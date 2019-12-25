Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года, чтобы собрать праздничный стол?

Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 28 декабря, на территории крытого павильона по пр. Абая, 34 (район ТД "Емшан"). Начало распродажи - в 9.00.

Фото из архива "НГ"

На ярмарку привезут мясную и молочную продукцию, муку высшего и первого сортов, колбасы, рыбу, крупы, макаронные изделия, яйца, сахар, картофель, овощи, масло и мёд.

В пресс-службе акимата Костаная предоставили "НГ" рекомендуемые цены.