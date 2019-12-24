По словам председателя Сената, электронный дневник показывает реальный уровень успеваемости учеников и готовность самих учителей, передает Informburo.kz
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Фото: пресс-служба сената
Спикер Сената Дарига Назарбаева поручила членам Бюро палаты разобраться с вопросами цифровизации в системе образования, сообщается на сайте Сената. По её словам, в регионах начали "сворачивать" сервис "Күнделік" под предлогом того, что в школах нет интернета и заполнение дневника повышает нагрузку учителей.
"С каждым отдельным случаем надо разбираться. Почему электронный дневник невыгоден акиматам и местным управлениям образования? Потому что он делает прозрачной всю систему образования, тестирования, посещения занятий, проведения уроков. "Күнделік" выявляет, проходят ли все уроки или только на бумаге числятся. И уровень успеваемости учеников, готовность самих учителей – это всё, что показывает сегодня электронный дневник. Невыгодно им это", – отметила Дарига Назарбаева.
Спикер Сената также подчеркнула, что необходимо проверять освоение средств, направленных в акиматы на подведение высокоскоростного интернета к сельским объектам. Также Дарига Назарбаева обратила внимание на высокие тарифы на интернет.
"Почему тарифы на интернет для наших медицинских и общеобразовательных учреждений в разы выше, а скорость в разы ниже? Это при том, что "Казахтелеком" ежегодно получает субсидирование от государства на эти цели. С этим тоже надо разобраться", – отметила Дарига Назарбаева.
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