Миф 1: Грипп – это простуда

Головные боли, слабость, температура выше 37, кашель и заложенный нос – по первым симптомам грипп легко перепутать с другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

Грипп – одна из разновидностей ОРВИ, но, в отличие от простых вирусных заболеваний, он чреват серьёзными осложнениями, а в особо тяжёлых случаях смертью.

Возможности современной медицины позволяют относительно быстро реагировать на появление новых штаммов вируса, и таких жертв, как сто лет назад, когда эпидемия уносила по 50-100 миллионов жизней, больше нет. Но универсального лекарства от гриппа человечество тоже пока не придумало. По оценкам ВОЗ, каждый год в 3-5 миллионах случаев эпидемия гриппа протекает в тяжёлой форме, и от неё умирают от 290 000 до 650 000 человек.

Иногда грипп путают с простудой – народной интерпретацией многих стандартных недугов, вызванных переохлаждением и заболеванием верхних дыхательных путей, в том числе из-за вирусных инфекций. Но диагноза "простуда" нет в Международной классификации болезней, а для гриппа характерны более высокая температура – от 38,5 до 40 градусов, ярко выраженная боль в горле, головная боль, повышенное потоотделение, слабость, озноб и иногда рвота c диареей.

Миф 2: Если грипповал в прошлом году, в этом точно не заболеешь

В зависимости от формы гриппа инкубационный период длится от двух до пяти дней. Тяжесть протекания болезни может зависеть от общей работы иммунитета, возраста, наличия прививки и не только. Вирус гриппа часто мутирует, и устойчивость иммунитета к нему автоматически обнуляется, даже если человек переболел в прошлом сезоне. Поэтому каждый год организму приходится заново вырабатывать антитела для противостояния болезни.

ВОЗ выделяет четыре основных типа гриппа – А, B, C и D. Первые два вызывают сезонные эпидемии, циркулирующие по всему миру.

Вирусы гриппа А – наиболее распространённая форма болезни среди людей и животных. В зависимости от комбинации белков гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (N) на поверхности вируса, существует множество их вариаций. У первого белка 18 различных подтипов, а у второго – 11.

За последние 500 лет человечество пережило по меньшей мере 15 пандемий. В большинстве случаев они вызваны смешением человеческого вируса с фрагментами генома вирусов, распространяемых у животных. В частности у свиней и птиц. Поэтому иммунитет человека их не распознаёт. К известным подтипам относятся штаммы птичьего гриппа A(H5N1) и A(H9N2) и свиного – A(H3N2) и A(H1N1). Последний, он же A (H1N_ dm09), вызвал пандемию свиного гриппа 2009 года, сменив предыдущий сезонный вирус.

Инфицирование людей любым зоонозным гриппом случается в основном из-за прямого контакта с больным животным или загрязнённой окружающей средой, но от человека к человеку такой тип вируса не передаётся. Наиболее опасными и чаще всего приводящими к летальному исходу считаются штаммы A(H5) и A(H7N9). Они гораздо опаснее сезонных гриппозных инфекций.

Вирусы гриппа В – распространяются только среди людей и обычно вызывают менее тяжёлую реакцию, чем тип А. Вирусы группы B также регулярно меняют структуру и подразделяются на линии. К циркулирующим в настоящее время относятся линии В/Ямагата и В/Виктория.

Вирусы гриппа С – редкие и обычно вызывают лёгкие инфекции, не представляющие серьёзную угрозу для общества.

Вирусы группы D – преимущественно инфицируют крупный рогатый скот и не вызывают заболевания у человека.

Миф 3: Грипп быстро распространяется только в людных местах

Считается, что пик заболевания приходится на самые холодные месяцы в году, хотя влияние холода на распространение вирусных инфекций долгое время считалось спорным. Широкое распространение гриппа в зимние месяцы врачи и учёные долгое время связывали с тем, что люди больше времени проводят в помещениях, контактируя с потенциальными перегонщиками вирусов.

Другое объяснение – снижение в организме укрепляющего иммунитет витамина D из-за недостатка солнца в зимние месяцы. Либо можно во всём обвинить холод, из-за которого в носу сужаются кровеносные сосуды. Это мешает белым кровяным тельцам, убивающим микробы, добираться до слизистой носа и бороться с вирусами.

