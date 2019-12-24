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Лучших спортсменов и тренеров области по итогам 2019 года наградили в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

24 декабря 2019, 10:54 |  Спорт

Торжественная церемония чествования лучших спортсменов и тренеров Костанайской области по итогам 2019 года прошла вечером понедельника, 23 декабря, во Дворце студентов КСТУ. Определяли лауреатов в управлении физкультуры и спорта, награждал их глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ.


- Главой государства поставлена задача - до 2025 года обеспечить 35% населения страны доступом к регулярным массовым занятиям спорта. Пока этот показатель по Костанайской области равен 32,4%, или 282 500 человек, - сказал он перед церемонией награждения. – Для этого создаётся инфраструктура, выделяются средства. В уходящем году мы провели в нашей области 8 700 спортивных мероприятий. В 2019 году мы подготовили 111 мастеров спорта и 13 мастеров спорта международного класса.

По словам акима области, в 2020 году в Костанае начнется строительство лыжной базы и парка триатлона на набережной Тобола на территории 50 га, а также откроют зал бокса, в Лисаковске завершат строительство теннисного центра, в Камысты построят спорткомплекс. Планируют увеличить поддержку спортсменов, которые входят в состав сборных команд РК.


- 2020 год – олимпийский. У нас пока нет официальной лицензии, но мы надеемся, что за оставшееся время наши спортсмены смогут завоевать лицензии и представят нашу область, - добавил Мухамбетов. – Имена наших земляков, которые внесли свою весомую лепту в олимпийское движение, все их знаем: Иван Гаранин, Сергей Беляев, Иван Дычко, Василий Левит, Александр Колядин. Они - пример для молодого поколения, как реально спортсмену из небольшого города вырасти в звезду мировой величины.

Аким области наградил памятными сувенирами 13 лучших спортсменов и их тренеров, а также 30 ветеранов. Отдельно Мухамбетов вручил награды за вклад в развитие физической культуры спорта заслуженному тренеру Каз. ССР по лыжным гонкам Ивану Вепреву, заслуженному тренеру РК по дзюдо Абаю Сарыбаеву и президенту федерации тяжелой атлетики Костанайской области Махмуту Турсунову.

Победитель и серебряный призёр чемпионатов мира по джиу-джитсу Рамазан КУСАИНОВ родом из Семипалатинска, но последние два года живёт и работает в Костанае. Он считает, что сейчас для него созданы лучшие условия тренировок.

- Вы знаете, я за этот год костюм и бабочку надевал всего два раза: на эту церемонию и на собственную свадьбу, - с улыбкой говорит Рамазан. – Я сам тренируюсь и вот уже год готовлю подрастающих спортсменов. Естьрезультаты - мои воспитанники за этот год стали кандидатами и мастерами спорта.

Мастер спорта международного класса по многоборью Юлия ЗЕЛЕНСКАЯ из Костаная считает, что 2019 год стал лучшим в её карьере. В сентябре она во второй раз стала чемпионкой мира.


- Я набрала лучшую форму за всю свою карьеру, - рассказала «НГ» Юлия. - Хотя есть к чему стремиться - может, удастся в будущем установить мировой рекорд. Я уверена в себе. В прошлом году на стрельбе из 100 очков выбивала только 90, а к концу этого года - уже все 95. Отжималась 109 раз за 4 минуты, сейчас уже 120 раз. На лыжах всё ещё многое зависит от конкретной трассы.

Каждому из 13 лауреатов вместе со статуэткой «Лучший спортсмен» вручили сертификат на 50 000 тенге. Тренерам и ветеранам спорта вручили сертификаты на 30 000 тенге.

- У меня богатое спортивное прошлое - недавно подсчитал, что я 62 раза выиграл чемпионат Казахстана по лёгкой атлетике среди ветеранов, - вспоминает ветеран спорта Аркадий ДЕНИСОВ. - У меня был молодёжный период, когда я выступал на первенстве Сибири и дальнего Востока, первенстве СССР. Я средневик. У меня была травма, после которой я долго восстанавливался.

