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Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден акиматам, потому что он делает систему образования прозрачной

24 декабря 2019, 11:10 |  Государство
По словам председателя Сената, электронный дневник показывает реальный уровень успеваемости учеников и готовность самих учителей, передает Informburo.kz.

Фото: пресс-служба сената

Спикер Сената Дарига Назарбаева поручила членам Бюро палаты разобраться с вопросами цифровизации в системе образования, сообщается на сайте Сената. По её словам, в регионах начали "сворачивать" сервис "Күнделік" под предлогом того, что в школах нет интернета и заполнение дневника повышает нагрузку учителей.

 

"С каждым отдельным случаем надо разбираться. Почему электронный дневник невыгоден акиматам и местным управлениям образования? Потому что он делает прозрачной всю систему образования, тестирования, посещения занятий, проведения уроков. "Күнделік" выявляет, проходят ли все уроки или только на бумаге числятся. И уровень успеваемости учеников, готовность самих учителей – это всё, что показывает сегодня электронный дневник. Невыгодно им это", – отметила Дарига Назарбаева.

Спикер Сената также подчеркнула, что необходимо проверять освоение средств, направленных в акиматы на подведение высокоскоростного интернета к сельским объектам. Также Дарига Назарбаева обратила внимание на высокие тарифы на интернет.

"Почему тарифы на интернет для наших медицинских и общеобразовательных учреждений в разы выше, а скорость в разы ниже? Это при том, что "Казахтелеком" ежегодно получает субсидирование от государства на эти цели. С этим тоже надо разобраться", – отметила Дарига Назарбаева.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.12.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заполнение дневника повышает нагрузку учителей. бестолковая неработающая реально не отражающая объективную картину программа.
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§ maxsaf
Re: Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
подведение высокоскоростного интернета к сельским объектам.

Именно этим сейчас и занимаюсь, посредством волоконной оптики. Нужны иностранные специалисты, или пока сами, своими силами? 8-) :lol:
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§ yudjin
Re: Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6291
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.12.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
электронный дневник показывает реальный уровень успеваемости учеников и готовность самих учителей,


Он показывает ровным счётом то, что учителя занесут... а будет ли это реальные цифры или нурлыкунские тоже зависит от учителя... и исправить их тоже всегда можно. Так, что тут сенатор Назарбаева мимо.
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§ maxsaf
Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден акиматам, потому что он делает систему образования прозрачной
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
и исправить их тоже всегда можно

Исправления заносятся в лог. Всегда можно инициировать проверку
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§ alex_60
Re: Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6592
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////электронный дневник показывает реальный уровень успеваемости учеников//
да ничего он не показывает.
реальный уровень показывает что в мозгах у ребенка
появляется после учебы в школе.
или не появляется.
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§ maxsaf
Re: Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему тарифы на интернет для наших медицинских и общеобразовательных учреждений в разы выше, а скорость в разы ниже?

Странно, недавно говорили, что интернет в КЗ чуть ли не самый дешевый в мире. Выходит, что врали? :lol:
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§ drakon
Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден акиматам, потому что он делает систему образования прозрачной
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что интернет в КЗ чуть ли не самый дешевый в мире.

Им надо сделать ещё - Дешевше... :oops:
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§ alex_60
Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден акиматам, потому что он делает систему образования прозрачной
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6592
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нужны иностранные специалисты, или пока сами, своими силами?


с дипломом КГУ?
у нас их полгорода,
затянули весь город оптоволокном,спасу нет.
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§ maxsaf
Re: Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у нас их полгорода, затянули весь город оптоволокном,спасу нет.

Ну тогда точно своими силами справитесь. Гоните их по деревням, нихай там тянут тоже )))
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§ maxsaf
Re: Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также Дарига Назарбаева обратила внимание на высокие тарифы на интернет.

:-o она же кандидат в президенты, и как такое не знать?
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом :lol:
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§ alex_60
Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден акиматам, потому что он делает систему образования прозрачной
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6592
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
и как такое не знать?


ну если ей неизвестно почему растут цены на мясо,
то с этот вопрос с тарифами на интернет более сложный.
хотя растут они из за постоянного увеличения скорости и обьема трафика
в принудительном неуведомительном виде.
что подавляющему большинству и не нужно.
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§ maxsaf
Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден акиматам, потому что он делает систему образования прозрачной
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько я помню, внутренний казахстанских трафик не тарифицовался, то есть считался локальным, без лимитов и ограничений. Для всяких кунделиков - самое то. По идее бесплатно должно быть. Или что-то поменялось?
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§ drakon
Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден акиматам, потому что он делает систему образования прозрачной
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Для всяких кунделиков - самое то.

Хочу Кунделик, бесплатно...Цитата:
maxsaf:
По идее бесплатно должно быть.

:lol: :oops:
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§ maxsaf
Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден акиматам, потому что он делает систему образования прозрачной
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хочу Кунделик, бесплатно...

Это не то, что вы подумали. Вам может не понравится :oops: :lol: :lol:
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§ Козлов я
Дарига Назарбаева: "Күнделік" невыгоден акиматам, потому что он делает систему образования прозрачной
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 648
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.12.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
drakon: Хочу Кунделик, бесплатно... Это не то, что вы подумали. Вам может не понравится
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