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elektron
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95: Вот тут не нужно лукавить. С 13-го поста вы сами пошли во снежки, да не у нас. До того ветка по теме развивалась. 8-)
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сайлау курманов
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Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»

«Токаев не допускает даже намека на переход к парламентской республике»
26 декабря 2019, 08:57 |  Мнения

Такую политологическую нишу для Касым-Жомарта Токаева подыскал Ермухамет Ертысбаев, оценивая недавнее выступление президента РК на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

Ермухамет Кабидинович - доктор политических наук, когда-то был одним из руководителей Соцпартии Казахстана, поэтому ему виднее, какой идеологический чапан одеть на президента № 2. Хотя еще не стерлись в памяти его панегирики по поводу «управляемой демократии», обеспечивающие идейное прикрытие авторитарной политической системы Нурсултана Назарбаева.

Впрочем, гибкость политического позвоночника всегда была стопроцентной гарантией выживания при любом режиме власти. Профессор Ертысбаев, называющий себя «государственником и патриотом», всей своей биографией доказывает, что приверженность «государственности» - самый надежный способ самосохранения.

На мой взгляд, с оценкой идеологических предпочтений преемника президента № 1 спешить не нужно. Как и отказывать Токаеву в самостоятельности определения политического курса страны. Этим грешат некоторые эксперты, считающие, что он под колпаком назарбаевской «библиотеки».

Пока бросается в глаза лишь то, что нынешний глава государства, много чего наобещав в первые месяцы правления, не уходит в сторону от их исполнения. В его выступлении на втором заседании НСОД были названы меры, запланированные по всем основным вопросам, которые в последнее время обсуждаются в обществе.

Другое дело - нравятся кому-то они или нет. Конечно, идея предоставить руководство некоторыми комитетами Парламента депутатам от оппозиции звучит привлекательно. Но лишь при условии наличия в законодательном органе реальной оппозиции. Равно как и снижение количественного порога членов партии с 40 000 до 20 000 для официальной регистрации еще не снимает угрозу отказа по надуманным предлогам.

Даже если все прозвучавшие предложения будут реализованы и начнут работать на институты демократии, ощутимого сдвига в сторону развития народовластия Казахстан не получит. Ибо конечный пункт этого движения - Парламент - так и останется жестко вписанным в авторитарную политическую систему.

Пока Токаев в своих высказываниях не допускает даже намека на переход к парламентской республике, чего ждет от него радикальная оппозиция. Он говорит о «первом пакете» реформ. Что будет во втором пакете, сказать сложно. Пока он удовлетворен тем, что с помощью Нацсовета идет «укрепление демократии» и «строительство новой политической культуры посредством конструктивного диалога». Вполне возможно, что в ближайшие годы Казахстан так и останется на этом этапе. Особенно если будут заметные успехи в строительстве новой политкультуры в условиях сложившейся президентской вертикали.

Есть еще один важный момент, дающий основание не ждать радикальных политических реформ. Большая часть речи Токаева посвящена мерам, связанным с повышением эффективности работы госорганов. По сути, предполагается, что госструктуры будут заниматься самосовершенствованием под воздействием эпизодических толчков со стороны общества. Станет ли эта система равнозначной заменой парламентской республике, мы узнаем через пару лет.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4665
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет новой демократической партии ничего не слыхать?
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* сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде была инфа хотят двк восстановить, не смотря что их признали экстремистской
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§ maxsaf
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4665
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
их признали экстремистской

Они теракты совершали или призывали к ним?
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* сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беглый банкир, бывшим аким из Павлодара и ещё многие были выходцами из той самой двк, может поэтому
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§ maxsaf
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4665
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Дык а в чем, собственно, экстремизм тогда?
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* сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что они хотят прогнать семью и самим прийти к власти, по двк я могу вам прочитать серию лекции, я из самых истоков слежу за этим движением, не скрываю симпатию к ним, даже во время заключения Жакиянову собирали деньги.
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§ maxsaf
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4665
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
самим прийти к власти

