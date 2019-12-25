Форум
Добринцофф
На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
По Затоболовке много таких стай бегает,я то на машине мне пофиг конечно ,а если на ребёнка не дай бог нападут.
25.12.19 20:13
Vit
Рыба или рыбоящер? Чей скелет нашли в Качарском карьере ССГПО?
Судя по строение костей, это ихтиандр. Прародитель всех рыб на земле. Ещё два года назад наш великий учёный, доктор наук Бесенов Б. К. доказал что Казахстан является прародиной человечества. Правда...
25.12.19 19:46
Кушмурунец23
Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки
"товарищи" крышевателей наркоты и родственники насильников, вот какое общество создал Отец за годы "восстановления" после "разрухи" в нашем независимом государстве. 28...
25.12.19 19:46
Кушмурунец23
Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки
А как на счет судейских первого суда? Их никто не будет судить? Или там прокурор был такой? 2,5 и 5 лет ? Если бы народ не стал роптать, то все бы "успешно" сошло с рук! И ведь все легко...
25.12.19 19:37
таноми52
Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки
Он не мог прийти в 6-ой вагон без предварительного сговора. Умбеталиев купил презерватив на одной из станций, еще не познакомившись с потерпевшей, а только увидев ее. Источник:www.ng.kz Видимо,...
25.12.19 17:39
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года, чтобы собрать праздничный стол?

Георгий ГОВОРОВ

25 декабря 2019, 14:49 |  Общество

Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 28 декабря, на территории крытого павильона по пр. Абая, 34 (район ТД "Емшан"). Начало распродажи - в 9.00.

Фото из архива "НГ"

На ярмарку привезут мясную и молочную продукцию, муку высшего и первого сортов, колбасы, рыбу, крупы, макаронные изделия, яйца, сахар, картофель, овощи, масло и мёд.

В пресс-службе акимата Костаная предоставили "НГ" рекомендуемые цены.

Наименование продукции

Рекомендуемые
цены, тенге

говядина

1350-1500

свинина

1150-1300

баранина

1300-1500

конина

1500-1700

мясо птицы (куры)

750-850

колбаса вареная

900-1000

колбаса полукопченая

1100-1600

молоко 1,5-2,5%

210

масло сливочное

1000-1600

масло СПРЭД

500

яйцо С-1

230

макаронные изделия

165

мука высший сорт

140-150

мука первый сорт

99-125

сахар

150

мед

1500

рис

290

масло растительное

330-390

картофель

97

морковь

105

лук

85

капуста

145

свекла

70

 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.12.19 18:11 Девять точек распространения снюсов обнаружили за 2 дня в Костанае
25.12.19 16:53 Нигматулин о работе по удалению запрещённого контента в интернете: У семи нянек дитя без глазу
25.12.19 16:26 Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки
25.12.19 16:01 О погоде до конца недели и предварительный прогноз на 31 декабря сообщили костанайские синоптики
25.12.19 13:42 Охотился без лицензии - у жителя посёлка Карабалык изъяли туши кабана и косуль
25.12.19 13:28 Пересадка органов и обязательная вакцинация. О чём говорили на слушаниях по проекту кодекса о здоровье?
25.12.19 11:50 Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
25.12.19 09:38 Рыба или рыбоящер? Чей скелет нашли в Качарском карьере ССГПО?
25.12.19 09:34 Последнее солнечное затмение в 2019 году – когда и где смотреть
25.12.19 08:59 Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ drakon
Re: Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18172
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый раз одни и теже рекомендуемые цены.
Послали бы Ольгу Л. с Георгием Г., пусть бы
закупились, на новый год. А потом рассказали,
во сколько это им - обошдось... :lol: :oops:
Профайл

§ alex_60
Re: Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
масло сливочное смотрю подорожало.
было 1500,стало 1600.
Профайл

§ alex_60
Re: Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гуси интересно будут.
в списке нет.
я правда уже купил . сравнить.
Профайл

§ abaika95
Re: Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года,...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Послали бы Ольгу Л. с Георгием Г., пусть бызакупились, на новый год. А потом рассказали,во сколько это им - обошдось.//



Здравая идея,поддерживаю) только надо чтобы журналисты по отдельности закупались у разных продавцов а потом можно сравнить цена-качество)
Профайл

§ drakon
Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года, чтобы собрать праздничный стол?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18172
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я правда уже купил . сравнить.

Просрочится - до 6 января... :lol:
Профайл

§ alex_60
Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года, чтобы собрать праздничный стол?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
до 6 января..


а чего ему делать до 6?
его день- 31 вечером.
сегодня купил.

[Исправлено: alex_60, 25.12.2019 - 15:10]
Профайл

§ drakon
Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года, чтобы собрать праздничный стол?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18172
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
его день- 31 вечером.

Так гусь - Рождественский?
Или Новогодний?
Говорить правильно - нужно... :lol: :oops:
Профайл

§ maxsaf
Re: Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
было 1500,стало 1600.

А я еще пару раз после последнего спора покупал по 2.97$ за lb. ))
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо обратилась с открытым письмом к президенту Казахстана, призвав заменить практику уничтожения бродячих животных на их стерилизацию и чипирование. Нужно ли прислушаться к этой просьбе?
Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.
4 % 4.9%
Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
45 % 45.8%
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
6 % 6.3%
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
42 % 43.0%
Проголосовало: 142

Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 3
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх