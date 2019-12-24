Эксперт высказалась о "смертельно опасном" инсулине для казахстанских диабетиков

Эндокринолог Лаура Даньярова высказала мнение о закупе "смертельно опасного" инсулина "Басалог" для больных сахарным диабетом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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С 2020 года в Казахстане вместо оригинального препарата "Лантус" начнут закупать его более дешевый аналог "Басалог". В СК "Фармация" заявили, что заключение о соответствии "Басалога" всем требованиям к лекарственному средству дала руководитель курса эндокринологии НИИ кардиологии и внутренних болезней Лаура Даньярова.

"Это абсурд. По правилам я могу выдать заключение только по технической спецификации товара. При этом на равных условиях я выдала заключение и на оригинальный препарат "Лантус", и на "Басалог". Тем более я ничего не говорила о соответствии одного препарата другому, не давала одобрительного экспертного заключения на закуп "Басалога", - заявила Лаура Даньярова.

Эндокринолог отметила, что "Басалог" может считаться эквивалентным "Лантусу". По ее мнению, последствий от перехода на новый инсулин может и не быть, но переключать всех пациентов сразу нельзя, нужно делать это постепенно.

Лаура Даньярова предлагает привлечь независимых экспертов и пересмотреть результаты тендера, чтобы избежать несчастных случаев.

"Законодательная база и система надзора других стран не рекомендует автоматическую замену оригинального препарата на биоподобный (аналог - примечание автора). И конечно, это недопустимо для такой категории пациентов, как дети и подростки с сахарным диабетом первого типа. Необходимо подходить к этому разумно, используя опыт передовых стран: они не переводили на биосимиляр тех пациентов, чье состояние оставалось стабильным при использовании инсулина "Лантус". Переключение на новый инсулин нужно делать постепенно, начать с пациентов, которые ранее не получали его вообще. Тем самым мы минимизируем риски для людей", - заключила Лаура Даньярова.

Напомним, в ноябре 2019 года СК "Фармация" выиграла тендер на закуп инсулина длительного действия "Басалог", который на 30 процентов дешевле "Лантуса".

Президент Диабетической ассоциации Республики Казахстан (ДАРК) Лейла Жубандыкова заявила, что переход на неисследованный препарат может привести к летальному исходу пациентов.

"Мы не знаем, что это за инсулин. Проблема в том, что не было проведено никаких исследований. Неизвестно, какова будет реакция диабетиков. В случае аллергии возможен летальный исход", - высказалась Жубандыкова.

Отметим, что на "Лантусе" сейчас находится 28 тысяч диабетиков. Из них полторы тысячи - дети.