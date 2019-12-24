Лучших спортсменов и тренеров области по итогам 2019 года наградили в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Торжественная церемония чествования лучших спортсменов и тренеров Костанайской области по итогам 2019 года прошла вечером понедельника, 23 декабря, во Дворце студентов КСТУ. Определяли лауреатов в управлении физкультуры и спорта, награждал их глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ.
- Главой государства поставлена задача - до 2025 года обеспечить 35% населения страны доступом к регулярным массовым занятиям спорта. Пока этот показатель по Костанайской области равен 32,4%, или 282 500 человек, - сказал он перед церемонией награждения. – Для этого создаётся инфраструктура, выделяются средства. В уходящем году мы провели в нашей области 8 700 спортивных мероприятий. В 2019 году мы подготовили 111 мастеров спорта и 13 мастеров спорта международного класса.
По словам акима области, в 2020 году в Костанае начнется строительство лыжной базы и парка триатлона на набережной Тобола на территории 50 га, а также откроют зал бокса, в Лисаковске завершат строительство теннисного центра, в Камысты построят спорткомплекс. Планируют увеличить поддержку спортсменов, которые входят в состав сборных команд РК.
- 2020 год – олимпийский. У нас пока нет официальной лицензии, но мы надеемся, что за оставшееся время наши спортсмены смогут завоевать лицензии и представят нашу область, - добавил Мухамбетов. – Имена наших земляков, которые внесли свою весомую лепту в олимпийское движение, все их знаем: Иван Гаранин, Сергей Беляев, Иван Дычко, Василий Левит, Александр Колядин. Они - пример для молодого поколения, как реально спортсмену из небольшого города вырасти в звезду мировой величины.
Аким области наградил памятными сувенирами 13 лучших спортсменов и их тренеров, а также 30 ветеранов. Отдельно Мухамбетов вручил награды за вклад в развитие физической культуры спорта заслуженному тренеру Каз. ССР по лыжным гонкам Ивану Вепреву, заслуженному тренеру РК по дзюдо Абаю Сарыбаеву и президенту федерации тяжелой атлетики Костанайской области Махмуту Турсунову.
Победитель и серебряный призёр чемпионатов мира по джиу-джитсу Рамазан КУСАИНОВ родом из Семипалатинска, но последние два года живёт и работает в Костанае. Он считает, что сейчас для него созданы лучшие условия тренировок.
- Вы знаете, я за этот год костюм и бабочку надевал всего два раза: на эту церемонию и на собственную свадьбу, - с улыбкой говорит Рамазан. – Я сам тренируюсь и вот уже год готовлю подрастающих спортсменов. Естьрезультаты - мои воспитанники за этот год стали кандидатами и мастерами спорта.
Мастер спорта международного класса по многоборью Юлия ЗЕЛЕНСКАЯ из Костаная считает, что 2019 год стал лучшим в её карьере. В сентябре она во второй раз стала чемпионкой мира.
- Я набрала лучшую форму за всю свою карьеру, - рассказала «НГ» Юлия. - Хотя есть к чему стремиться - может, удастся в будущем установить мировой рекорд. Я уверена в себе. В прошлом году на стрельбе из 100 очков выбивала только 90, а к концу этого года - уже все 95. Отжималась 109 раз за 4 минуты, сейчас уже 120 раз. На лыжах всё ещё многое зависит от конкретной трассы.
Каждому из 13 лауреатов вместе со статуэткой «Лучший спортсмен» вручили сертификат на 50 000 тенге. Тренерам и ветеранам спорта вручили сертификаты на 30 000 тенге.
- У меня богатое спортивное прошлое - недавно подсчитал, что я 62 раза выиграл чемпионат Казахстана по лёгкой атлетике среди ветеранов, - вспоминает ветеран спорта Аркадий ДЕНИСОВ. - У меня был молодёжный период, когда я выступал на первенстве Сибири и дальнего Востока, первенстве СССР. Я средневик. У меня была травма, после которой я долго восстанавливался.
Ветерана многоборья и лёгкой атлетики Владимир НОСЕНКО со сцены рассказал, что стоял у истоков церемонии чествования лучших спортсменов Костанайской области. 32 года назад он разработал таблицу, по которой вместе с другими ведущими тренерами области выявлял десятку лучших. Год убеждал руководство области в необходимости проведения такой церемонии. Тогда в число лучших вошли около 50 человек.
- Меня заинтересовала одна вещь: Австралия и Казахстан имеют одинаковое количество населения, примерно 18 млн, - отметил Носенко. - Но в Австралии одна олимпийская медаль на 282 000 человек, а в Казахстане одна медаль на 2 212 000 человек. Эта разница заставила меня задуматься, как нам придвинуться к показателю Австралии. Ясно, у нас не хватало спортивных сооружений, но были замечательные кадры, готовые побеждать на всех уровнях. Нам достигнуть этот показатель по плечу!
Церемония завершилось праздничным концертом и фотосессией у новогодней ёлки.
Фото Георгия ГОВОРОВА
Лучшие спортсмены и тренеры 2019 года
|
Спортсмен
|
Достижения
|
Тренер
|
Тамерлан Шадукаев
|
М. с. м. к РК по греко-римской борьбе, бронзовый призер чемпионата Азии, бронзовый призер чемпионата мира среди спортсменов до 23-х лет
|
Серик Байжанов
|
Маргарита Гриценко
|
М. с. РК по дзюдо, победитель Кубка Азии, бронзовый призер чемпионата Азии среди молодежи
|
Александр Плетнев
|
Дмитрий Потапенко
|
М. с. РК по велосипедному спорту, бронзовый и двукратный серебряный призер чемпионатов Азии среди юниоров на треке
|
Николай Хатунцев
|
Алёна Волковицкая
|
М. с. м. к. РК по шорт-треку, бронзовый призер Всемирной зимней универсиады, участница этапов Кубка мира
|
Николай Федоренко
|
Олег Чубенко
|
К. м. с. РК по спортивной гимнастике, четырехкратный победитель Кубка Азии, участник юниорского чемпионата мира
|
Сергей Сергеев
|
Юлия Зеленская
|
М. м. м. к. РК по многоборью, двукратная чемпионка мира
|
Василий Кнышев
|
Никита Друца
|
М. с. м. к. РК по гиревому спорту, чемпион и серебряный призер чемпионата мира, чемпион Европы, рекордсмен мира
|
Александр Рудев
|
Рамазан Кусаинов
|
М. с. м. к. по джиу-джитсу, чемпион и серебряный призер чемпионатов мира
|
Мурат Бермухамбетов
|
Владимир Артюшин
|
М. с. м. к. РК по каратэ шинкиокушинкай, чемпион Азии, чемпион мира
|
Влада Данилина
|
Дидар Тулебаев
|
М. с. м. к. РК по кикбоксингу, серебряный призер чемпионата мира
|
Аскер Макубаев
|
Турсынай Кабыл
|
М. с. м. к. РК по пара пауэрлифтингу, чемпионка мира среди молодежи
|
Дмитрий Царенко
|
Дуйсенгали Оспанов
|
М. с. м. к. по пара настольному теннису, серебряный призёр Всемирных игр IWAS по настольному теннису, участник чемпионата Азии по настольному теннису
|
Сергей Родичкин
|
Лаура Табажанова
|
М. с. РК по настольному теннису, бронзовый призер Всемирных игр среди людей, перенесших пересадку органов
|
Серик Данияров
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