Все три перечисленных фактора, безусловно, способствуют распространению гриппа, но есть и другие объяснения. Согласно научным исследованиям, грипп активно распространяется как в сухой морозной среде, так и в тёплой и влажной. Ещё в 1960 году учёные выяснили, что возбудители острых респираторных заболеваний быстрее распространяются при температуре тела 33° С, чем 37° С.

Наблюдения почти шестидесятилетней давности подкрепили исследования учёных Йельского университета 2015 года на мышах. Исследователи подтвердили, что низкие температуры вызывают изменения в иммунной системе, позволяющие вирусам воспроизводиться практически беспрепятственно. Наблюдая за клетками в носовой полости мышей при температуре 33° С и 37° С, учёные обнаружили понижение активности генов, продуцирующих противовирусный белок интерферон, при более низкой температуре.

Сравнив результаты наблюдений за климатическими изменениями со статикой заболеваемости гриппом за 30 лет, исследователи Колумбийского университета также обнаружили взаимосвязь эпидемий вируса с относительной влажностью воздуха. Несмотря на осадки, зимой воздух становится суше, чем в тёплый сезон. Кашляя или чихая, заражённый человек распространяет мелкие капли. Если во влажном воздухе они оседают, то в сухом – распадаются на более мелкие частицы, задерживаясь в воздухе на несколько часов или даже дней.

Миф 4: Прививка от гриппа не спасёт

Пока наиболее действенным методом защитить себя от гриппа остаётся прививка. В среднем она снижает риск болезни на 60 процентов, а её действия хватает на 7-9 месяцев. В идеале прививаться нужно в сентябре-ноябре, но, учитывая, что загрипповать можно и в мае, сроки не критичны. Только стоит учитывать срок выработки иммунитета. Обычно он формируется 21 день, поэтому вакцинироваться в разгар эпидемии нет смысла.

По оценкам ВОЗ, тяжёлым осложнениям или болезням в результате гриппа особенно подвержены беременные женщины, дети в возрасте до 59 месяцев, пожилые люди, а также обладатели хронических болезней и люди с ослабленным иммунитетом. Этим же категориям особенно рекомендуется прививаться, за исключением младенцев до шести месяцев, и тем, у кого аллергия на различные компоненты прививки. Например, на куриные яйца.

В изготовлении большинства противогриппозных вакцин используются 9-12-дневные оплодотворённые куриные яйца, куда вводится вакцинный вирус для его размножения. Потом из ячного вируса извлекают вирус и частично нейтрализуют его специальными химическими веществами. Итогом очищения внешних вирусных белков становится антиген – активный ингредиент вакцины.

Наиболее подверженными эпидемии гриппа считаются люди старше 65 лет, на которых приходится от 80 до 90% осложнений и летальных исходов. Учитывая, что с возрастом клетки, отвечающие за создание антител, теряют гибкость, производители выпускают специальные вакцины для пожилых людей с учётом возрастных особенностей организма.

Миф 5: Антибиотики решают все проблемы

Антибиотики нужны для лечения бактериальных, а не вирусных инфекций, поэтому пить их в случае гриппа скорее всего будет бесполезно. Либо прописать их должен врач. Высокая температура допускается три дня, а болезни, помимо лекарств, также должен противостоять иммунитет. В случае злоупотребления антибактериальной терапией, микроорганизмы выработают устойчивость к принимаемому лекарству, и в следующий раз оно может не помочь. Также необходимо учитывать возраст больного, особенно если это маленький ребёнок.

К сожалению, пока не существует стопроцентно эффективной профилактики против гриппа, но есть несколько базовых рекомендаций, сокращающих риски. В первую очередь, это поддержание оптимального микроклимата в помещениях частого пребывания: регулярная влажная уборка, проветривание и увлажнение воздуха. Не стоит забывать почаще мыть руки, особенно после общественного транспорта.

В случае проживания с заражённым человеком в одной квартире, необходимо изолировать его в отдельную комнату и максимально сократить контакт. Больной человек может заразить в первые 5-7 дней с начала болезни. Ему также необходимо регулярно проветривать помещение, утилизировать использованные платки, пользоваться отдельной посудой и другими предметами личного применения.

Важно помнить, что слизистая оболочка – опора местного иммунитета. Сухость во рту или носу сигнализирует о неготовности иммунитета к встрече с вирусом. В случае частых контактов с болеющими людьми стоит регулярно полоскать ротовую полость и закапывать нос солевым раствором.