Действительно нужные деньги - на что потратили 100 000 тенге костанайские теннисисты

15-16 декабря прошёл традиционный, уже 14-й турнир «Кубок Федерации тенниса Костанайской области». В нем приняли участие 13 человек, которые выступали в двух возрастных категориях: до 50 лет и 50+.

В турнире приняли участие 13 теннисистов, которых разделили на две возрастные категории

Организатором турнира при поддержке участников было принято решение - передать вступительные взносы в пользу благотворительного проекта «Нашей Газеты», поддерживающего семьи испытывающие временные трудности. Всего в фонд проекта «Нужные деньги» было передано 100 000 тенге.

Леонид Папертный после попытки достать мяч в игре с Малхазом Леладзе

В категории до 50 лет очень упорным и достойным финала получился полуфинальный матч между Леонидом Папертным (победителем этого турнира в 2018 году) и Анатолием Ханом. Только дополнительный чемпионский тай-брейк выявил победитель, им стал Леонид.

В другом полуфинале Малхаз Леладзе показал мастер-класс юной Милане Кулаевой и без проблем завершил матч победой в двух сетах.

В финале сильнее, стабильнее, надёжнее играл Малхаз и это принесло ему победу - уже второй раз он стал победителем турнира (первый раз - в 2016 году).

Участники финального матча в категории до 50 лет Малхаз Леладзе и Леонид Папертный

В игре за третье место Кулаева победила Хана.

В категории 50+ победителем стал Михаил Грибенко, который также уже второй раз выигрывает этот турнир.

Турнир «Кубок Федерации тенниса Костанайской области» был основан в 2006 году и с тех пор проводится ежегодно в середине декабря. Трижды победителями этого турнира становились Владимир Лобков (2006, 2007, 2009 г.г.), Валерий Папертный (2008, 2012, 2013 г.г.) и Роман Ким (2010, 2014, 2015 г.г.).