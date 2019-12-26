Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»

Такую политологическую нишу для Касым-Жомарта Токаева подыскал Ермухамет Ертысбаев, оценивая недавнее выступление президента РК на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

Ермухамет Кабидинович - доктор политических наук, когда-то был одним из руководителей Соцпартии Казахстана, поэтому ему виднее, какой идеологический чапан одеть на президента № 2. Хотя еще не стерлись в памяти его панегирики по поводу «управляемой демократии», обеспечивающие идейное прикрытие авторитарной политической системы Нурсултана Назарбаева.

Впрочем, гибкость политического позвоночника всегда была стопроцентной гарантией выживания при любом режиме власти. Профессор Ертысбаев, называющий себя «государственником и патриотом», всей своей биографией доказывает, что приверженность «государственности» - самый надежный способ самосохранения.

На мой взгляд, с оценкой идеологических предпочтений преемника президента № 1 спешить не нужно. Как и отказывать Токаеву в самостоятельности определения политического курса страны. Этим грешат некоторые эксперты, считающие, что он под колпаком назарбаевской «библиотеки».

Пока бросается в глаза лишь то, что нынешний глава государства, много чего наобещав в первые месяцы правления, не уходит в сторону от их исполнения. В его выступлении на втором заседании НСОД были названы меры, запланированные по всем основным вопросам, которые в последнее время обсуждаются в обществе.

Другое дело - нравятся кому-то они или нет. Конечно, идея предоставить руководство некоторыми комитетами Парламента депутатам от оппозиции звучит привлекательно. Но лишь при условии наличия в законодательном органе реальной оппозиции. Равно как и снижение количественного порога членов партии с 40 000 до 20 000 для официальной регистрации еще не снимает угрозу отказа по надуманным предлогам.

Даже если все прозвучавшие предложения будут реализованы и начнут работать на институты демократии, ощутимого сдвига в сторону развития народовластия Казахстан не получит. Ибо конечный пункт этого движения - Парламент - так и останется жестко вписанным в авторитарную политическую систему.

Пока Токаев в своих высказываниях не допускает даже намека на переход к парламентской республике, чего ждет от него радикальная оппозиция. Он говорит о «первом пакете» реформ. Что будет во втором пакете, сказать сложно. Пока он удовлетворен тем, что с помощью Нацсовета идет «укрепление демократии» и «строительство новой политической культуры посредством конструктивного диалога». Вполне возможно, что в ближайшие годы Казахстан так и останется на этом этапе. Особенно если будут заметные успехи в строительстве новой политкультуры в условиях сложившейся президентской вертикали.

Есть еще один важный момент, дающий основание не ждать радикальных политических реформ. Большая часть речи Токаева посвящена мерам, связанным с повышением эффективности работы госорганов. По сути, предполагается, что госструктуры будут заниматься самосовершенствованием под воздействием эпизодических толчков со стороны общества. Станет ли эта система равнозначной заменой парламентской республике, мы узнаем через пару лет.