварии, передает ZIK.ua. Новогоднюю елку в Припяти установили впервые с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Фото zik.ua

Елку поставили возле одного из центральных зданий Припяти, дворца культуры "Энергетик". На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства.

Фото reuters.com

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года примерно в 01:24 ночи, в ходе проведения проектного испытания турбогенератора №8 на энергоблоке №4. Во время испытания произошёл гидротермический взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока, кровля машинного зала частично обрушились. В различных помещениях и на крыше возникло более 30 очагов пожара.

В результате аварии произошёл огромный выброс в окружающую среду. И сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн. га земель. Вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и захоронены сотни мелких населённых пунктов, среди которых и город Припять, около 200 тыс. человек было эвакуировано из зон, подвергшихся загрязнению.

Фото zik.ua