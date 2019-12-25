Мужчины считают 45-летних женщин пожилыми - Назарбаева

Спикер сената Дарига Назарбаева сообщила, что в 2020 году намерена поднять на парламентских слушаниях вопросы гендерного равенства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"На будущий год мы запланировали семь парламентских слушаний. Я встречалась с Альянсом женских сил. Интересное очень было обсуждение - о законодательном урегулировании женского вопроса, наболевших вопросах по дискриминации женщин после 45. Оказывается, у нас в обществе мужчины считают, что 45-летние женщины - это уже пожилые люди, им даже в банках не дают кредиты. Я предложила провести слушания в том числе и по вопросам гендерного равенства, семейно-бытовых, брачных отношений, положения женщин в обществе, семье, в компаниях", - рассказала Назарбаева на встрече с журналистами.

По ее словам, в политику должно быть вовлечено больше женщин.

"Именно в политику, где принимаются решения, чтобы женщины влияли на принятие решений. Потому что проблемы женщин могут решать только сами женщины. О чем мы сегодня и договорились. Я их призвала, чтобы они поддерживали друг друга, активно участвовали в выборах в маслихаты, чтобы в Мажилис пришло побольше женщин, в Сенате, я мечтаю, чтобы было больше женщин", - заключила Назарбаева.