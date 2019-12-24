Смена приоритетов - родители 250 детей опасаются передачи аквапарка в Костанае на государственный баланс
Георгий ГОВОРОВ
С начала 2020 года в Костанае откроется ещё одна ДЮСШ, на баланс которой передадут городской аквапарк, который в народе называют "Осьминогом".
Сейчас здесь, в секции оздоровительного плавания, занимаются 250 детей. Их родители опасаются, что коммерческую секцию теперь закроют.
Об этом они заявили сегодня, 24 декабря, на встрече с администрацией аквапарка и руководством городского отдела физкультуры и спорта.
- Мой 6-летний сын Илья занимается в секции оздоровительного плавания уже полгода, - рассказал «НГ» житель Костаная Иван СЕМЕЙКИН. - Если наших детей переведут в ДЮСШ, то они будут должны выполнять нормативы. Значит, нагрузки и количество занятий увеличатся. Мы не стараемся из детей делать спортсменов. Нас устраивают оздоровительные нагрузки, а некоторые дети ходят сразу в несколько кружков.
Родителей поддерживают тренеры, которые занимаются с детьми.
- В 1996 году, когда спортивную школу олимпийского резерва расформировали, мы поняли, что нужно создавать коммерческие секции, - говорит тренер по плаванию Владимир НАБИРКИН. - У нас теперь занимаются 250 детей. Мы не имеем морального права их бросать на полпути.
Руководитель отдела физической культуры и спорта акимата Костаная Гумар АБЗУЛИНОВ успокоил горожан.
- В аквапарке с родителями заключены договоры до конца декабря, а с 1 января отделение плавания будет работать бесплатно, - отметил он. - Мы не против вашей частной секции, мы даже можем вам предложить наших тренеров. Но в приоритете будет государственная услуга по плаванию. В свободное время мы также будем сдавать помещения аквапарка в аренду. Вы также, если хотите, сможете у нас арендовать его. Цена не изменится.
Костанайцы спросили о планах по ремонту аквапарка. Абзулинов ответил, что в бюджет 2020 года закладывают средства на обследование металлоконструкции здания и оборудования, чтобы выяснить, какой именно ремонт необходим.
Руководитель отдела спорта пообещал согласовать все моменты, связанные с передачей аквапарка на баланс ДЮСШ, до конца 2019 года.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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