Так это вроде нормальное желание любой опозиционной партии. Новые демократы наверное тоже этого хотят. Их тоже признают экстремистами что-ли?
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* сайлау курманов
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спрашивайте наших карманных депутатов, это они представители народа с их молчаливого согласия и бездействия протаскивали законы над которыми смеются во всем мире, один закон про главного и его семью и их неприкасаемость, такого даже в Америке нет, это какой-то нонсенс
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§ abaika95
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2336
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для местных ДВКшников и им симпатизирующим из за границы сообщаю что по закону РК о экстремизме понятие экстремизм представляет собой

экстремизм - организация и (или) совершение: физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий от имени организаций, признанных в установленном порядке экстремистскими; физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий, преследующих следующие экстремистские цели: насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв национальной безопасности и обороноспособности государства, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном военизированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни (политический экстремизм)


Чем ДВК и занимается) при чем финансируется фиг пойми кем и преследуют фиг пойми какие цели) кроме захвата власти банкирчиком и повальных люстраций ничего существенного) к оппозиции никакого отношения не имеет)

Если в Максовской Канаде к примеру обьявится партия в которой главный призыв будет свержение власти второго Трюдо и призыв к уличным провокациям) чем ответит Трюдо?)
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§ elektron
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да много ещё чего интересного можно отвекепидировать! ;-)
Цитата:
abaika95:
насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв национальной безопасности и обороноспособности государства, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном военизированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни (политический экстремизм)

И где конкретно в ДВК такие цели? :-x Цитата:
abaika95:
И подобные события разве имели быть место?
Цитата: //организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни//
Да и как такое возможно в милитарном государстве то?
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§ abaika95
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2336
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да много ещё чего интересного можно отвекепидировать/


Из закона взял) не из википедии)


Цитата-//где конкретно в ДВК такие цели?//

Увидели только то что хотели увидеть) по остальным позициям вопросов значит нет?)
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§ elektron
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Увидели только то что хотели увидеть)

Ну каждый видит, то что хочет. От разных факторов зависит ;-) Цитата:
abaika95:
по остальным позициям вопросов значит нет?)

В таком ключе нет. Я не вижу экстремистских наклонностей.
Проблема далеко дальше кроется, смею предположить.
Хотя с произошедшей передачи власти, может и изменения какие будут.
Кое что уже наблюдается.
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§ abaika95
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2336
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//таком ключе нет. Я не вижу экстремистских наклонностей.//

Наклонностей)) ну вам из Германии плохо видно как и банкирчику из Франции)


Цитата-//Хотя с произошедшей передачи власти, может и изменения какие будут.Кое что уже наблюдается.//

Ждем аналогичных новостей из ФРГ,бабушке на покой не пора уже?) 15 лет у власти такто)
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§ elektron
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну вам из Германии плохо видно

Высоко сижу, далеко гляжу (с) :lol: Цитата:
abaika95:
Ждем аналогичных новостей из ФРГ,бабушке на покой не пора уже?)

Ну не 30-ть.
И она что террористской стала? не знал.
А так да ждите, будут. :lol:
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§ Kairat stayer
Евгений ШИБАРШИН: «Социалист и демократ…»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1603
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
такого даже в Америке нет, это какой-то нонсенс


Пробежался, пил кофе и читал Нью-Йорк Таймс, чтобы быть в курсе, что там за океаном в США замышляют, которые для некоторых здесь злобные и коварные. Ого, шеф Пентагона Марк Эспер разошёлся, отмечает, что будут сокращать и выводить военных из Африки, Ирака, Афганистана и.т.д. сосредоточаться на противостоянии с Китаем и Россией.

Подробнее здесь New York Times: https://www.nytimes.com/2019/12/24/world/africa/esper-troops-africa-china.html

[Исправлено: Kairat stayer, 26.12.2019 - 15:30]
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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