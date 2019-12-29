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Актриса из Казахстана снялась в сериале "Ведьмак" от Netflix

29 декабря 2019, 12:03 |  Культура

31-летняя казахстанка Айгерим Алимгожаева снялась в американско-польском сериале "Ведьмак" от компании Netflix, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Девушка сыграла роль горожанки в одной из серий первого сезона. Это была роль в массовке, после которой Айгерим стали поступать предложения от режиссеров других сериалов и рекламы. 

"Я была актрисой массовки. По сценарию эпизода вместе с детьми я должна была наслаждаться постановкой кукольного театра. Съемки проходили в апреле с пяти утра до шести вечера в пригороде Сентендре в Венгрии, где для кинопроекта построили целый городок. Когда нас привезли туда ранним утром, я была сильно впечатлена атмосферой, которую создали декораторы. Каждого из нас одели, начесали, накрасили, измазали лицо, одежду, вплоть до обуви, краской, похожей на грязь", - рассказала она. 

На съемки сериала девушка попала в результате кастинга. Во время учебы в Венгрии она обратилась в местное актерское агентство. Девушка считает, что создателей сериала "Ведьмак", которые отвечают за подбор актеров, заинтересовала ее азиатская внешность.  

"Костюмеры очень тщательно подбирали образ для каждого. И несмотря на то что в массовке участвовали десятки людей, каждому подбирали костюм и образ часами. Затем приходил главный костюмер, который утверждал образы. Бывало, что заново полностью меняли все, если подготовленные костюмы и грим не пришлись ему по вкусу", - рассказала она. 

 

Айгерим работала на площадке с известными режиссерами Аликом Сахаровым, Шарлоттой Брандстром, Алексом Гарсиа Лопесом. По ее словам, они очень педантичные люди. 

"Мы могли один эпизод снимать по 20 раз и потратить на это полдня, пока им не понравится и пока они не увидят то, что в итоге хотят увидеть на экране. Это было очень утомительно. Но это и показатель качественного и очень скрупулезного подхода к работе", - считает девушка. 

За роль в сериале "Ведьмак" девушка получила 200 долларов (около 76 тысяч тенге - прим. автора). Позже были и другие предложения от кастинг-агентства. Но Айгерим пришлось отказаться от съемок в сериалах: в приоритете учеба и новая работа в британской компании. 

"Кроме "Ведьмака", я также снималась в американском телесериале Treadstone. Там играла родительницу, и мне посчастливилось играть на одной площадке с очень известной актрисой из Южной Кореи Хан Хе-джу, которая также играла родительницу. Еще один телесериал международного производства, в котором я приняла участие, - это Ransom ("Выкуп"). Там я была коллегой главного героя, которого играл актер Люк Робертс. Он очень известный актер в Англии", - добавила Айгерим.

Айгерим Алимгожаева уже закончила обучение в магистратуре в университете Венгрии и вернулась в Казахстан. 

"Планирую, если предложат хорошую роль, сняться в интересном фильме или сериале. Первым делом планировала, когда я вернулась в Казахстан, обновить свое портфолио в базе "Казахфильма", поскольку меня еще до учебы в Венгрии приглашали на кастинги проектов Ермека Турсынова и Баян Алагузовой. Но, к сожалению, пока так и не дошла до "Казахфильма", - резюмировала она. 

 
 
 
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Публикация от Aigerim Alimgozhayeva (@aika_qazaqstan)22 Июл 2019 в 8:16 PDT

Премьера американско-польского сериала "Ведьмак", снятого по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского, состоялась 20 декабря. По сюжету ведьмак Геральт из Ривии путешествует по миру и борется с чудовищами. По мнению кинокритиков, эта фэнтезийная картина может стать альтернативой сериалу "Игра престолов". 
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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