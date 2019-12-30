В новогоднюю ночь казахстанцы услышат обращение нового избранного президента Касым-Жомарта Токаева, передает Sputnik Казахстан.
Фото: Официальный сайт президента Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев впервые не обратится к казахстанцам с новогодним поздравлением в полночь в эфире республиканских каналов.
С наступающим 2020 годом граждан поздравит новый избранный президент Касым-Жомарт Токаев. Ожидается, что глава государства озвучит свои пожелания, подведет краткий итог уходящего года и обозначит перспективы наступающего.
Первое поздравление президента Назарбаева с Новым годом
Нурсултан Назарбаев поздравлял казахстанцев с Новым годом на протяжении всей Независимости.
В архивах также есть текст выступления от 31 декабря 1990 года. Тогда Назарбаев был президентом Казахской ССР, первым секретарем ЦК Компартии Казахстана.
"Мы не можем сейчас позволить себе ссориться в нашем общем доме. Слишком дорого сегодня время, слишком много нами упущено, слишком велика цена нашего общего с вами выбора, чтобы утратить созданное отцами и дедами", - говорил Назарбаев.
А 31 декабря 1991 года глава независимого Казахстана произнес слова:
"Год прошел под знаком избавления суверенных республик от унитарного прошлого. Вы знаете, сколько усилий мне пришлось приложить, на какие компромиссы идти, чтобы не допустить окончательного развала страны".
Последнее обращение президента в канун Нового года
В последние секунды 2018 года Назарбаев поблагодарил всех жителей за успехи, достигнутые страной. Он отметил, что главным событием года стало 20-летие "прекрасной Астаны, ставшей ярким символом широкой и открытой души казахстанцев".
Дан старт масштабным мерам по повышению качества жизни и росту благосостояния граждан, начаты реформы в судебной и правоохранительной системе, отмечал он.
"Хочу выразить свою искреннюю признательность каждому из вас за вклад в процветание нашей родины!" – сказал Елбасы.
Где записывают обращение президента
Обычно Нурсултан Назарбаев записывал новогоднее обращение в резиденции - Акорде. На фоне первого президента всегда была украшенная игрушками нарядная елка. В 2018-м пушистое дерево – символ праздника – было белого цвета.
В Акорде в этом году установили елку, макушка которой буквально упирается в массивную люстру. Ее нарядили синими, золотыми и красными шариками.
Отставка Назарбаева
Нурсултан Назарбаев в эфире телеканалов подписал указ о своей отставке с поста президента Казахстана с 20 марта 2019 года.
Назарбаев сохранил статус Елбасы – Лидера нации, остался председателем Совета Безопасности, партии Nur Otan и членом Конституционного совета.
В июне 2019 года Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах главы республики, он заручился поддержкой 70,96% избирателей.
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