Ветерана многоборья и лёгкой атлетики Владимир НОСЕНКО со сцены рассказал, что стоял у истоков церемонии чествования лучших спортсменов Костанайской области. 32 года назад он разработал таблицу, по которой вместе с другими ведущими тренерами области выявлял десятку лучших. Год убеждал руководство области в необходимости проведения такой церемонии. Тогда в число лучших вошли около 50 человек.


- Меня заинтересовала одна вещь: Австралия и Казахстан имеют одинаковое количество населения, примерно 18 млн, - отметил Носенко. - Но в Австралии одна олимпийская медаль на 282 000 человек, а в Казахстане одна медаль на 2 212 000 человек. Эта разница заставила меня задуматься, как нам придвинуться к показателю Австралии. Ясно, у нас не хватало спортивных сооружений, но были замечательные кадры, готовые побеждать на всех уровнях. Нам достигнуть этот показатель по плечу!

Церемония завершилось праздничным концертом и фотосессией у новогодней ёлки.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Лучшие спортсмены и тренеры 2019 года

Спортсмен

Достижения

Тренер

Тамерлан Шадукаев

М. с. м. к РК по греко-римской борьбе, бронзовый призер чемпионата Азии, бронзовый призер чемпионата мира среди спортсменов до 23-х лет

Серик Байжанов

Маргарита Гриценко

М. с. РК по дзюдо, победитель Кубка Азии, бронзовый призер чемпионата Азии среди молодежи

Александр Плетнев

Дмитрий Потапенко

М. с. РК по велосипедному спорту, бронзовый и двукратный серебряный призер чемпионатов Азии среди юниоров на треке

Николай Хатунцев

Алёна Волковицкая

М. с. м. к. РК по шорт-треку, бронзовый призер Всемирной зимней универсиады, участница этапов Кубка мира

Николай Федоренко

Олег Чубенко

К. м. с. РК по спортивной гимнастике, четырехкратный победитель Кубка Азии, участник юниорского чемпионата мира

Сергей Сергеев

Юлия Зеленская

М. м. м. к. РК по многоборью, двукратная чемпионка мира

Василий Кнышев

Никита Друца

М. с. м. к. РК по гиревому спорту, чемпион и серебряный призер чемпионата мира, чемпион Европы, рекордсмен мира

Александр Рудев

Рамазан Кусаинов

М. с. м. к. по джиу-джитсу, чемпион и серебряный призер чемпионатов мира

Мурат Бермухамбетов

Владимир Артюшин

М. с. м. к. РК по каратэ шинкиокушинкай, чемпион Азии, чемпион мира

Влада Данилина

Дидар Тулебаев

М. с. м. к. РК по кикбоксингу, серебряный призер чемпионата мира

Аскер Макубаев

Турсынай Кабыл

М. с. м. к. РК по пара пауэрлифтингу, чемпионка мира среди молодежи

Дмитрий Царенко

Дуйсенгали Оспанов

М. с. м. к. по пара настольному теннису, серебряный призёр Всемирных игр IWAS по настольному теннису, участник чемпионата Азии по настольному теннису

Сергей Родичкин

Лаура Табажанова

М. с. РК по настольному теннису, бронзовый призер Всемирных игр среди людей, перенесших пересадку органов

Серик Данияров

 
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Комментарии к новости
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§ Тот самый
Лучших спортсменов и тренеров области по итогам 2019 года наградили в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Архимед:Пока этот показатель по Костанайской области равен 32,4%, или 282 500 человек


Для конькобежцев нормальный БОЛЬШОЙ стадион постройте. Летом им тренироваться негде. И хоккейной команды в городе нет - полгода зима, самый подходящий вид спорта для нас.

Катков нужно больше, в том же Екатеринбурге 163 катка. А у нас на новой набережной в прошлом году залили небольшой пятачок 1 раз и всё, дальше его никто даже от снега не чистил.

[Исправлено: Тот самый, 24.12.2019 - 11:41]
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§ директор пляжа
Re: Лучших спортсменов и тренеров области по итогам 2019 года...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.12.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
БОЛЬШОЙ стадион постройте

таблички с новыми именами да памятники коням нужнее
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