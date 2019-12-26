Должны ли руководители госструктур доверять сотрудникам, у которых члены семьи занимаются бизнесом?

У 363 госслужащих Костанайской области супруги – предприниматели. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области Салауат МУКСИМОВ на совещании с участием приехавшего в Костанай с рабочим визитом руководителя аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныша ЖАПАКОВА.

- Запрета занятием бизнесом близких родственников госслужащих у нас нет, однако данный вопрос должен быть на особом контроле у руководящих органов, - сказал Муксимов. – Это связано, с одной стороны, с высоким риском конфликта интересов, с другой – сейчас введена персональная ответственность руководителей за коррупционные проявления подчиненных.

Совещание проходило под председательством первого заместителя акима Костанайской области Гауеза Нурмухамбетова в режиме видеоконференции, с участием акимов всех городов и районов области. Салуат Муксимов попросил акимов не оставить эту информацию без внимания. К тому же в 2019 году в регионе выявлено 7 случаев, когда госслужащие не исполнили требование законодательства о передаче своего бизнеса в доверительное управление.

- 3 человека по этой причине уволены, по остальным проводится служебное расследование, - добавил Муксимов.

Куаныш Жапаков такой подход оценил, как профилактику коррупционных правонарушений, которые эти госслужащие могли совершить в будущем. Он отметил - если бы руководители 66 госслужащих Костанайской области, которых в 2019 привлекли к уголовной ответственности, вовремя их распознали и уволили, то уберегли бы от совершения коррупционных преступлений.

Жапаков (слева)

- И пусть бы они продолжали себе заниматься бизнесом, - сказал Жапаков. – Подготовка госслужащих слишком дорого обходится государству, чтобы мы могли так запросто распоряжаться этими кадрами.

Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области Куаныш БЕКБАСОВ сообщил, что в 2019 году в регионе зарегистрированы 105 коррупционных правонарушений, в основном это взятки, хищения и мошенничество.

- Пресечено 7 фактов системной коррупции с установленной цепочкой от исполнителей до организаторов, - уточнил Бекбасов. – 29 преступлений пресечено против бизнеса. В рамках реализации государственных программ выявлено 15 коррупционных преступлений.

Все выявленные преступления нанесли ущерб в размере 202 млн тенге. Из них 201 млн уже возмещен.

Салауат Муксимов назвал несколько факторов, которые создают риски для совершения коррупции. Например, комиссии по определению стажа госслужащих так «ошиблись», что пришлось проводить перерасчет выплат по этой статье. В результате в бюджет вернули 1,35 млн тенге. Вернули также 584 000 тенге переплаченных премий и свыше 300 000 тенге командировочных расходов.

По мнению Муксимова, нужно изменить подходы при выплате из бюджета штрафов по исполнению административных процедур. Из-за того, что контролирующие органы обладают правом выбора, кого признать виновным в допущенных ошибках - госорган или должностное лицо - государственные органы в 2019 году заплатили 40,3 млн тенге по обязательствам, которые возникли по вине должностных лиц. Кроме того, были выписаны административные штрафы за действие или бездействие государственных служащих на общую сумму 22 млн тенге.

Куаныш Жапаков предложил противодействовать коррупции не только специальными службами и государственными органами, но и совместно с гражданским обществом и бизнесом. Он сослался на опыт зарубежных стран, где в антикоррупционных органах оперативно-розыскной работой занимается только 20% сотрудников, остальные проводят превентивные меры. В Казахстане сложилось обратное соотношение.

Фото Евгения ШИБАРШИНА