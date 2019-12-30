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Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь

30 декабря 2019, 08:53 |  Государство

В новогоднюю ночь казахстанцы услышат обращение нового избранного президента Касым-Жомарта Токаева, передает Sputnik Казахстан.

Фото: Официальный сайт президента Республики Казахстан

Нурсултан Назарбаев впервые не обратится к казахстанцам с новогодним поздравлением в полночь в эфире республиканских каналов.

С наступающим 2020 годом граждан поздравит новый избранный президент Касым-Жомарт Токаев. Ожидается, что глава государства озвучит свои пожелания, подведет краткий итог уходящего года и обозначит перспективы наступающего.

Первое поздравление президента Назарбаева с Новым годом

Нурсултан Назарбаев поздравлял казахстанцев с Новым годом на протяжении всей Независимости.

В архивах также есть текст выступления от 31 декабря 1990 года. Тогда Назарбаев был президентом Казахской ССР, первым секретарем ЦК Компартии Казахстана.

"Мы не можем сейчас позволить себе ссориться в нашем общем доме. Слишком дорого сегодня время, слишком много нами упущено, слишком велика цена нашего общего с вами выбора, чтобы утратить созданное отцами и дедами", - говорил Назарбаев.

А 31 декабря 1991 года глава независимого Казахстана произнес слова:

"Год прошел под знаком избавления суверенных республик от унитарного прошлого. Вы знаете, сколько усилий мне пришлось приложить, на какие компромиссы идти, чтобы не допустить окончательного развала страны". 

Последнее обращение президента в канун Нового года

В последние секунды 2018 года Назарбаев поблагодарил всех жителей за успехи, достигнутые страной. Он отметил, что главным событием года стало 20-летие "прекрасной Астаны, ставшей ярким символом широкой и открытой души казахстанцев".

 

Дан старт масштабным мерам по повышению качества жизни и росту благосостояния граждан, начаты реформы в судебной и правоохранительной системе, отмечал он.

"Хочу выразить свою искреннюю признательность каждому из вас за вклад в процветание нашей родины!" – сказал Елбасы.

Где записывают обращение президента

Обычно Нурсултан Назарбаев записывал новогоднее обращение в резиденции - Акорде. На фоне первого президента всегда была украшенная игрушками нарядная елка. В 2018-м пушистое дерево – символ праздника – было белого цвета.

В Акорде в этом году установили елку, макушка которой буквально упирается в массивную люстру. Ее нарядили синими, золотыми и красными шариками.

Отставка Назарбаева

Нурсултан Назарбаев в эфире телеканалов подписал указ о своей отставке с поста президента Казахстана с 20 марта 2019 года.

Назарбаев сохранил статус Елбасы – Лидера нации, остался председателем Совета Безопасности, партии Nur Otan и членом Конституционного совета.

 

 В июне 2019 года Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах главы республики, он заручился поддержкой 70,96% избирателей.
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Комментарии к новости
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§ Сабыр
Re: Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и не надо нам его поздравления. Человек уже в таком пчтенном возрасте надо бы уже под пледиком сидеть и нянчить праправнуков.
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§ alex_60
Re: Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Фото: Официальный сайт президента Республики Казахстан///

Фото не то президент уже другой.
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§ юля елиссева
Re: Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1490
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 30.12.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни разу не смотрела поздравления Назарбаева. Токаева тоже смотреть не собираюсь
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§ abaika95
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2375
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.12.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ни разу не смотрела поздравления Назарбаева. Токаева тоже смотреть не собираюсь///


А кого смотрите?) Путина как я понял тоже думаю нет) Зеленского?)
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§ юля елиссева
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1490
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 30.12.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зеленского?)

дебаты Зенленского с Порошенко смотрела с огромным удовольствием и грустила от того, что у нас в авторитарном государстве подобных дебатов не будет еще долгие десятилетия.
Цитата:
abaika95:
А кого смотрите?)

Да вообще зомбоящик не включаю, тем более в ночь новогоднюю.
Но, спасибо нурлыбот за идею. Нарушу традицию и посмотрю поздравление Зеленского.
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§ Victor Yang
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12313
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.12.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Нарушу традицию и посмотрю поздравление Зеленского.

В 4.00 по нашему времени.
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§ alex_60
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравит, даже не сомневаюсь.
Типа на улицу выйдет прогуляться,
А тут ёлочка и хабар.
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§ alex_60
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по факту последнее поздравление, которое
Помню, я устал, я ухожу.
Потом Путин с Медведевым вдвоём на Красной площади.
Где Токаева смотреть даже не знаю.
Москва в какое время тоже непонятно.
Так что приходится самому речь толкать.

[Исправлено: alex_60, 30.12.2019 - 13:48]
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§ abaika95
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2375
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.12.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но, спасибо нурлыбот за идею//



Незачто ЗЕбот)УКРбот) КВНбот или 95кварталобот)
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§ Я
Re: Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 30.12.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам не кажется странным , что
Цитата:
юля елиссева:
в авторитарном государстве

возможно
Цитата:
юля елиссева:
дебаты Зенленского с Порошенко смотрела
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§ Lex
Re: Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.12.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Уж лучше быть укр ботом, чем нур-мур ботом. Без 5 копеек жить сложно, да? Интересно, какая з/п у нурботов? То бишь у профессиональных спамщиков от нур? )
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§ Сергей_я
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2836
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 30.12.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Но, спасибо нурлыбот за идею. Нарушу традицию и посмотрю поздравление Зеленского.

Значит ТНТ 4 будете смотреть. Там таких деятелей каждый второй. Или каждый первый даже. Каждый второй это обычное ТНТ.
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§ alex_60
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
дебаты Зенленского с Порошенко смотрела с огромным удовольствием


Зеленский. Так правильно.
Шоу так себе было.
Ну Геращенко упала. Бумажка с текстом на русском языке. У Зеленского.
Порошенко вообще никакой.
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§ abaika95
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2375
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.12.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Уж лучше быть укр ботом, чем нур-мур ботом.//


Чем лучше?) что Путина и Россию можно обси**ь и за это деньги получать?)


Цитата-//Без 5 копеек жить сложно, да?//

Незнаю не в России живу) как без 5 копеек там живётся людям незнаю)
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§ alex_60
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Уж лучше быть укр ботом,


А просто человеком со своим мнением вы считаете нельзя быть?

[Исправлено: alex_60, 30.12.2019 - 15:02]
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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