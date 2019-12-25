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Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева

Tengrinews.kz

25 декабря 2019, 11:50 |  Общество

Спикер сената Дарига Назарбаева сообщила, что в 2020 году намерена поднять на парламентских слушаниях вопросы гендерного равенства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов ©

"На будущий год мы запланировали семь парламентских слушаний. Я встречалась с Альянсом женских сил. Интересное очень было обсуждение - о законодательном урегулировании женского вопроса, наболевших вопросах по дискриминации женщин после 45. Оказывается, у нас в обществе мужчины считают, что 45-летние женщины - это уже пожилые люди, им даже в банках не дают кредиты. Я предложила провести слушания в том числе и по вопросам гендерного равенства, семейно-бытовых, брачных отношений, положения женщин в обществе, семье, в компаниях", - рассказала Назарбаева на встрече с журналистами.

По ее словам, в политику должно быть вовлечено больше женщин.

"Именно в политику, где принимаются решения, чтобы женщины влияли на принятие решений. Потому что проблемы женщин могут решать только сами женщины. О чем мы сегодня и договорились. Я их призвала, чтобы они поддерживали друг друга, активно участвовали в выборах в маслихаты, чтобы в Мажилис пришло побольше женщин, в Сенате, я мечтаю, чтобы было больше женщин", - заключила Назарбаева.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гендерное равенство.
кто в курсе казахского менталитета,традиций предков.
эти вещи совместимые?
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§ abaika95
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//им даже в банках не дают кредиты.//


Это что вообще?) в банках вроде всем подряд дают,только приди)



Цитата-//кто в курсе казахского менталитета,традиций предков.эти вещи совместимые?//


Вообще у Казахов в отличии от других восточный наций очень сильно развито почитание женщины и уважения к взрослым апашкам) сказался кочевой образ жизни и всетаки вековая удаленность от мусульманских догматичных городских центров средней азии)
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§ maxsaf
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне одному кажется, что вас к чему-то готовят? :lol:
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§ CrazyBeaver
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 25.12.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Само государство старит женщин,после скольки лет женщина считается старородящей? После 28? Поднятием пенсионного возраста омолодить хотят?
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§ Тот самый
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дарига:
Встречалась с Альянсом женских сил.


Цитата:
Дарига:Оказывается, у нас в обществе мужчины считают, что 45-летние женщины - это уже пожилые люди


И? Первым указом будет требование считать женщин молодыми до 100 лет? :lol: :lol: :lol:

Женщин у нас больше, чем мужчин. Неужели хочет получить это большинство на выборах (с такими-то поднятыми вопросами)? И одновременно одобрение на Западе.

P.s. А в политику нужно привлекать больше адекватных людей, любого пола.
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§ alex_60
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6610
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может не надо равенства.
равенство ради равенства к добру не приведет.
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§ сайлау курманов
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3353
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.12.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ни день, какие-то мысли и заключения от этой персоны, неужели амбиции выше здравого смысла, мне кажется она не тянет быть ферзей
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* Vit
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8704
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
, у нас в обществе мужчины считают, что 45-летние женщины - это уже пожилые люди

Ну незнаю. Иной раз встречаешь женщин и старше, худых и пухленьких, которые могут так себя показать, что слюнки бегут))) фору дадут любой молодой. ;-)
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§ 3DO
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 25.12.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "45-летние женщины - это уже пожилые люди, им даже в банках не дают кредиты"
Что?
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§ 3DO
Re: Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2002
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 25.12.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "проблемы женщин могут решать только сами женщины"
Женщины зачастую не могут даже решить проблему, а какое платье одеть в гости: красное или крапинку.
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§ maxsaf
Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4660
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Женщины зачастую не могут даже решить проблему, а какое платье одеть в гости: красное или крапинку.

А еще иногда у них ступор бывает, ни крикнуть, ни пошевелиться, ни слова сказать. На кухне еще куда ни шло, а в политику со ступором лучше не лезть. :lol:
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