Николай ВОРОНИН: Время никого не ждет!

Вот и прошел 2019 год. Каковы его итоги? Однозначного ответа на этот вопрос, видимо, нет.

Чиновники, от министра и до районного акима, расскажут, сколько сил они приложили в вопросах повышения уровня заработной платы, противодействия коррупции, решения проблем в сферах образования и здравоохранения, борьбе с социальным неравенством. Партия «Нур-Отан» - о том, как много она сделала хорошего для народа. Все это будет растиражировано телеканалом «Хабар» и газетой «Казахстанская правда». И никто из них не заметит, что все это говорится уже почти 30 лет. Только реальные результаты почему-то не бросаются в глаза.

Мне, наоборот, показалось, что в прошлом году темп общего сумасшествия еще больше усилился. Государство позволило банкам избавиться от проблемных кредитов одних граждан за счет других. Что это дало? А то, что по итогам третьего квартала 2019 года совокупная задолженность по кредитам физических лиц достигла 7 трлн тенге. За это время сумма потребительских кредитов выросла на 5,7% - сразу на 724 млрд тенге. То есть люди как брали кредиты на проведения тоев, так и продолжают брать, еще в больших размерах. Правда, правительство наконец-то спохватилось и с нового года меняет условия кредитования.

Или эти налоговые амнистии и освобождение некоторых бизнесменов от уплаты налогов на три года! Миллиарды простили тем, у кого машины, квартиры, земля. Хотя из четырех правил налогообложения, сформированных классиком рыночной экономики Адамом Смитом, на первом месте стоит равномерность и всеобщность налогов. Понятно, что эти действия привели к резкому уменьшению доходной части бюджета, и вот уже поднимаем акциз на бензин. Казну-то как-то наполнять надо.

И таких несуразностей в прошедшем году было много. На Дорожную карту бизнеса-2025 выделяют более 400 млрд тенге. Говорят, что теперь доля МСБ в ВВП увеличится до 35%. И напрочь забыли, что еще Назарбаев после подобных вливаний в бизнес обещал повышение этой доли чуть ли не до 50%.

У нас реформу МВД поручили проводить самому МВД. Ну и что? Повысили себе зарплату, внесли изменения в форму, придумали другой цвет водительским удостоверениям и техпаспортам на автомобили, изъяли у полицейских жезлы, потом вернули. У нас дают премию полицейскому, который отказался от взятки, хотя бороться с ними - его прямая обязанность.

В Японии один раз в году (в канун Нового года) торговцы отпускают товары в полцены, как бы извиняясь за полученные сверх меры барыши. У нас же взлет цен перед Новым годом считается нормальным явлением, объясняя это рыночными отношениями. А Япония что, социализм строит? Парадоксально, но у нас можно на одной странице газеты прочитать о повышении цен, а на другой - о снижении инфляции.

И вот один из отечественных политологов предлагает отказаться от празднования в Казахстане Нового года. Видите ли, из-за него День первого президента и День независимости остаются в тени. И тут же Назарбаев предложил учредить новый праздник - День Азии. Мне тут сказать нечего.

С Новым годом! Желаю, чтобы в 2020-м фортуна наконец-то повернулась к нам лицом. Потому что время никого не ждет.