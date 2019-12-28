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Как правильно принимать парацетамол

28 декабря 2019, 12:17 |  Общество

Парацетамол является одним из самых популярных медицинских препаратов в Казахстане. Не так давно Казнет всколыхнула новость о смерти 7-летней девочки, которая якобы отравилась именно этим лекарством. Корреспондент Tengrinews.kz попытался разобраться, как и в каких объемах нужно принимать популярный препарат, чтобы избежать подобных случаев.

Фото:elements.envato.com

На вопросы корреспондента портала ответила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова. В первую очередь она пояснила, что утверждать, что ребенок в Алматинской области отравился именно парацетамолом, пока еще рано, поскольку экспертиза по факту гибели девочки еще не завершена.

"В любом случае можно сказать, что все лекарства опасны, это ведь химия. Все здесь зависит от дозировки, чем она больше, тем больше токсического влияния на организм. Как сказал швейцарский врач и философ Парацельс: "Все есть яд, и все есть лекарство. Все зависит от дозы", - говорит Людмила Бюрабекова.

По ее словам, самые популярные препараты у казахстанцев - жаропонижающие средства, содержащие парацетамол или ибупрофен. Как правило, эти вещества принимаются в составе порошков для приготовления раствора для приема внутрь.

"В этих пакетиках уже предусмотрена дозировка: 250, 500 миллиграммов. В некоторых даже до 1000 миллиграммов доходит. Это очень много, и не все, к сожалению, обращают внимание на дозировку", - сетует эксперт.

Людмила Бюрабекова напомнила, что неадекватная дозировка парацетамола может вызвать токсический лекарственный гепатит, или, проще говоря, отказ печени.

Также она напомнила о противопоказаниях, при которых не следует принимать парацетамол:

  • повышенная чувствительность к препарату;
  • почечная и печеночная недостаточность;
  • заболевания крови;
  • беременность и период лактации;
  • детский возраст до 6 лет.

"Как часто у нас происходят отравления лекарствами, сказать трудно. У нас плохо развит учет в токсикологической службе. Допустим, когда я была в США в командировке, в местной токсикологической службе мне сообщили, что 50-60 процентов регистрируемых у них отравлений - медикаментозные", - сообщила она.

Эксперт отметила устоявшуюся у многих казахстанцев привычку сбивать температуру при первых признаках болезни.

"Температуру не обязательно сразу сбивать. Чаще всего повышение температуры - это реакция организма на заражение вирусом. В момент заражения вирус попадает в кровь, и в этот момент организм повышает температуру, чтобы вирус уничтожить. Если мы температуру снижаем, наша иммунная система не борется с вирусом, и, соответственно, мы удлиняем лечение", - пояснила Людмила Бюрабекова.

"Детям вообще лучше не давать лекарства самостоятельно, только по назначению врача", - дополнила она.
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§ alex_60
Re: Как правильно принимать парацетамол
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6643
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Парацетамол является одним из самых популярных
медицинских препаратов в Казахстане.//

серьезно?
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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