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Сабыр
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Брат,пачем будет стоить антикор на камри трицатка?))
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abaika95: Вот тут не нужно лукавить. С 13-го поста вы сами пошли во снежки, да не у нас. До того ветка по теме развивалась. 8-)
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сайлау курманов
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26.12.19 18:19
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Предпринимателей освободили от проверок на 3 года, но они обязаны сдавать кассы и выдавать чеки

26 декабря 2019, 10:34 |  Государство

Микро- и малый бизнес с 2020 года освободили от уплаты основного налога по поручению главы государства, но это не освобождает предпринимателей от сдачи кассы и выдачи чеков. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передает zakon.kz.

Иллюстративное фото курганинские-известия.рф

- Отметим, с нового года бизнесмены должны заменить старую фискальную технику на новую, с функцией передачи данных онлайн. Приказом МФ РК от 16 февраля 2018 года № 206, который утверждает перечень видов деятельности с обязательным применением контрольно-кассовые машины с функцией фиксации или передачи данных, предусмотрен полный переход на ККМ-онлайн до января 2020 года. Кроме того, предъявлены и новые требования к фискальному чеку. Теперь он должен содержать фактический адрес, где используется ККМ, цену товара за единицу, штрих-код с информацией о чеке ККМ, - рассказали в комитете.

Налоговики также рассказали о плюсах в приобретении онлайн ККМ: 
- ваш клиент легко и быстро оплачивает приобретенный товар;
- вы освобождаетесь от налогов и налоговой проверки на целых 3 года.

На сегодня в государственный реестр контрольно-кассовых машин (ККМ) включены 85 моделей онлайн касс, в том числе 15 моделей работают на мобильных устройствах, которые отвечают всем требованиям законодательства, предъявляемые к ККМ, и являются продуктом отечественных разработчиков.

Налогоплательщики вправе самостоятельно выбирать модель кассы, подходящей им для использования в предпринимательской деятельности (Реестр моделей ККМ, разрешенных к использованию на территории РК - государственный реестр ККМ, размещен на официальном сайте Комитета kgd.gov.kz)

В КГД напомнили, что за несвоевременную постановку на регистрационный учет ККМ онлайн в органах государственных доходов предусмотрено административное взыскание в виде предупреждения. Частью 2 статьи 284 КоАП РК установлено, что действия (бездействие), предусмотренные частью первой данной статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 30 МРП.
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§ Добринцофф
Re: Предпринимателей освободили от проверок на 3 года, но они...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6882
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Налоговики также рассказали о плюсах в приобретении онлайн ККМ:
- ваш клиент легко и быстро оплачивает приобретенный товар;

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37176

А без онлайн ККМ он долго и мучительно оплачивает?
:lol:
Цитата:
- вы освобождаетесь от налогов и налоговой проверки на целых 3 года.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37176

Вот это действительно помощь,особенно для начинающих,помню как я 15 лет назад оплачивал свой первый налог 45000тнг,огромнейшая сумма по тем временам,платить было нечем,кое как вытащив с оборота эти деньги,заплатил.
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* сайлау курманов
Re: Предпринимателей освободили от проверок на 3 года, но они...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я таскал товар из Челябинска, помню на нашей таможне, даже трудно назвать этот вагончик, был толстый казах который дотошно проверял накладные и сверял с товаром, пока моя подруга не стала истерить и падать в обморок, на третий раз номер не прошел, пришлось платить
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1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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