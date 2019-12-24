Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов прокомментировал ход работ по устранению уличных туалетов в школах.

"Задача стоит - туалеты, которые находятся на улице, полностью ликвидировать. Данные средства будут выделены из средств местных бюджетов. В настоящее время и по видеокамерам, и по охране, и по туалетам, в целом по обеспечению безопасной среды соответствующее поручение было дано руководством правительства. Поэтому работа ведется. Я думаю, что эту работу мы завершим", - сказал Аймагамбетов журналистам после заседания правительства.

Министр отметил, что объем средств на каждый регион выделен разный. В настоящее время ведется подготовка плана работ на местах и подсчет расходов.

"Сейчас работают рабочие группы, они считают. Где-то нужно делать просто септики, где-то необходимо полностью обеспечить системой канализации, где-то нужны дополнительные скважины, где-то нужно приобретать специальное оборудование для того, чтобы это выкачивать. Это комплексный вопрос", - указал глава Минобразования.

По данным министерства образования и науки Казахстана, сегодня в стране имеются 7 014 школ, из них 2 514 школы имеют только надворные туалеты. В городах таких школ насчитывается 157, в селах – 2 357.

"Количество таких школ известно, где необходимо провести такую работу. 2 300 школ у нас есть, где необходимо провести ремонт, и как мы это будем делать, тоже известно. Мы к этой работе приступили", - заключил он.

Туалетный скандал

"Туалетный вопрос" давно стоял в Казахстане, но решать проблему не торопились, пока не случилась трагедия. В ноябре этого года 12-летняя ученица седьмого класса была изнасилована в уличном туалете на территории одной из школ Тараза прямо во время урока.

По данным полиции, 19 лет назад подозреваемый отсидел четыре года за изнасилование. В настоящее время он задержан и находится в СИЗО.

Случай получил большой резонанс в обществе. После этого последовала череда санкций в отношении руководства школы и городских чиновников.

Из-за этого сменился аким Тараза - на место Кайрата Досаева пришел Айтказы Карабалаев.

Также покинула свое кресло глава управления образования Жамбылской области. Школьный инспектор майор полиции уволен из органов внутренних дел. Директор школы освобождена от должности по собственному желанию. Должности покинули преподаватель, который отпустил девочку с урока, дежурный учитель, вахтер и завуч.