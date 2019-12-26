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Врачи скорой помощи будут носить мобильные камеры, как полицейские

26 декабря 2019, 12:11 |  Государство

Врачи скорой помощи будут носить мобильные камеры, как полицейские. Все необходимые приказы и документы для введения этого правила будут готовы в первом квартале 2020-го года. Об этом сегодня на осмотре новых 52 машин скорой помощи рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

Фото : zakon.kz

 - Сегодня мы в таком мире живем, везде камеры, это безопасность, это споры, так вы будете защищены. Мы сейчас рассматриваем возможность включить в комплектацию одежды, так как основную помощь врачи скорой оказывают на дому, в квартире. Потом начинается, этот не так понял, этот не так увидел. Люди в стрессе, они воспринимают не так как есть. Поэтому мобильные камеры, как у полицейских, у сотрудников скорой помощи, должны быть. Я всех попрошу это в стандарт включить, не затягивать. Это все ради пациента, - сказал министр.

 Предполагается, что процесс согласования со всеми заинтересованными органами займет 2-3 месяца. После чего, этот стандарт будет введен, а приказ подписан. Приобретение камер будет происходить за счет местного бюджета.

На вопрос "зачем врачам камеры?", министр пояснил:

 - Каждая ситуация, связанная с экстренной помощью, это стрессовая ситуация. Как для пациента и его родственников, так и для врача скорой помощи. Вы видите много жалоб, претензий, конфликтов возникает и все это нужно рассматривать в правовом русле, и должна быть видеофиксация.

На данный момент камеры наблюдения установлены внутри машин скорой помощи и приемных покоях. Камеры на груди врачей скорой помощи, помогут сделать картину оказания медпомощи полной, а значит, позволят исключить лишние конфликты.
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1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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