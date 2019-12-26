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Сабыр
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Брат,пачем будет стоить антикор на камри трицатка?))
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elektron
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26.12.19 18:19
сайлау курманов
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26.12.19 18:19
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Действительно нужные деньги - на что потратили 100 000 тенге костанайские теннисисты

26 декабря 2019, 17:08 |  Спорт

15-16 декабря прошёл традиционный, уже 14-й турнир «Кубок Федерации тенниса Костанайской области». В нем приняли участие 13 человек, которые выступали в двух возрастных категориях: до 50 лет и 50+.

 

В турнире приняли участие 13 теннисистов, которых разделили на две возрастные категории

Организатором турнира при поддержке участников было принято решение - передать вступительные взносы в пользу благотворительного проекта «Нашей Газеты», поддерживающего семьи испытывающие временные трудности. Всего в фонд проекта «Нужные деньги» было передано 100 000 тенге.

 

Леонид Папертный после попытки достать мяч в игре с Малхазом Леладзе

В категории до 50 лет очень упорным и достойным финала получился полуфинальный матч между Леонидом Папертным (победителем этого турнира в 2018 году) и Анатолием Ханом. Только дополнительный чемпионский тай-брейк выявил победитель, им стал Леонид.

В другом полуфинале Малхаз Леладзе показал мастер-класс юной Милане Кулаевой и без проблем завершил матч победой в двух сетах.

В финале сильнее, стабильнее, надёжнее играл Малхаз и это принесло ему победу - уже второй раз он стал победителем турнира (первый раз - в 2016 году).

 

Участники финального матча в категории до 50 лет Малхаз Леладзе и Леонид Папертный

В игре за третье место Кулаева победила Хана.

В категории 50+ победителем стал Михаил Грибенко, который также уже второй раз выигрывает этот турнир.

Турнир «Кубок Федерации тенниса Костанайской области» был основан в 2006 году и с тех пор проводится ежегодно в середине декабря. Трижды победителями этого турнира становились Владимир Лобков (2006, 2007, 2009 г.г.), Валерий Папертный (2008, 2012, 2013 г.г.) и Роман Ким (2010, 2014, 2015 г.г.).
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"Нужные деньги"
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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