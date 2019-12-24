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таноми52
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39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
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39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана

24 декабря 2019, 12:00 |  Государство

На прошлой неделе из-за непогоды в заторах на трассах оказалось более 1000 автомашин, произошло 104 ДТП, в которых погибли 39 человек, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото Турара Казангапова©

"В связи с погодными условиями ситуация на дорогах была сложная. В 11 регионах закрылись дороги, это Туркестанская, Алматинская, Карагандинская, Мангистауская, Костанайская, СКО и другие. С 16 по 22 декабря в стране было зарегистрировано 104 ДТП, в результате которых 39 человек погибли, 158 получили различные телесные повреждения.

На ситуацию на дорогах негативно повлияли погодные условия: резкое повышение температуры до нуля, последующее образование гололеда, затем ограничение видимости из-за тумана, а также дожди и снегопады привели к росту аварийности практически на всех автодорогах", - рассказал министр.

По словам Тургумбаева, несмотря на предупреждения через СМИ и в соцсетях, многие водители, управляя неисправным автомашинами, на летней резине по объездным дорогам выезжали на опасные участки с закрытым движением.

"В Алматинской области на автодороге Алматы - Шынжар водитель грузовой автомашины MAN в условиях гололеда допустил наезд на разделительное ограждение и выехал на полосу встречного движения, практически перекрыв всю трассу. В результате на месте ДТП произошел затор, на дороге скопилось около 15 грузовых автомашин, что стало причиной еще двух ДТП с участием пяти автомашин, в которых два человека погибли и двое получили телесные повреждения. Такая же ситуация была в Актюбинской области, где в условиях гололеда и ограниченной видимости было совершено ДТП с участием 12 автомашин", - сообщил Тургумбаев.

Всего, по словам министра, было перекрыто 57 участков дорог республиканского значения протяженностью 75 тысяч километров. Наиболее сложная обстановка наблюдалась практически на протяжении всей недели в ВКО, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областях.

Тургумбаев также рассказал о работе по устранению заторов, посыпке дорог, эвакуации, оказании экстренной помощи гражданам.

"Всего в заторах оказалось более 1000 автомашин. Из снежных заносов было эвакуировано 120 автомашин и более 905 человек эвакуировано. Эвакуированные граждане были размещены в пунктах обогрева, развернутых в ближайших населенных пунктах. В настоящее время ситуация на дорогах стабилизирована, на обеспечение безопасного функционирования задействованы вся необходимая техника и человеческие ресурсы", - пояснил министр.

Премьер-министр Аскар Мамин дал поручения акимам регионов, министерствам индустрии и инфраструктурного развития и внутренних дел, а также "КазАвтоЖолу" обеспечить безопасность казахстанцев на дорогах.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: 39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас есть специальный сайт и онлайн карта дорог, с их текущим состоянием. Обновляется в реальном времени, с камерами, можно на любую камеру зайти и посмотреть состояние дороги. Если дорога выделена красным - она закрыта. Хочешь - езжай на свой страх и риск, страховка на этот случай аннулируется. Желающих лишиться страховки находится совсем немного.
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§ НОЧНОЙ ДОЗОР
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
НОЧНОЙ ДОЗОР


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно ссылку на сайт?
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§ лимон
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1186
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.12.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас есть специальный сайт и онлайн карта дорог, с их текущим состоянием.


а если, допустим, сайт не работает, никто никуда из дома не выезжает?
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§ maxsaf
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а если, допустим, сайт не работает, никто никуда из дома не выезжает?

Не помню, чтобы сайт не работал. Всегда работает.
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§ лимон
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1186
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.12.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Всегда работает.


я к тому, что каждый канадский автовладелец перед выездом смотрит сайт с состоянием дорог? и что он будет делать, я акцентирую, допустим, если сайт/сервис не работает?
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§ maxsaf
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
допустим, если сайт/сервис не работает?

Ну другие способы доставки информации и оповещений никто не отменял. Можно выйти в соцсети или на другие местные сайты, в окно выглянуть на крайний случай ))
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§ abaika95
Re: 39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2306
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Макс кинь ссылку на сайт,действительно интересно



Может потом вопрос поднимем в НГ о введении у нас такого,люди то гибнут....
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§ alex_60
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6592
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ссылку на сайт,действительно интересно


интересно там лесные дороги тоже показывает,
которые почищены,какие нет.
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§ Я
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 24.12.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни один сайт не убедит, что дорога не признает "звонок другу" и накажет самоуверенных. Впечатление такое, будто многие на трассе играют в какую-то игру и имеют несколько жизней.
\
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§ abaika95
Re: 39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2306
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.12.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//интересно там лесные дороги тоже показывает,
которые почищены,какие нет//


Ну если скинет посмотрим,заценим,цивилизацию)
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§ elektron
39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4154
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.12.19 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну если скинет посмотрим,заценим,цивилизацию)

А чего ждать? Раз говорит, что есть, значит есть. У нас даже не знаю. Просто нави сама всё сообщает, даже если без её использования едешь. ;-) А по лесам, я лично только в отпуске на 4-ёх приводном катаюсь. :lol: 8-)
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Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
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