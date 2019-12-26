Действительно нужные деньги - на что потратили 100 000 тенге костанайские теннисисты
15-16 декабря прошёл традиционный, уже 14-й турнир «Кубок Федерации тенниса Костанайской области». В нем приняли участие 13 человек, которые выступали в двух возрастных категориях: до 50 лет и 50+.
В турнире приняли участие 13 теннисистов, которых разделили на две возрастные категории
Организатором турнира при поддержке участников было принято решение - передать вступительные взносы в пользу благотворительного проекта «Нашей Газеты», поддерживающего семьи испытывающие временные трудности. Всего в фонд проекта «Нужные деньги» было передано 100 000 тенге.
Леонид Папертный после попытки достать мяч в игре с Малхазом Леладзе
В категории до 50 лет очень упорным и достойным финала получился полуфинальный матч между Леонидом Папертным (победителем этого турнира в 2018 году) и Анатолием Ханом. Только дополнительный чемпионский тай-брейк выявил победитель, им стал Леонид.
В другом полуфинале Малхаз Леладзе показал мастер-класс юной Милане Кулаевой и без проблем завершил матч победой в двух сетах.
В финале сильнее, стабильнее, надёжнее играл Малхаз и это принесло ему победу - уже второй раз он стал победителем турнира (первый раз - в 2016 году).
В игре за третье место Кулаева победила Хана.
В категории 50+ победителем стал Михаил Грибенко, который также уже второй раз выигрывает этот турнир.
Турнир «Кубок Федерации тенниса Костанайской области» был основан в 2006 году и с тех пор проводится ежегодно в середине декабря. Трижды победителями этого турнира становились Владимир Лобков (2006, 2007, 2009 г.г.), Валерий Папертный (2008, 2012, 2013 г.г.) и Роман Ким (2010, 2014, 2015 г.г.).
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