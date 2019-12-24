Лучших спортсменов и тренеров области по итогам 2019 года наградили в Костанае

Торжественная церемония чествования лучших спортсменов и тренеров Костанайской области по итогам 2019 года прошла вечером понедельника, 23 декабря, во Дворце студентов КСТУ. Определяли лауреатов в управлении физкультуры и спорта, награждал их глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ.





- Главой государства поставлена задача - до 2025 года обеспечить 35% населения страны доступом к регулярным массовым занятиям спорта. Пока этот показатель по Костанайской области равен 32,4%, или 282 500 человек, - сказал он перед церемонией награждения. – Для этого создаётся инфраструктура, выделяются средства. В уходящем году мы провели в нашей области 8 700 спортивных мероприятий. В 2019 году мы подготовили 111 мастеров спорта и 13 мастеров спорта международного класса.

По словам акима области, в 2020 году в Костанае начнется строительство лыжной базы и парка триатлона на набережной Тобола на территории 50 га, а также откроют зал бокса, в Лисаковске завершат строительство теннисного центра, в Камысты построят спорткомплекс. Планируют увеличить поддержку спортсменов, которые входят в состав сборных команд РК.





- 2020 год – олимпийский. У нас пока нет официальной лицензии, но мы надеемся, что за оставшееся время наши спортсмены смогут завоевать лицензии и представят нашу область, - добавил Мухамбетов. – Имена наших земляков, которые внесли свою весомую лепту в олимпийское движение, все их знаем: Иван Гаранин, Сергей Беляев, Иван Дычко, Василий Левит, Александр Колядин. Они - пример для молодого поколения, как реально спортсмену из небольшого города вырасти в звезду мировой величины.

Аким области наградил памятными сувенирами 13 лучших спортсменов и их тренеров, а также 30 ветеранов. Отдельно Мухамбетов вручил награды за вклад в развитие физической культуры спорта заслуженному тренеру Каз. ССР по лыжным гонкам Ивану Вепреву, заслуженному тренеру РК по дзюдо Абаю Сарыбаеву и президенту федерации тяжелой атлетики Костанайской области Махмуту Турсунову.

Победитель и серебряный призёр чемпионатов мира по джиу-джитсу Рамазан КУСАИНОВ родом из Семипалатинска, но последние два года живёт и работает в Костанае. Он считает, что сейчас для него созданы лучшие условия тренировок.

- Вы знаете, я за этот год костюм и бабочку надевал всего два раза: на эту церемонию и на собственную свадьбу, - с улыбкой говорит Рамазан. – Я сам тренируюсь и вот уже год готовлю подрастающих спортсменов. Естьрезультаты - мои воспитанники за этот год стали кандидатами и мастерами спорта.

Мастер спорта международного класса по многоборью Юлия ЗЕЛЕНСКАЯ из Костаная считает, что 2019 год стал лучшим в её карьере. В сентябре она во второй раз стала чемпионкой мира.





- Я набрала лучшую форму за всю свою карьеру, - рассказала «НГ» Юлия. - Хотя есть к чему стремиться - может, удастся в будущем установить мировой рекорд. Я уверена в себе. В прошлом году на стрельбе из 100 очков выбивала только 90, а к концу этого года - уже все 95. Отжималась 109 раз за 4 минуты, сейчас уже 120 раз. На лыжах всё ещё многое зависит от конкретной трассы.

Каждому из 13 лауреатов вместе со статуэткой «Лучший спортсмен» вручили сертификат на 50 000 тенге. Тренерам и ветеранам спорта вручили сертификаты на 30 000 тенге.

- У меня богатое спортивное прошлое - недавно подсчитал, что я 62 раза выиграл чемпионат Казахстана по лёгкой атлетике среди ветеранов, - вспоминает ветеран спорта Аркадий ДЕНИСОВ. - У меня был молодёжный период, когда я выступал на первенстве Сибири и дальнего Востока, первенстве СССР. Я средневик. У меня была травма, после которой я долго восстанавливался.



Ветерана многоборья и лёгкой атлетики Владимир НОСЕНКО со сцены рассказал, что стоял у истоков церемонии чествования лучших спортсменов Костанайской области. 32 года назад он разработал таблицу, по которой вместе с другими ведущими тренерами области выявлял десятку лучших. Год убеждал руководство области в необходимости проведения такой церемонии. Тогда в число лучших вошли около 50 человек.





- Меня заинтересовала одна вещь: Австралия и Казахстан имеют одинаковое количество населения, примерно 18 млн, - отметил Носенко. - Но в Австралии одна олимпийская медаль на 282 000 человек, а в Казахстане одна медаль на 2 212 000 человек. Эта разница заставила меня задуматься, как нам придвинуться к показателю Австралии. Ясно, у нас не хватало спортивных сооружений, но были замечательные кадры, готовые побеждать на всех уровнях. Нам достигнуть этот показатель по плечу!

Церемония завершилось праздничным концертом и фотосессией у новогодней ёлки.

Фото Георгия ГОВОРОВА



Лучшие спортсмены и тренеры 2019 года

