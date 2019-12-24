39 человек погибли из-за непогоды и снежных заторов на дорогах Казахстана

На прошлой неделе из-за непогоды в заторах на трассах оказалось более 1000 автомашин, произошло 104 ДТП, в которых погибли 39 человек, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на заседании правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото Турара Казангапова©

"В связи с погодными условиями ситуация на дорогах была сложная. В 11 регионах закрылись дороги, это Туркестанская, Алматинская, Карагандинская, Мангистауская, Костанайская, СКО и другие. С 16 по 22 декабря в стране было зарегистрировано 104 ДТП, в результате которых 39 человек погибли, 158 получили различные телесные повреждения.

На ситуацию на дорогах негативно повлияли погодные условия: резкое повышение температуры до нуля, последующее образование гололеда, затем ограничение видимости из-за тумана, а также дожди и снегопады привели к росту аварийности практически на всех автодорогах", - рассказал министр.

По словам Тургумбаева, несмотря на предупреждения через СМИ и в соцсетях, многие водители, управляя неисправным автомашинами, на летней резине по объездным дорогам выезжали на опасные участки с закрытым движением.

"В Алматинской области на автодороге Алматы - Шынжар водитель грузовой автомашины MAN в условиях гололеда допустил наезд на разделительное ограждение и выехал на полосу встречного движения, практически перекрыв всю трассу. В результате на месте ДТП произошел затор, на дороге скопилось около 15 грузовых автомашин, что стало причиной еще двух ДТП с участием пяти автомашин, в которых два человека погибли и двое получили телесные повреждения. Такая же ситуация была в Актюбинской области, где в условиях гололеда и ограниченной видимости было совершено ДТП с участием 12 автомашин", - сообщил Тургумбаев.

Всего, по словам министра, было перекрыто 57 участков дорог республиканского значения протяженностью 75 тысяч километров. Наиболее сложная обстановка наблюдалась практически на протяжении всей недели в ВКО, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областях.

Тургумбаев также рассказал о работе по устранению заторов, посыпке дорог, эвакуации, оказании экстренной помощи гражданам.

"Всего в заторах оказалось более 1000 автомашин. Из снежных заносов было эвакуировано 120 автомашин и более 905 человек эвакуировано. Эвакуированные граждане были размещены в пунктах обогрева, развернутых в ближайших населенных пунктах. В настоящее время ситуация на дорогах стабилизирована, на обеспечение безопасного функционирования задействованы вся необходимая техника и человеческие ресурсы", - пояснил министр.

Премьер-министр Аскар Мамин дал поручения акимам регионов, министерствам индустрии и инфраструктурного развития и внутренних дел, а также "КазАвтоЖолу" обеспечить безопасность казахстанцев на дорогах.