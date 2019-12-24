Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за плохой уборки снега

В Нур-Султане за несвоевременную уборку снега коммунальщикам выписали миллионный штраф, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщила пресс-секретарь акима столицы Акмарал Олжабаева на своей странице в Facebook.

"В столице за несвоевременную и плохую уборку территорий от снега оштрафовали почти 50 КСК (управляющих компаний, ТОО). Общая сумма штрафа превысила 1 миллион 187 тысяч тенге", - написала Олжабаева.

Также отмечается, что с начала зимнего периода текущего года к административной ответственности по статье 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства городов и населенных пунктов" привлечены 23 подрядные организации, сумма штрафов составила почти миллион 800 тысяч тенге.

"Так, к примеру, ТОО "REM.KZ" не обеспечило своевременную уборку прилегающей территории и парковку ТРЦ "Азия парк" от снега и наледи, штраф составил 126 250 тенге.

Стоит отметить, что накануне в городе было задействовано более тысячи единиц спецтехники и 1652 дорожных рабочих. В ночь с 23 на 24 декабря вывезено 24 150 кубических метров снега (2013 рейсов). Всего за весь период было вывезено 1 051 668 кубических метров снега, что составляет 87 639 рейсов", - отметила пресс-секретарь акима Нур-Султана.