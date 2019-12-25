Девять точек распространения снюсов обнаружили за 2 дня в Костанае

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области за 2 дня проверок обнаружил в Костанае 9 точек распространения некурительных табачных и бестабачных изделий - снюсов.

Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил на брифинге руководитель департамента Орал БЕКМАГАМБЕТОВ. Он отметил, что учёт подростков, которые употребляют снюсы, ведётся не везде. Например, в Алматы в этом году 50 детей и подростков попали в больницу после отравления снюсами. В Костанайской области такие случаи не зафиксированы.

- Я сам интересовался по линии скорой помощи, таких случаев по Костанайской области нет, - пояснил Бекмагамбетов. - Но это не говорит о том, что дети не подвергаются воздействию снюсов. 24 декабря мы за несколько часов промониторили несколько крупных торговых центров Костаная. Надо сказать, что наши предприниматели достаточно законопослушны - они признавались, что продавали снюсы раньше, а сейчас их убрали с прилавков. Тем не менее, в 9 точках мы снюсы обнаружили.

Снюсы ослабляют иммунитет, увеличивают риск развития онкологических заболеваний, повышают раздражительность и могут негативно отразиться на работе всей центральной нервной системы. 12 декабря главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин подписал постановление о запрете ввоза, применения, реализации и распространения некурительных табачных и бестабачных изделий снюс.

Сотрудники костанайского департамента выдали владельцам 9 торговых точек копии этого постановления. Такую работу проведут во всех предполагаемых местах продажи снюсов.

Также они купили для исследования 3 пробы снюсов. По итогам экспертизы на 2 г продукта приходится от 2 мг до 5 мг никотина. Цена одного пакетика - всего 250 тенге.

Чтобы провести проверку и привлечь продавцов к ответственности, необходимо письменное обращение в департамент контроля качества. Сделать это можно по адресам: пр. Аль-Фараби, 113 и ул. Амангельды, 96. Проверку микробизнеса по заявлению сотрудники проведут в течение пяти дней, малого и среднего - десяти дней. Наказанием для нарушителей, в соответствии со ст. 462 КоАП РК, будет штраф в размере от 265 000 до 1 325 000 тенге, в зависимости от масштабов бизнеса.

- Насколько мне известно, в некоторых благополучных школах в младшем и среднем звене были выявлены факты массового употребления снюсов. То есть, детей снюсами снабжают старшие сверстники. Известны ли вам такие факты и каким образом вы собираетесь работать со школами? - спросила спикера собственный корреспондент «Казахстанской правды» Евгения ЕРМАКОВА.

- Нам такие факты неизвестны, обращений не было, - ответил Орал Бекмагамбетов. - Если установить барьер в торговых точках достаточно просто и быстро под подпись, то работа со школами - тот глобальный объект, по которому нужно работать постоянно. Нужно проинформировать об опасности снюсов родителей через СМИ, создать рабочие группы на уровне исполнительной власти с вовлечением всех структур образования, которые бы проводили активную разъяснительную работу среди родителей и школьников. Данной проблемой мы только начали заниматься. Я на себя всё одеяло тянуть не хочу, ответственность, что снюсы не будут появляться в школах, департамент на себя взять не может. Все функции разграничены. Наши функции пока - довести сведения о запрете до предпринимателей и оказывать содействие в пропаганде вреда снюсов.

Фото Георгия ГОВОРОВА