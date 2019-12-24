Реконструкция городского пляжа, школа бокса вместо картинг-центра, благоустройство скверов - на что потратят бюджет Костаная в 2020 году?

Доходы городского бюджеты и расходы из него на 2020-2022 годы обсудили сегодня, 24 декабря, на очередной сессии депутаты маслихата Костаная.

- В связи с передачей с 2020 года местным бюджетам корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса ежегодно в городской бюджет дополнительно будет поступать порядка 10 млрд тенге, - сообщила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Марина ТЕНЬГАЕВА. - В целом рост налогов составит 6,7% в год. Доходная часть бюджета, с учетом трансфертов и кредитов, в 2020 году составит 82,7 млрд тенге, что на 18,4 млрд тенге больше уровня текущего года. Объем изъятий в 2020 году составит 16,4 млрд тенге, что в 2 раза больше, чем в 2019 году.

Основные расходы, как обычно, предусмотрены на систему образования, развитие жилищного строительства, дорожную и инженерную инфраструктуру. На систему образования в 2020 году планируется направить более 19 млрд тенге, в том числе на доплаты педагогам - 4,3 млрд тенге, на окончание ремонта ясли-сада № 3 - 52,3 млн тенге, средней школы № 30 - 411,4 млн тенге, средней школы № 17 - 738,5 млн тенге.

На 2021 год запланирован ремонт СШ № 6 и ясли-сада № 27, текущий ремонт музыкальной школы по ул. Пушкина и корпуса музыкальной школы по ул. Павлова общей стоимостью 17,9 млн тенге, текущий ремонт ясли-сада № 9 и ясли-сада № 54 стоимостью 15,5 млн тенге. Также в 2021 году планируется текущий ремонт ясли-садов № 69, № 1 и № 8 за 24,5 млн тенге.

- На полное оснащение камерами видеонаблюдения организаций образование в 2020 году запланировано 18,8 млн тенге, - отметила Теньгаева. - На покупку учебников - 225 млн тенге. На проведение культурного досуга - 313 млн тенге. На разработку ПСД по реконструкции центра досуга в жилом массиве Дружба - 12, 2 млн тенге.

В 2020 году планируется обустроить несколько спортивных объектов. В частности, завершат разработку ПСД на реконструкцию картинг-центра под школу бокса по ул. Гашека и на строительство школы бокса по ул. Текстильщиков. На две ПСД потратят 5,4 млн тенге.

На строительство и проектирование жилья в новых микрорайонах в 2020 году выделят 12,2 млрд тенге, что на 4,4 млрд тенге больше, чем было выделено в этом году. Планируется построить 10 многоэтажных домов (4 арендных в микрорайоне Юбилейный и 6 кредитных в микрорайоне Аэропорт). Всего планируется ввести в эксплуатацию 261 000 кв. м жилья - на 13% больше, чем в этом году.

В микрорайоне Юбилейный продолжится строительство школы на 1 200 мест за 1,8 млрд тенге из республиканского бюджета. В 2020 году планируется разработка ПСД на строительство школы на 900 мест в микрорайоне Кунай. На стадии завершения ПСД по строительству школы на 980 мест в микрорайоне Береке, ее строительство планируют начать в 2021 году.

- В 2020 году продолжится работа по обеспечению жильем многодетных семей, - сообщила Теньгаева. - Планируется купить 140 квартир, на эти цели выделено 1,2 млрд тенге. 3,8 млрд тенге будет потрачено на реконструкцию улиц. В частности, в 2020 году закончится реконструкция ул. Чкалова и Каирбекова. Начнется реконструкция улицы Чкалова (в границах ул. Карбышева и пр. Абая) и улицы Алтынсарина (в границах ул. Павлова - ул. Баймагамбетова).

В 2021 году планируется реконструкция ул. Арыстанбекова, пр. Аль-Фараби и ул. Сьянова, общая стоимость - 3,2 млрд тенге.

В 2020 году активно продолжится средний ремонт дорог методом ресайклирования на 27-ми улицах общей протяженность 30,8 км. На эти цели предусмотрено 1,3 млрд тенге. На текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 75-ти дворовых территорий будет направлен 1 млрд тенге. На благоустройство трех скверов - 209 млн тенге, на установку малых архитектурных форм и игровых площадок в 68-ми дворах - 400 млн тенге. Всего на функционирование автомобильных дорог из городского и областного бюджетов в 2020 году будет направлено 5,5 млрд тенге.

- В 2020 году запланирована реализация двух проектов: по реконструкции Центрального пляжа и северной части Притобольского парка, - сообщила Марина Теньгаева. - Разработана концепция реконструкции парка, которая предусматривает размещение спортивных объектов, беговых дорожек, лыжеролерных трасс, устройство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 104 000 кв. м с обустройством городского пляжа. На разработку ПСД предусмотрено 213 млн тенге.

В рамках проекта планируется реконструкция ул. Фролова (в границах ул. Каирбекова - ул. Тобольская), ул. Тобольской (в границах ул. Абильсай - ул. Дачная) и подъездных путей к Притобольскому парку. На разработку ПСД предусмотрено 54 млн тенге.

Комментируя исполнение бюджета 2019 года, аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ сообщил, что «все показатели выполнены и перевыполнены». Бюджет на предстоящие три года он назвал «серьезным и солидным».

- Людей волнуют дороги, освещение, видеокамеры, - отметил Ахметов. - На улучшение дорог будет потрачена очень большая сумма. Все объекты образования оснастим видеокамерами. Начнут устанавливать видеокамеры вдоль контейнерных площадок. Это очень важно, потому что подъезжают наши крутые на джипах, бросают строительный мусор, который должны сами вывозить, и уезжают. Самосознания и воспитания в этом плане нам пока не хватает, поэтому придется ставить видеокамеры.

Депутаты проголосовали за трехлетний бюджет единогласно.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