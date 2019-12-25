Сколько потратят костанайцы на последней ярмарке 2019 года, чтобы собрать праздничный стол?
Георгий ГОВОРОВ
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 28 декабря, на территории крытого павильона по пр. Абая, 34 (район ТД "Емшан"). Начало распродажи - в 9.00.
Фото из архива "НГ"
На ярмарку привезут мясную и молочную продукцию, муку высшего и первого сортов, колбасы, рыбу, крупы, макаронные изделия, яйца, сахар, картофель, овощи, масло и мёд.
В пресс-службе акимата Костаная предоставили "НГ" рекомендуемые цены.
|
Наименование продукции
|
Рекомендуемые
|
говядина
|
1350-1500
|
свинина
|
1150-1300
|
баранина
|
1300-1500
|
конина
|
1500-1700
|
мясо птицы (куры)
|
750-850
|
колбаса вареная
|
900-1000
|
колбаса полукопченая
|
1100-1600
|
молоко 1,5-2,5%
|
210
|
масло сливочное
|
1000-1600
|
масло СПРЭД
|
500
|
яйцо С-1
|
230
|
макаронные изделия
|
165
|
мука высший сорт
|
140-150
|
мука первый сорт
|
99-125
|
сахар
|
150
|
мед
|
1500
|
рис
|
290
|
масло растительное
|
330-390
|
картофель
|
97
|
морковь
|
105
|
лук
|
85
|
капуста
|
145
|
свекла
|
70
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