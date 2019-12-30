Нурсултан Назарбаев впервые не обратится к казахстанцам с новогодним поздравлением в полночь в эфире республиканских каналов.

С наступающим 2020 годом граждан поздравит новый избранный президент Касым-Жомарт Токаев. Ожидается, что глава государства озвучит свои пожелания, подведет краткий итог уходящего года и обозначит перспективы наступающего.

Первое поздравление президента Назарбаева с Новым годом

Нурсултан Назарбаев поздравлял казахстанцев с Новым годом на протяжении всей Независимости.

В архивах также есть текст выступления от 31 декабря 1990 года. Тогда Назарбаев был президентом Казахской ССР, первым секретарем ЦК Компартии Казахстана.

"Мы не можем сейчас позволить себе ссориться в нашем общем доме. Слишком дорого сегодня время, слишком много нами упущено, слишком велика цена нашего общего с вами выбора, чтобы утратить созданное отцами и дедами", - говорил Назарбаев.

А 31 декабря 1991 года глава независимого Казахстана произнес слова:

"Год прошел под знаком избавления суверенных республик от унитарного прошлого. Вы знаете, сколько усилий мне пришлось приложить, на какие компромиссы идти, чтобы не допустить окончательного развала страны".

Последнее обращение президента в канун Нового года

В последние секунды 2018 года Назарбаев поблагодарил всех жителей за успехи, достигнутые страной. Он отметил, что главным событием года стало 20-летие "прекрасной Астаны, ставшей ярким символом широкой и открытой души казахстанцев".

Дан старт масштабным мерам по повышению качества жизни и росту благосостояния граждан, начаты реформы в судебной и правоохранительной системе, отмечал он.

"Хочу выразить свою искреннюю признательность каждому из вас за вклад в процветание нашей родины!" – сказал Елбасы.

Где записывают обращение президента

Обычно Нурсултан Назарбаев записывал новогоднее обращение в резиденции - Акорде. На фоне первого президента всегда была украшенная игрушками нарядная елка. В 2018-м пушистое дерево – символ праздника – было белого цвета.

В Акорде в этом году установили елку, макушка которой буквально упирается в массивную люстру. Ее нарядили синими, золотыми и красными шариками.

Отставка Назарбаева

Нурсултан Назарбаев в эфире телеканалов подписал указ о своей отставке с поста президента Казахстана с 20 марта 2019 года.

Назарбаев сохранил статус Елбасы – Лидера нации, остался председателем Совета Безопасности, партии Nur Otan и членом Конституционного совета.

В июне 2019 года Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах главы республики, он заручился поддержкой 70,96% избирателей.