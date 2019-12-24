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таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за плохой уборки снега

24 декабря 2019, 10:04 |  Государство

В Нур-Султане за несвоевременную уборку снега коммунальщикам выписали миллионный штраф, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщила пресс-секретарь акима столицы Акмарал Олжабаева на своей странице в Facebook.

"В столице за несвоевременную и плохую уборку территорий от снега оштрафовали почти 50 КСК (управляющих компаний, ТОО). Общая сумма штрафа превысила 1 миллион 187 тысяч тенге", - написала Олжабаева.  

Также отмечается, что с начала зимнего периода текущего года к административной ответственности по статье 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства городов и населенных пунктов" привлечены 23 подрядные организации, сумма штрафов составила почти миллион 800 тысяч тенге.

"Так, к примеру, ТОО "REM.KZ" не обеспечило своевременную уборку прилегающей территории и парковку ТРЦ "Азия парк" от снега и наледи, штраф составил 126 250 тенге.

Стоит отметить, что накануне в городе было задействовано более тысячи единиц спецтехники и 1652 дорожных рабочих. В ночь с 23 на 24 декабря вывезено 24 150 кубических метров снега (2013 рейсов). Всего за весь период было вывезено 1 051 668 кубических метров снега, что составляет 87 639 рейсов", - отметила пресс-секретарь акима Нур-Султана.  
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6592
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас раньше тоже было, пока видать не время.
штрафовать торговые центры,магазинчики ,
организации вдоль дорог.
за кучи снега рядом с ними.
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§ Тот самый
Re: Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.12.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
за кучи снега рядом с ними


Да и некоторых местных жителей можно. А то взяли моду выбрасывать снег из частных дворов на дорогу или заваливать тротуары. Типа машины-пешеходы утопчут-размесят что ли? Или думают, кто-то должен за них их снег вывезти. Зато как у него во дворе чисто!
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§ директор пляжа
Re: Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.12.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
50 организаций на 1 миллион 187 тысяч, это по 23 740 штраф на контору, это Астане.. ахахаххахахахахаха
лучше технику не выгонять неделями и платить каждый день по 23. циркачи :lol: :lol:
зимняя солярка нынче на вес золота)
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§ Добринцофф
Re: Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6880
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.12.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
50 организаций на 1 миллион 187 тысяч, это по 23 740 штраф на контору, это Астане.. ахахаххахахахахаха

В ЗТБ за месяц за нарушение правил торговли алкоголем,оштрафован 21 магазин ,штраф с одного более 100000,итого минимум 2млн100тыс штрафов.
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§ директор пляжа
Re: Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.12.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
минимум 2млн100тыс штрафов.

и?
причем тут это, или просто - для информации.
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§ Revizorro
Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за плохой уборки снега
Revizorro


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 30.09.19
Отправлено: 24.12.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
50 организаций на 1 миллион 187 тысяч, это по 23 740 штраф на контору, это Астане.. ахахаххахахахахаха лучше технику не выгонять неделями и платить каждый день по 23. циркачи зимняя солярка нынче на вес золота)

Вот теперь , вы меня точно убедили в том, что вы относитесь к ЖКХ. На всё у вас есть защита для коммунальщиков. И соляра зимняя золотая, и лучше штраф в 23.000 каждый день , чем чистые дороги.
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§ директор пляжа
Re: Миллионный штраф выписали столичным коммунальщикам из-за...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.12.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тогда вы меня убедили что вы автор сборника фантастических теорий вероятностей и предположений. Когда книга выходит?
не в корень зрите уважаемый.. не в корень.
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